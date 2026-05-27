カンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの予想スタメン・見どころ・注目選手
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クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ｜見どころ
キックオフ：2026年5月28日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26カンファレンスリーグ（ECL）決勝で鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが激突する。
昨季クラブ史上初タイトルとなるFAカップ制覇を成し遂げ、ヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得したクリスタル・パレス。しかし、マルチオーナーシップの問題でECLに”降格”。リーグフェーズでは苦戦を強いられたが、ノックアウトフェーズでは順調に勝ち上がり、準々決勝でフィオレンティーナ、準決勝ではシャフタール・ドネツクに2試合合計5-2で快勝した。クラブ史上初の欧州の舞台で決勝までたどり着いたチームはラージョと対戦する。フランクフルト時代にEL制覇を成し遂げた指揮官グラスナーの下で、得点ランキングトップのサールを中心とした好調な攻撃陣が大会2試合連続無失点中の相手守備陣を攻略し、欧州タイトル獲得なるか。鎌田は準決勝でも得点を記録したりと調子を上げる中、決勝の大舞台でも輝きを放てるか注目だ。
対するラージョは、昨季ラ・リーガで8位に入って25年ぶりに欧州の舞台に返り咲いた。すると、リーグフェーズでは安定した戦いを見せて5位に入り、ラウンド16にストレートイン。ラウンド16と準々決勝ではセカンドレグで敗れる苦戦を強いられたが、突破し、準決勝では優勝候補と目されていたストラスブールに連勝してクラブ史上初の欧州カップ戦決勝進出を決めた。今季ラ・リーガでは8位となり、リーグ経由での欧州カップ戦出場権を逃したため、ECL優勝が来季の欧州行きの最後のチャンスとなる。決勝ではクリスタル・パレスが優勢との見方が強く、難しい一戦になることが予想される中、粘り強い戦いを見せてクラブ史上初の主要タイトル獲得なるか。
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クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ヘンダーソン
■DF
カンボ、ラクロワ、リアド
■MF
ムニョス、ウォートン、鎌田、ミッチェル、サール、ピノ
■FW
マテタ
■監督
グラスナー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ラクロワ、ゲサン、リチャーズ
負傷選手情報：エンケティア、ドゥクレ
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ラージョ・バジェカーノ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
カルデナス
■DF
バジウ、ムミン、メンディ、エスピーノ
■MF
ディアス、バレンティン、グンバウ
■FW
デ・フルートス、エンテカ、ガルシア
■監督
ペレス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ガルシア
負傷選手情報：フェリペ、アコマック
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クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ｜注目選手
■クリスタル・パレス | 鎌田大地
クリスタル・パレスの注目は日本代表MF鎌田だ。昨季から同クラブでプレーし、クラブ史上初タイトルとなったFAカップ制覇やコミュニティ・シールド制覇を成し遂げた。今季は2度にわたる負傷離脱を経験したものの、公式戦44試合に出場してチームの中盤を支えている。
そんな鎌田は、ECL準決勝シャフタール・ドネツク戦で今季初得点を含む1G1Aを記録する活躍を残して決勝進出に貢献。調子を上げてラージョ戦に臨めそうだ。フランクフルト時代にEL優勝を成し遂た経験を活かして再び欧州の舞台で優勝トロフィーを掲げられるか。仮に優勝すれば、日本人選手として初の欧州カップ戦複数回優勝の快挙となる。
■ラージョ・バジェカーノ | ホルヘ・デ・フルトース
対するラージョの注目選手はデ・フルトースだ。レアル・マドリード下部組織出身の同選手は、2020年から半年を過ごしたラージョに2023年に復帰。以降チームの主力ウィングとして活躍し、今季は公式戦52試合でチームトップとなる12得点を記録する。
ECL準決勝ストラスブール戦でもカギになる活躍を見せたデ・フルトースは、決勝の舞台でもキーマンになる可能性が高い。主導権を握られることが予想される中、同選手のスピードやドリブル突破を活かしてチャンスを作り出したいところ。自らフィニッシャーを務めることもできることから、クリスタル・パレス守備陣にとって脅威になるはずだ。
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クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が注目試合を中継・ライブ配信する。鎌田大地出場予定のカンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノも生中継、ライブ配信が予定されている。
サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド
月額加入
2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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