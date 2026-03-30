FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD決勝でチェコ代表とデンマーク代表が対戦する。
本記事では、チェコ代表vsデンマーク代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD決勝でチェコ代表とデンマーク代表が対戦する。
本記事では、チェコ代表vsデンマーク代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスD決勝、チェコ代表とデンマーク代表の一戦は、現地時間3月31日(火)20:45、日本時間4月1日(水)3:45にキックオフを迎える。試合はチェコのホームゲームとなり、会場は首都プラハにある「スタディオン・レトナ」だ。
チェコ代表vsデンマーク代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：9回
最高成績：準優勝(1934,1962)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：43位
▽GK
ルカシュ・ホルニチェク （ブラガ／ポルトガル）
マルティン・イェドリチカ （バニーク・オストラヴァ）
マチェイ・コバール （PSV／オランダ）
▽DF
ヴラディミール・ツォウファル （ホッフェンハイム／ドイツ）
トマシュ・ホレシュ （スラヴィア・プラハ）
ロビン・フラナーチ （ホッフェンハイム／ドイツ）
シュテパン・ハロウペク （スラヴィア・プラハ）
ダビド・ユラセク （スラヴィア・プラハ）
ラディスラフ・クレイチー （ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
マルティン・ヴィティーク （ボローニャ／イタリア）
ヤロスラフ・ゼレニー （スパルタ・プラハ）
▽MF
パヴェル・ブハ （FCシンシナティ／アメリカ）
ルカシュ・チェルフ （ヴィクトリア・プルゼニ）
ヴラディミール・ダリダ （フラデツ・クラーロヴェー）
アダム・カラベツ （リヨン／フランス）
トマーシュ・ラドラ （ヴィクトリア・プルゼニ）
ルカシュ・プロヴォド （スラヴィア・プラハ）
ミハル・サディレク （スラヴィア・プラハ）
トマーシュ・ソウチェク （ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
パヴェル・シュルツ （リヨン／フランス）
デニス・ヴィシンスキー （ヴィクトリア・プルゼニ）
▽FW
トマーシュ・ホリー （スラヴィア・プラハ）
モイミール・ヒティル （スラヴィア・プラハ）
ヤン・クリメント （シグマ・オロモウツ）
パトリック・シック （レヴァークーゼン／ドイツ）
▽監督
ミロスラフ・コウベク
ワールドカップ出場：6回
最高成績：準々決勝(1998)
前回大会成績：グループステージ
FIFAランク：21位
▽GK
フレデリク・レノウ （ウニオン・ベルリン／ドイツ）
マッツ・ハーマンセン （ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
アンドレアス・ユングダル （ウェステルロー／ベルギー）
▽DF
ヨアキム・メーレ （ヴォルフスブルク／ドイツ）
ヨアキム・アンデルセン （フラム／イングランド）
アレクサンダー・バー （ベンフィカ／ポルトガル）
ヴィクトル・ネルソン （エラス・ヴェローナ／イタリア）
ルーカス・ホグスベリ （ストラスブール／フランス）
ヴィクトル・バク・イェンセン （ミッティラン）
オリヴァー・プロヴストゴード （ラツィオ／イタリア）
▽MF
クリスティアン・エリクセン （ヴォルフスブルク／ドイツ）
ピエーミル・ホイビュア （マルセイユ／フランス）
クリスティアン・ノアゴール （アーセナル／イングランド）
ミッケル・ダムスゴー （ブレントフォード／イングランド）
モルテン・ヒュルマンド （スポルティングCP／ポルトガル）
ヴィクトル・フロホルト （ポルト／ポルトガル）
フィリップ・ビリング （ミッティラン）
ニコラス・ナーティ （シュトゥットガルト／ドイツ）
ノア・ナルテイ （リヨン／フランス）
▽FW
ラスムス・ホイルンド （ナポリ／イタリア）
イェスパー・リンドストロム （ヴォルフスブルク／ドイツ）
グスタフ・イサクセン （ラツィオ／イタリア）
アンダース・ドレイヤー （サンディエゴFC／アメリカ）
カスパー・ホグ （ボデ/グリムト／ノルウェー）
ウィリアム・オスラ （ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）
▽監督
ブライアン・リーマー