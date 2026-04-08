Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
psg liverpoolGetty Images
Yuta Tokuma

パリ・サンジェルマンvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
パリ・サンジェルマン
リヴァプール
遠藤航

4月9日(木)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝ファーストレグ、パリ・サンジェルマンとリヴァプールによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

WOWOWオンデマンドで全試合配信

今すぐ視聴
  • psg liverpoolGetty Images

    パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜試合の見どころ

    キックオフ：2026年4月9日(木)4:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）とリヴァプールによる2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグが開催される。

    昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGだが、リーグフェーズでトップ8入りを逃してプレーオフへ。それでも、プレーオフでモナコに辛くも勝利して、ラウンド16でチェルシーと対戦。敵地での一戦で3-0の完勝を収めるなど2試合合計8-2と圧倒して準々決勝に進んだ。そして準々決勝では、リヴァプールと激突する。PK戦の末に勝利した昨季CLラウンド16の再戦となるこの一戦では、PSG攻撃陣が不安定なリヴァプール守備陣の脅威になることが予想される。ホームでチェルシー戦のように攻撃陣が躍動してアドバンテージを掴みたい。

    対するリヴァプールは、今季不安定な戦いが続きながらもCLでは躍進を見せる。リーグフェーズを3位で通過したチームはラウンド16でガラタサライと対戦。リーグフェーズ同様に敵地での初戦を落としたものの、ホームで相手を圧倒して2試合合計4-1で勝利した。ベスト4進出を懸けてPSGとの大一番を迎えるリヴァプールだが、負傷者の多さは気がかり。なかなかベストチームでプレーできない中、強豪PSG攻撃陣相手にどこまで踏ん張れるか。少ないチャンスを確実にもののにして、昨季のリベンジを果たしたいところだ。なお、離脱中の遠藤航はこの試合も欠場する予定だ。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

    • 広告
  • psg Getty Images

    パリ・サンジェルマン｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    サフォノフ

    ■DF
    ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス

    ■MF
    ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス

    ■FW
    ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア

    ■監督
    エンリケ

    累積リーチ：メンデス、クワラツヘリア
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ルイス、マユル
    負傷選手情報：バルコラ

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • liverpoolGetty Images

    リヴァプール｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    ママルダシュヴィリ

    ■DF
    フリンポン、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ

    ■MF
    ソボスライ、グラフェンベルフ、マック・アリスター、ヴィルツ

    ■FW
    サラー、エキティケ

    ■監督
    スロット

    累積リーチ：ブラッドリー、ジョーンズ、グラフェンベルフ、ファン・ダイク
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：イサク
    負傷選手情報：アリソン、遠藤、ブラッドリー

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • psg liverpoolGetty Images

    パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜注目選手

    ■パリ・サンジェルマン | クヴィチャ・クヴァラツヘリア

    PSGの注目はクワラツヘリア。ナポリでブレイクした同選手は、昨冬の移籍市場でフランスに渡って、半年間の在籍で初のCL優勝をはじめとした3冠達成に大きく貢献した。今季もここまで公式戦12得点7アシストを記録して攻撃陣を支えている。

    クワラツヘリアはCLノックアウトフェーズに入ってから絶好調。中でもチェルシー戦では2試合で3得点1アシストを記録する大活躍を残した。今回対戦するリヴァプール相手にここまで得点はないが、ナポリ時代から相手守備陣の脅威になっており、この試合でも左ウィングから攻撃の起点を作り出したい。

    ■リヴァプール | モハメド・サラー

    リヴァプールの注目はサラーだ。2017年から在籍して長年エースとして君臨してきた同選手は、昨季大活躍したものの、今季はここまで期待に応えられず。公式戦10得点とゴール前で苦しむ場合があるが、先のガラタサライ戦では1ゴール1アシストを記録したりと復調の兆しを見せる。

    そんなサラーは、先日に今季終了後の退団を発表。将来に関して大きな決断を下した同選手は、仮にPSGに敗れれば、これが最後のCLの舞台になる可能性もある。リヴァプールでの最高のラストシーズンにするために王者との一戦で輝きを放てるか注目だ。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • wowow_cl_252601(C)WOWOW

    パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜テレビ放送・ネット配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
フラム crest
フラム
FUL
チャンピオンズ リーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG