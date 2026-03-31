イングランド代表の有名選手は誰がいる？4月1日に日本代表と対戦

所属クラブ：バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）

ポジション：FW

生年月日：1993年7月28日(32歳)

代表通算：112試合78得点

イングランド代表で最も注目度の高い選手は間違いなくケインだ。アカデミー時代にアーセナルから放出された逸話もある同選手は、その後加入した宿敵トッテナムでその才能を開花。3度のプレミアリーグ得点王に輝き、2023年にバイエルンに渡って、2年連続ブンデスリーガ得点王となり、長らく手にできなかったチームトロフィーの獲得にも成功した。

ケインは2015年にイングランド代表デビューを飾ると、ルーニーに代わるストライカーとして一気にその地位を確立。デビューから10年余りで同国代表記録となる78得点を記録してチームの攻撃陣を牽引している。クラブで悲願のトロフィーを獲得した同選手にとって、年齢的にも今回のワールドカップが代表でトロフィーを獲得するラストチャンスだ。この大会を前にした日本代表戦でも持ち前の高い決定力を見せつけることが期待される。