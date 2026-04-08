パリ・サンジェルマンvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜試合の見どころ
キックオフ：2026年4月9日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）とリヴァプールによる2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグが開催される。
昨季悲願のCL制覇を成し遂げたPSGだが、リーグフェーズでトップ8入りを逃してプレーオフへ。それでも、プレーオフでモナコに辛くも勝利して、ラウンド16でチェルシーと対戦。敵地での一戦で3-0の完勝を収めるなど2試合合計8-2と圧倒して準々決勝に進んだ。そして準々決勝では、リヴァプールと激突する。PK戦の末に勝利した昨季CLラウンド16の再戦となるこの一戦では、PSG攻撃陣が不安定なリヴァプール守備陣の脅威になることが予想される。ホームでチェルシー戦のように攻撃陣が躍動してアドバンテージを掴みたい。
対するリヴァプールは、今季不安定な戦いが続きながらもCLでは躍進を見せる。リーグフェーズを3位で通過したチームはラウンド16でガラタサライと対戦。リーグフェーズ同様に敵地での初戦を落としたものの、ホームで相手を圧倒して2試合合計4-1で勝利した。ベスト4進出を懸けてPSGとの大一番を迎えるリヴァプールだが、負傷者の多さは気がかり。なかなかベストチームでプレーできない中、強豪PSG攻撃陣相手にどこまで踏ん張れるか。少ないチャンスを確実にもののにして、昨季のリベンジを果たしたいところだ。なお、離脱中の遠藤航はこの試合も欠場する予定だ。
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ザイール＝エメリ、ヴィニーニャ、ネヴェス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クワラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：メンデス、クワラツヘリア
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ルイス、マユル
負傷選手情報：バルコラ
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リヴァプール｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ママルダシュヴィリ
■DF
フリンポン、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
ソボスライ、グラフェンベルフ、マック・アリスター、ヴィルツ
■FW
サラー、エキティケ
■監督
スロット
累積リーチ：ブラッドリー、ジョーンズ、グラフェンベルフ、ファン・ダイク
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：イサク
負傷選手情報：アリソン、遠藤、ブラッドリー
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パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜注目選手
■パリ・サンジェルマン | クヴィチャ・クヴァラツヘリア
PSGの注目はクワラツヘリア。ナポリでブレイクした同選手は、昨冬の移籍市場でフランスに渡って、半年間の在籍で初のCL優勝をはじめとした3冠達成に大きく貢献した。今季もここまで公式戦12得点7アシストを記録して攻撃陣を支えている。
クワラツヘリアはCLノックアウトフェーズに入ってから絶好調。中でもチェルシー戦では2試合で3得点1アシストを記録する大活躍を残した。今回対戦するリヴァプール相手にここまで得点はないが、ナポリ時代から相手守備陣の脅威になっており、この試合でも左ウィングから攻撃の起点を作り出したい。
■リヴァプール | モハメド・サラー
リヴァプールの注目はサラーだ。2017年から在籍して長年エースとして君臨してきた同選手は、昨季大活躍したものの、今季はここまで期待に応えられず。公式戦10得点とゴール前で苦しむ場合があるが、先のガラタサライ戦では1ゴール1アシストを記録したりと復調の兆しを見せる。
そんなサラーは、先日に今季終了後の退団を発表。将来に関して大きな決断を下した同選手は、仮にPSGに敗れれば、これが最後のCLの舞台になる可能性もある。リヴァプールでの最高のラストシーズンにするために王者との一戦で輝きを放てるか注目だ。
- (C)WOWOW
パリ・サンジェルマンvsリヴァプール｜テレビ放送・ネット配信予定
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり
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