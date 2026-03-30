イングランド代表の予想スタメン・注目選手は？4月1日に日本代表と対戦

注目選手 | ハリー・ケイン

イングランド代表の絶対的エースで、今季もバイエルンでは絶好調。リーグ戦26試合で31ゴールとハイペースで得点を重ね、ロベルト・レヴァンドフスキが持つシーズン最多得点記録更新も視野に入れる。

バイエルン移籍によって、悲願のチームタイトルも獲得。今のケインにとって欠けているのはイングランド代表でのトロフィーだけだ。多彩なゴールパターンでイングランド代表歴代最多得点を記録してきたストライカーはいつでもネットを揺らしてきた。しかし、それがタイトルに結びついたことはまだない。本命として臨むワールドカップに向けてコンディションを確かめるうえで、日本代表戦は重要なものとなる。