ポーランドvsアルバニアの日程・キックオフ時間・メンバー

FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝でポーランド代表とアルバニア代表が対戦する。
本記事では、ポーランド代表vsアルバニア代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝でポーランド代表とアルバニア代表が対戦する。
本記事では、ポーランド代表vsアルバニア代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB準決勝、ポーランド代表とアルバニア代表の一戦は、現地時間3月26日(木)20:45、日本時間3月27日(金)4:45にキックオフを迎える。試合はポーランドのホームゲームとなり、会場は首都ワルシャワにある「ワルシャワ国立競技場」だ。
ポーランド代表vsアルバニア代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：9回
最高成績：3位(1974,1982)
前回大会成績：ラウンド16
FIFAランク：34位
▽GK
バルトウォミェイ・ドラゴフスキ （ヴィジェフ・ウッチ）
カミル・グラバラ （ヴォルフスブルク／ドイツ）
マテウシュ・コハルスキ （カラバフ／アゼルバイジャン）
バルトシュ・ムロジェク （レフ・ポズナン）
▽DF
ヤン・ベドナレク （ポルト／ポルトガル）
バルトシュ・ベレシンスキ （パレルモ／イタリア）
ヤクブ・キヴィオル （ポルト／ポルトガル）
トマシュ・ケンジオラ （PAOK／ギリシャ）
マッティ・キャッシュ （アストン・ヴィラ／イングランド）
プシェミスワフ・ヴィシニェフスキ （ヴィジェフ・ウッチ）
ヤン・ジウコフスキ （ローマ／イタリア）
アルカディウシュ・ピルカ （ザンクト・パウリ／ドイツ）
▽MF
ピオトル・ジエリンスキ （インテル／イタリア）
カミル・グロシツキ （ポゴニ・シュチェチン）
セバスティアン・シマンスキ （レンヌ／フランス）
ヤクブ・モデール （フェイエノールト／オランダ）
ニコラ・ザレフスキ （アタランタ／イタリア）
ヤクブ・カミンスキ （ケルン／ドイツ）
バルトシュ・スリシュ （ブレンビー／デンマーク）
ミハウ・スコラシ （ヘント／ベルギー）
フィリプ・ルズガ （シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）
オスカル・ピエトゥシェフスキ （ポルト／ポルトガル）
▽FW
ロベルト・レヴァンドフスキ （バルセロナ／スペイン）
カロル・シヴィデルスキ （パナシナイコス／ギリシャ）
クシシュトフ・ピョンテク （アル・ドゥハイル／カタール）
▽監督
ヤン・ウルバン
ワールドカップ出場：0回
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：63位
▽GK
トーマス・ストラコシャ （AEKアテネ／ギリシャ）
マリオ・ダイシナニ （エグナティア）
エルハン・カストラティ （アイントラハト・ブラウンシュヴァイク／ドイツ）
▽DF
イバン・バジウ （ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
マリオ・ミタイ （アル・イテハド／サウジアラビア）
エルセイド・ヒサイ （ラツィオ／イタリア）
ブヤル・プラナ （レヒア・グダニスク／ポーランド）
ベラト・ジムシティ （アタランタ／イタリア）
アルリンド・アイエティ （ボドルム／トルコ）
クリスマーン・サケ （アフマト・グロズヌイ／ロシア）
アルディアン・イスマイリ （トリノ／イタリア）
ナセル・アリジ （ディナモ・シティ）
スタヴロ・ピロ （AEKアテネ／ギリシャ）
▽MF
アドリオン・パヤジティ （ハイドゥク・スプリト／クロアチア）
クリスティアン・アスラニ （ベシクタシュ／トルコ）
カジム・ラチ （チャイクル・リゼスポル／トルコ）
ユリアン・シェフ （ヴィジェフ・ウッチ／ポーランド）
アニス・メーメティ （イプスウィッチ・タウン／イングランド）
イルベル・ラマダニ （レッチェ／イタリア）
アルベル・ホッジャ （ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
ナズミ・グリプシ （ルビン・カザン／ロシア）
ヤシル・アサニ （エステグラル／イラン）
▽FW
ミルト・ウズニ （オースティンFC／アメリカ）
エルネスト・ムチ （トラブゾンスポル／トルコ）
ネディム・バイラミ （レンジャーズ／スコットランド）
アルマンド・ブロヤ （バーンリー／イングランド）
▽監督
シウヴィーニョ