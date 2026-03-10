Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
newcastle barcelonaGetty Images
Yuta Tokuma

ニューカッスルvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16 1stレグ

3月11日(水)開催のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16ファーストレグ、ニューカッスルとバルセロナによる一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOW

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

CL/ELを独占ライブ配信

今すぐチェック
  • newcastle barcelonaGetty Images

    ニューカッスルvsバルセロナ｜見どころ

    キックオフ：2026年3月11日(水)5:00
    放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

    2025-26チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16ファーストレグでニューカッスル・ユナイテッドとバルセロナが対戦する。

    2季ぶりにCLの舞台に帰ってきたニューカッスルは今季大健闘。リーグフェースを12位で突破し、ノックアウトフェーズプレーオフではカラバフ相手に2試合合計9-3の圧勝劇を演じて23年ぶりの16強入りを決めた。国内で不安定な戦いの続くチームはラウンド16で強豪バルセロナと対戦する。リーグフェースで対戦した際にはホームで善戦するも1-2で敗れた。この試合も劣勢に立たされることが予想される中、守備陣が踏ん張り、ゴードンを中心にチャンスを作り出し、勝利とともに第2戦目に臨みたいところだ。

    対するバルセロナは、昨季国内3冠を達成し、6季ぶりのCLベスト4入りを果たしており、今季も好調だ。リーグフェーズで5位フィニッシュを飾り、ラウンド16入りを決めた。国内リーグでも首位を走るなど、チーム状態は良好。失点の多さは気がかりだが、それを補うだけの攻撃力があることは確かだ。今回対戦するニューカッスルとはリーグフェーズで対戦し、敵地で勝利を収めた。良い印象とともにこの試合に臨めそうだ。ヤマルを中心とした攻撃陣が躍動して相手を圧倒することが期待される。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

    • 広告
  • newcastle Getty Images

    ニューカッスル｜予想スタメン

    ■GK
    ラムズデール

    ■DF
    トリッピアー、ティアウ、バーン、ホール

    ■MF
    ラムジー、トナーリ、ジョエリントン

    ■FW
    エランガ、ゴードン、バーンズ

    ■監督
    ハウ

    累積リーチ：ジョエリントン、バーン
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：マイリー
    負傷選手情報：シェア、ギマランイス

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • barcelona Getty Images

    バルセロナ｜予想スタメン

    ■GK
    J.ガルシア

    ■DF
    E.ガルシア、クバルシ、マルティン、カンセロ

    ■MF
    ベルナル、ペドリ、ヤマル、ロペス、ハフィーニャ

    ■FW
    トーレス

    ■監督
    フリック

    累積リーチ：カサド、ロペス、マルティン、ヤマル
    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：ガビ
    負傷選手情報：バルデ、デ・ヨング、クンデ

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • newcastle barcelonaGetty Images

    ニューカッスルvsバルセロナ｜注目選手

    ■ニューカッスル・ユナイテッド | アンソニー・ゴードン

    ニューカッスルの注目はゴードン。2023年から同クラブでプレーする同選手は、今季CLで絶好調。プレーオフのカラバフ戦では前半だけで驚異の4得点をマークしたりと、CL10試合で10得点を記録してクラブの23年ぶりとなる16強入りに貢献した。

    そんなゴードンは先のバルセロナ戦でも得点を挙げたりと、チームにとって重要な得点源。大黒柱ギマランイスの欠場が予想されるチームが劣勢に立たされる中でゴードンが数少ないチャンスをものにできるか。自らの得点でリベンジに燃えるチームを勝利に導きたい。

    ■バルセロナ | ラミン・ヤマル

    バルセロナの注目は18歳のヤマル。昨季国内3冠とCLベスト4を果たしたチームの中でセンセーショナルな活躍を見せた同選手は、今季も好調を維持する。すでに公式戦19得点15アシストと、昨季を凌ぐ活躍を残している。

    ヤマルは2月のビジャレアル戦でキャリア初のハットトリックをマークし、先週末の試合でも決勝点をマークしたりと、ゴール前での存在感を高めている。守備陣が安定感を欠くニューカッスルとの一戦でもインパクトを残せるか。バルセロナの右サイドを起点とした攻撃には注目だ。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • wowow_cl_252601(C)WOWOW

    ニューカッスルvsバルセロナ｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

    各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		990円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

    WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

  • Champions League logoGetty

    チャンピオンズリーグ関連情報

チャンピオンズ リーグ
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
0