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Yuta Tokuma

カンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの予想スタメン・見どころ・注目選手

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス 対 ラージョ・バジェカーノ
クリスタル・パレス
ラージョ・バジェカーノ
鎌田大地

5月28日(木)開催のUEFAカンファレンスリーグ(EL)決勝クリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

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    クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ｜見どころ

    キックオフ：2026年5月28日(木)4:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26カンファレンスリーグ（ECL）決勝で鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが激突する。

    昨季クラブ史上初タイトルとなるFAカップ制覇を成し遂げ、ヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得したクリスタル・パレス。しかし、マルチオーナーシップの問題でECLに”降格”。リーグフェーズでは苦戦を強いられたが、ノックアウトフェーズでは順調に勝ち上がり、準々決勝でフィオレンティーナ、準決勝ではシャフタール・ドネツクに2試合合計5-2で快勝した。クラブ史上初の欧州の舞台で決勝までたどり着いたチームはラージョと対戦する。フランクフルト時代にEL制覇を成し遂げた指揮官グラスナーの下で、得点ランキングトップのサールを中心とした好調な攻撃陣が大会2試合連続無失点中の相手守備陣を攻略し、欧州タイトル獲得なるか。鎌田は準決勝でも得点を記録したりと調子を上げる中、決勝の大舞台でも輝きを放てるか注目だ。

    対するラージョは、昨季ラ・リーガで8位に入って25年ぶりに欧州の舞台に返り咲いた。すると、リーグフェーズでは安定した戦いを見せて5位に入り、ラウンド16にストレートイン。ラウンド16と準々決勝ではセカンドレグで敗れる苦戦を強いられたが、突破し、準決勝では優勝候補と目されていたストラスブールに連勝してクラブ史上初の欧州カップ戦決勝進出を決めた。今季ラ・リーガでは8位となり、リーグ経由での欧州カップ戦出場権を逃したため、ECL優勝が来季の欧州行きの最後のチャンスとなる。決勝ではクリスタル・パレスが優勢との見方が強く、難しい一戦になることが予想される中、粘り強い戦いを見せてクラブ史上初の主要タイトル獲得なるか。

    カンファレンスリーグ決勝はWOWOWで独占中継・ライブ配信！今すぐ視聴開始

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    クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    ヘンダーソン

    ■DF
    カンボ、ラクロワ、リアド

    ■MF
    ムニョス、ウォートン、鎌田、ミッチェル、サール、ピノ

    ■FW
    マテタ

    ■監督
    グラスナー

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ラクロワ、ゲサン、リチャーズ
    負傷選手情報：エンケティア、ドゥクレ

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    ラージョ・バジェカーノ｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    カルデナス

    ■DF
    バジウ、ムミン、メンディ、エスピーノ

    ■MF
    ディアス、バレンティン、グンバウ

    ■FW
    デ・フルートス、エンテカ、ガルシア

    ■監督
    ペレス

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ガルシア
    負傷選手情報：フェリペ、アコマック

    カンファレンスリーグ決勝はWOWOWで独占中継・ライブ配信！今すぐ視聴開始

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    クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ｜注目選手

    ■クリスタル・パレス | 鎌田大地

    クリスタル・パレスの注目は日本代表MF鎌田だ。昨季から同クラブでプレーし、クラブ史上初タイトルとなったFAカップ制覇やコミュニティ・シールド制覇を成し遂げた。今季は2度にわたる負傷離脱を経験したものの、公式戦44試合に出場してチームの中盤を支えている。

    そんな鎌田は、ECL準決勝シャフタール・ドネツク戦で今季初得点を含む1G1Aを記録する活躍を残して決勝進出に貢献。調子を上げてラージョ戦に臨めそうだ。フランクフルト時代にEL優勝を成し遂た経験を活かして再び欧州の舞台で優勝トロフィーを掲げられるか。仮に優勝すれば、日本人選手として初の欧州カップ戦複数回優勝の快挙となる。

    ■ラージョ・バジェカーノ | ホルヘ・デ・フルトース

    対するラージョの注目選手はデ・フルトースだ。レアル・マドリード下部組織出身の同選手は、2020年から半年を過ごしたラージョに2023年に復帰。以降チームの主力ウィングとして活躍し、今季は公式戦52試合でチームトップとなる12得点を記録する。

    ECL準決勝ストラスブール戦でもカギになる活躍を見せたデ・フルトースは、決勝の舞台でもキーマンになる可能性が高い。主導権を握られることが予想される中、同選手のスピードやドリブル突破を活かしてチャンスを作り出したいところ。自らフィニッシャーを務めることもできることから、クリスタル・パレス守備陣にとって脅威になるはずだ。

    カンファレンスリーグ決勝はWOWOWで独占中継・ライブ配信！今すぐ視聴開始

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    クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が注目試合を中継・ライブ配信する。鎌田大地出場予定のカンファレンスリーグ決勝クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノも生中継、ライブ配信が予定されている。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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