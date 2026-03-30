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イングランド代表の予想スタメン・注目選手は？4月1日に日本代表と対戦

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キリンワールドチャレンジ2026で日本代表とイングランド代表が対戦する。イングランドの予想スタメン、注目選手を紹介。

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サッカー日本代表は2026年4月1日(日)に国際親善試合でイングランド代表と対戦する。

本記事ではイングランド代表の予想スタメン、注目選手などを紹介する。

【4/1(水)3:45～】イングランドvs日本はU-NEXTでライブ＆見逃し配信！無料体験で視聴可能31日間無料トライアルで視聴

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