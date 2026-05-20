ヨーロッパリーグ(EL)決勝フライブルクvsアストン・ヴィラの予想スタメン・注目選手・見どころ
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フライブルクvsアストン・ヴィラ｜見どころ
キックオフ：2026年5月21日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26ヨーロッパリーグ（EL）決勝で鈴木唯人所属のフライブルクとアストン・ヴィラが激突する。
2季ぶりにELに出場したフライブルクは、今大会で躍動。リーグフェーズを7位で通過すると、ヘンク、セルタを下して初のベスト4進出を決め、準決勝ではブラガに敵地で先勝されるも、ホームでの第2戦目で逆転して決勝進出を決めた。シュトライヒ長期政権に区切りをつけ、昨季からシュスターの下で躍進を続けるチームは、国内リーグ7位が確定したため、決勝に勝利することがクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる最後のチャンス。週末のリーグ最終節でレヴァークーゼンに快勝しており、大一番に向けて大きな勢いになる結果を手にした。今季得点数3位の鈴木の欠場が予想される中、チームはアストン・ヴィラを撃破して初の主要トロフィー獲得を成し遂げられるか。
対するアストン・ヴィラは、近年指揮官エメリの下で躍動。今季はELに回り、リーグフェーズを2位通過してノックアウトフェーズではリール、ボローニャを圧倒し、準決勝ではイングランドのライバルノッティンガム・フォレストに2試合合計4-1で勝利してファイナルにコマを進めた。1982年ヨーロピアン・カップ優勝以来となる欧州カップ戦決勝進出を決めたチームは、今季ELでわずかに2敗、国内リーグでもチャンピオンズリーグ出場圏内の5位以上を確定するなど安定した戦いを見せる。週末にはリヴァプールを撃破し、さらにフライブルクよりも1日休養日が多い中、決勝の大舞台でどのような戦いを見せるか。今大会一の好調な攻撃陣とともに44年ぶりの欧州タイトルを目指す。
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フライブルク｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
アトゥボル
■DF
トロイ、ギンター、ラインハート、マケンゴ
■MF
エッゲシュタイン、ヘフラー、ベステ、マンザンビ、グリフォ
■FW
マタノヴィッチ
■監督
シュスター
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：鈴木
負傷選手情報：オスターヘッジ、ローゼンフェルダー、チェレ
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アストン・ヴィラ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
マルティネス
■DF
リンデロフ、コンサ、トレス
■MF
キャッシュ、マッギン、ブエンディア、ティーレマンス、ディーニュ
■FW
ワトキンス、ロジャーズ
■監督
エメリ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：オナナ、カマラ、エドワード
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フライブルクvsアストン・ヴィラ｜注目選手
■フライブルク | ヴィンチェンツォ・グリフォ
フライブルクの注目はグリフォ。イタリア国籍ながらキャリアのすべてを出身国のドイツで過ごす同選手は、2期延べ9シーズン余りをフライブルクで過ごしてきた。2部時代、そして近年の躍進を知るウィンガーは、今季もチームの中心選手としてプレーし、チーム2位の公式戦14得点を記録する。
グリフォはゲームキャプテンを務め、チームトップとなる公式戦52試合出場と、指揮官シュスターからの信頼も厚い。さらに、ELではノックアウトフェーズ6試合で3得点3アシストと好調を維持してアストン・ヴィラとの大一番を迎える。決勝の舞台でも活躍して思い入れのあるクラブに初の主要タイトル、そしてチャンピオンズリーグ出場権をもたらせるか。
■アストン・ヴィラ | モーガン・ロジャーズ
アストン・ヴィラの注目はロジャーズだ。マンチェスター・シティ下部組織出身の同選手は、2024年の移籍を機にその才能を一気に開花させた。同年にはイングランド代表デビューも飾り、今季も圧巻のパフォーマンスを見せるなど、現在イングランドで最も注目を集める若手の1人だ。
トップ下だけではなく、前線の多くのポジションでプレーでき、チーム最多となる出場数、出場時間を記録するなど、ロジャーズはチームにとって不可欠な存在だ。ストライカーのワトキンスとの連携は決勝でフライブルク守備陣の問題になることは間違いない。週末の一戦でも1得点1アシストと好調を維持する中、クラブを44年ぶりの欧州タイトルに導けるか。
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フライブルクvsアストン・ヴィラ｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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