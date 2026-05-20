キックオフ：2026年5月21日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26ヨーロッパリーグ（EL）決勝で鈴木唯人所属のフライブルクとアストン・ヴィラが激突する。

2季ぶりにELに出場したフライブルクは、今大会で躍動。リーグフェーズを7位で通過すると、ヘンク、セルタを下して初のベスト4進出を決め、準決勝ではブラガに敵地で先勝されるも、ホームでの第2戦目で逆転して決勝進出を決めた。シュトライヒ長期政権に区切りをつけ、昨季からシュスターの下で躍進を続けるチームは、国内リーグ7位が確定したため、決勝に勝利することがクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる最後のチャンス。週末のリーグ最終節でレヴァークーゼンに快勝しており、大一番に向けて大きな勢いになる結果を手にした。今季得点数3位の鈴木の欠場が予想される中、チームはアストン・ヴィラを撃破して初の主要トロフィー獲得を成し遂げられるか。

対するアストン・ヴィラは、近年指揮官エメリの下で躍動。今季はELに回り、リーグフェーズを2位通過してノックアウトフェーズではリール、ボローニャを圧倒し、準決勝ではイングランドのライバルノッティンガム・フォレストに2試合合計4-1で勝利してファイナルにコマを進めた。1982年ヨーロピアン・カップ優勝以来となる欧州カップ戦決勝進出を決めたチームは、今季ELでわずかに2敗、国内リーグでもチャンピオンズリーグ出場圏内の5位以上を確定するなど安定した戦いを見せる。週末にはリヴァプールを撃破し、さらにフライブルクよりも1日休養日が多い中、決勝の大舞台でどのような戦いを見せるか。今大会一の好調な攻撃陣とともに44年ぶりの欧州タイトルを目指す。