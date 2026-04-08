キックオフ：2026年4月9日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）とリヴァプールによる2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグが開催される。

昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGだが、リーグフェーズでトップ8入りを逃してプレーオフへ。それでも、プレーオフでモナコに辛くも勝利して、ラウンド16でチェルシーと対戦。敵地での一戦で3-0の完勝を収めるなど2試合合計8-2と圧倒して準々決勝に進んだ。そして準々決勝では、リヴァプールと激突する。PK戦の末に勝利した昨季CLラウンド16の再戦となるこの一戦では、PSG攻撃陣が不安定なリヴァプール守備陣の脅威になることが予想される。ホームでチェルシー戦のように攻撃陣が躍動してアドバンテージを掴みたい。

対するリヴァプールは、今季不安定な戦いが続きながらもCLでは躍進を見せる。リーグフェーズを3位で通過したチームはラウンド16でガラタサライと対戦。リーグフェーズ同様に敵地での初戦を落としたものの、ホームで相手を圧倒して2試合合計4-1で勝利した。ベスト4進出を懸けてPSGとの大一番を迎えるリヴァプールだが、負傷者の多さは気がかり。なかなかベストチームでプレーできない中、強豪PSG攻撃陣相手にどこまで踏ん張れるか。少ないチャンスを確実にもののにして、昨季のリベンジを果たしたいところだ。なお、離脱中の遠藤航はこの試合も欠場する予定だ。