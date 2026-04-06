キックオフ：2026年4月8日(水)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で日本代表MF守田英正所属のスポルティングCPとアーセナルが激突し、ファーストレグが開催される。

今季スポルティングはCLで大躍進。欧州5大リーグ外のクラブとして唯一のトップ8フィニッシュを飾った。ラウンド16では難敵ボデ/グリムトにホームで3点差をひっくり返す勝利を挙げて43年ぶりのCLベスト8進出を決めた。そして準々決勝では強豪アーセナルと対戦する。昨季のリーグフェーズで対戦した際には1-5で完敗し、この試合でも劣勢に立たされることが予想されるものの、今季のスポルティングは王者パリ・サンジェルマンに勝利したりとホームでは圧倒的な強さを誇る。得意の本拠地で敵地での第2戦につながる結果を残せるか。また、守田がこの試合でも先発出場するか。

対するアーセナルは、リーグフェーズが現フォーマットになって初の8戦全勝を飾って首位通過。ラウンド16ではレヴァークーゼンに苦戦を強いられるも、2試合合計3-1で退けて3季連続の準々決勝進出を決めた。カラバオカップ決勝では敗れたものの、依然として3冠の可能性を残すチームは、安定した守備陣とともにアウェーゲームで強さを見せることができるか。なお、スポルティングとは昨季昨季リーグフェーズでも対戦しており、同地で5-1の完勝劇を演じた。そのため、自信を持ってこの試合に臨み、しっかりとアドバンテージを手にしたい。