キックオフ：2026年5月28日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26カンファレンスリーグ（ECL）決勝で鎌田大地所属のクリスタル・パレスとラージョ・バジェカーノが激突する。

昨季クラブ史上初タイトルとなるFAカップ制覇を成し遂げ、ヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得したクリスタル・パレス。しかし、マルチオーナーシップの問題でECLに”降格”。リーグフェーズでは苦戦を強いられたが、ノックアウトフェーズでは順調に勝ち上がり、準々決勝でフィオレンティーナ、準決勝ではシャフタール・ドネツクに2試合合計5-2で快勝した。クラブ史上初の欧州の舞台で決勝までたどり着いたチームはラージョと対戦する。フランクフルト時代にEL制覇を成し遂げた指揮官グラスナーの下で、得点ランキングトップのサールを中心とした好調な攻撃陣が大会2試合連続無失点中の相手守備陣を攻略し、欧州タイトル獲得なるか。鎌田は準決勝でも得点を記録したりと調子を上げる中、決勝の大舞台でも輝きを放てるか注目だ。

対するラージョは、昨季ラ・リーガで8位に入って25年ぶりに欧州の舞台に返り咲いた。すると、リーグフェーズでは安定した戦いを見せて5位に入り、ラウンド16にストレートイン。ラウンド16と準々決勝ではセカンドレグで敗れる苦戦を強いられたが、突破し、準決勝では優勝候補と目されていたストラスブールに連勝してクラブ史上初の欧州カップ戦決勝進出を決めた。今季ラ・リーガでは8位となり、リーグ経由での欧州カップ戦出場権を逃したため、ECL優勝が来季の欧州行きの最後のチャンスとなる。決勝ではクリスタル・パレスが優勢との見方が強く、難しい一戦になることが予想される中、粘り強い戦いを見せてクラブ史上初の主要タイトル獲得なるか。