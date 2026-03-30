イングランド代表の予想スタメン・注目選手は？4月1日に日本代表と対戦

サッカー日本代表は2026年4月1日(日)に国際親善試合でイングランド代表と対戦する。
本記事ではイングランド代表の予想スタメン、注目選手などを紹介する。
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サッカー日本代表は2026年4月1日(日)に国際親善試合でイングランド代表と対戦する。
本記事ではイングランド代表の予想スタメン、注目選手などを紹介する。
国際親善試合のイングランド代表vs日本代表は、現地時間2026年3月31日(火)午後6時45分、日本時間4月1日(水)午前3時45分にキックオフを迎える。
■GK ピックフォード
■DF ジェームズ、ストーンズ、コンサ、オライリー
■MF ライス、アンダーソン、ロジャーズ
■FW ケイン、サカ、パーマー
■監督 トーマス・トゥヘル
注目選手 | ハリー・ケイン
イングランド代表の絶対的エースで、今季もバイエルンでは絶好調。リーグ戦26試合で31ゴールとハイペースで得点を重ね、ロベルト・レヴァンドフスキが持つシーズン最多得点記録更新も視野に入れる。
バイエルン移籍によって、悲願のチームタイトルも獲得。今のケインにとって欠けているのはイングランド代表でのトロフィーだけだ。多彩なゴールパターンでイングランド代表歴代最多得点を記録してきたストライカーはいつでもネットを揺らしてきた。しかし、それがタイトルに結びついたことはまだない。本命として臨むワールドカップに向けてコンディションを確かめるうえで、日本代表戦は重要なものとなる。
注目選手 | デクラン・ライス
アーセナル、イングランド代表の心臓であるデクラン・ライス。セントラルMFとしてプレーしながら、今季は公式戦で5ゴール・11アシストを記録する。高いキック精度を活かしたセットプレーはチームを問わず大きな武器となる。
もちろん、ライスの武器はゴールへの関与ではない。むしろ中盤での激しい攻防で力を発揮し、ボール奪取からの推進力は世界でも屈指。現代のMFに必要とするすべてを兼ね備えている。日本代表はワールドクラスのMF相手にどのように戦うのだろうか。
スコットランド代表vs日本代表は、テレビ放送は地上波『NHK』、ネット配信はネット『U-NEXT』と『NHK ONE』で生中継される。『U-NEXT』の配信は「月額プラン(31日間無料トライアル期間を含む)」と「サッカーパック」のどちらのプランに加入していても視聴することが可能だ。
『U-NEXT』は野村明弘氏が実況、そして中村俊輔氏、戸田和幸氏、中山雅史氏が解説という豪華な布陣となっている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|出演者
|U-NEXT
|月額プラン
(31日間無料トライアル期間を含む)
|ネット
|午前1:30
|【解説】中村俊輔・戸田和幸・中山雅史
【実況】野村明弘
|サッカーパック
|NHK
|NHK総合
|テレビ
|午前1:50
|未発表
|NHK ONE
|ネット
※すべて日本時間。
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はNHKおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクト・パウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF/FW
伊東純也(ゲンク／ベルギー)
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド)
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
町野修斗（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
▽監督
森保一