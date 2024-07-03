(C)Getty ImagesGOALラ・リーガ｜試合日程・対戦カード・キックオフ時間｜2024-25シーズンラ・リーガレアル・マドリードA・ビルバオマヨルカバルセロナﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉベティスセルタレアル・ソシエダオサスナセビージャヘタフェA・マドリードビジャレアルバレンシアジローナアラベスラス・パルマスレガネスバリャドリードエスパニョール【欧州・海外サッカー 日程情報】2024-2025シーズンのラ・リーガ（スペイン）試合日程、対戦カード、キックオフ時間まとめ。31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験DMMとDAZNがセットでお得DMM×DAZNホーダイDMM×DAZNホーダイでもラ・リーガ23-24を全試合配信！月額3,480円(税込)今すぐお得に登録31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験DMMとDAZNがセットでお得DMM×DAZNホーダイDMM×DAZNホーダイでもラ・リーガ23-24を全試合配信！月額3,480円(税込)今すぐお得に登録31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験DMMとDAZNがセットでお得DMM×DAZNホーダイDMM×DAZNホーダイでもラ・リーガ23-24を全試合配信！月額3,480円(税込)今すぐお得に登録