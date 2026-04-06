スポルティングCPvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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スポルティングCPvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2026年4月8日(水)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝で日本代表MF守田英正所属のスポルティングCPとアーセナルが激突し、ファーストレグが開催される。
今季スポルティングはCLで大躍進。欧州5大リーグ外のクラブとして唯一のトップ8フィニッシュを飾った。ラウンド16では難敵ボデ/グリムトにホームで3点差をひっくり返す勝利を挙げて43年ぶりのCLベスト8進出を決めた。そして準々決勝では強豪アーセナルと対戦する。昨季のリーグフェーズで対戦した際には1-5で完敗し、この試合でも劣勢に立たされることが予想されるものの、今季のスポルティングは王者パリ・サンジェルマンに勝利したりとホームでは圧倒的な強さを誇る。得意の本拠地で敵地での第2戦につながる結果を残せるか。また、守田がこの試合でも先発出場するか。
対するアーセナルは、リーグフェーズが現フォーマットになって初の8戦全勝を飾って首位通過。ラウンド16ではレヴァークーゼンに苦戦を強いられるも、2試合合計3-1で退けて3季連続の準々決勝進出を決めた。カラバオカップ決勝では敗れたものの、依然として3冠の可能性を残すチームは、安定した守備陣とともにアウェーゲームで強さを見せることができるか。なお、スポルティングとは昨季昨季リーグフェーズでも対戦しており、同地で5-1の完勝劇を演じた。そのため、自信を持ってこの試合に臨み、しっかりとアドバンテージを手にしたい。
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スポルティングCP｜予想スタメン
■GK
シルヴァ
■DF
フレスネダ、ディオマンデ、イナシオ、アラウホ
■MF
デバスト、守田、カタモ、トリンコン、ゴンサウヴェス
■FW
スアレス
■監督
ボルジェス
累積リーチ：スアレス
出場停止選手：ヒュルマンド
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ヨアニディス、ギリェルミ、サントス
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アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、サリバ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
スビメンディ、ライス、ウーデゴール
■FW
マドゥエケ、ギェケレシュ、マルティネッリ
■監督
アルテタ
累積リーチ：ノアゴール、スビメンディ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：エゼ、インカピエ、メリーノ、サカ、ティンバー
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スポルティングCPvsアーセナル｜注目選手
■スポルティングCP | 守田英正
スポルティングの注目は守田。2022年からプレーする同クラブで、リーグ2連覇に貢献したりと主力として活躍してきた。今季は一時序列を下げる時期もあったが、ボデ/グリムトとの2戦目では先発復帰して逆転勝利を支えた。
アーセナルとの一戦を控えるスポルティングだが、この試合で主将ヒュルマンドが出場停止。それゆえ守田にかかる期待はより大きなものになり得る。厳しい戦いになることが予想される中、ライスやスビメンディとの中盤の主導権争いで存在感を示せるか。
■アーセナル | ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナルの注目はギェケレシュだ。昨季スポルティングで公式戦54得点をマークしたストライカーは、今季からアーセナルに渡った。当初はなかなか期待に応えられなかったものの、調子を上げており、ここまで16得点を記録する。
ギェケレシュにとってこれが移籍後初の古巣スポルティングとの一戦。敵地のサポーターから厳しい洗練を受けることが予想される中、昨季まで活躍したスタジアム、そして元チームメイト相手にどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
- (C)WOWOW
スポルティングCPvsアーセナル｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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