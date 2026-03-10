キックオフ：2026年3月11日(水)5:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグでニューカッスル・ユナイテッドとバルセロナが対戦する。

2季ぶりにCLの舞台に帰ってきたニューカッスルは今季大健闘。リーグフェースを12位で突破し、ノックアウトフェーズプレーオフではカラバフ相手に2試合合計9-3の圧勝劇を演じて23年ぶりの16強入りを決めた。国内で不安定な戦いの続くチームはラウンド16で強豪バルセロナと対戦する。リーグフェースで対戦した際にはホームで善戦するも1-2で敗れた。この試合も劣勢に立たされることが予想される中、守備陣が踏ん張り、ゴードンを中心にチャンスを作り出し、勝利とともに第2戦目に臨みたいところだ。

対するバルセロナは、昨季国内3冠を達成し、6季ぶりのCLベスト4入りを果たしており、今季も好調だ。リーグフェーズで5位フィニッシュを飾り、ラウンド16入りを決めた。国内リーグでも首位を走るなど、チーム状態は良好。失点の多さは気がかりだが、それを補うだけの攻撃力があることは確かだ。今回対戦するニューカッスルとはリーグフェーズで対戦し、敵地で勝利を収めた。良い印象とともにこの試合に臨めそうだ。ヤマルを中心とした攻撃陣が躍動して相手を圧倒することが期待される。