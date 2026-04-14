アーセナルvsスポルティングCPの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグ
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26
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アーセナルvsスポルティングCP｜見どころ
キックオフ：2026年4月8日16(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグでアーセナルが日本代表MF守田英正所属のスポルティングCPを1-0で下してセカンドレグを迎える。
今季のアーセナルは、ここまで好調だ。CLリーグフェーズを8戦全勝で首位通過して、ラウンド16ではレヴァークーゼンを撃破して準々決勝進出を決めた。スポルティングとの敵地での初戦でも、試合終盤のハフェルツの得点で1-0で先勝した。しかし、セカンドレグを前にチームはやや心配な状況。22年ぶりのリーグ優勝を目指す重圧からか、直近の公式戦4試合で1勝3敗と大きく調子を落としている。それでも、3冠の可能性を残すチームは得意の本拠地エミレーツでスポルティングを圧倒してこの不安を払拭できるか。
対するスポルティングは、欧州5大リーグ以外のクラブとして唯一のトップ8フィニッシュ。ラウンド16では難敵ボデ/グリムトにホームで3点差をひっくり返す勝利を挙げて43年ぶりのCLベスト8進出を決めた。しかし、アーセナルとの初戦では終盤で失点してホームで手痛い黒星を喫した。逆転を目指すチームだが、第2戦は敵地で開催される厳しい試合になることが予想される。試合を支配されることが予想される中、守備陣が踏ん張り、スアレスを中心に攻撃陣がどれだけ少ないチャンスをものにできるか。なお、初戦で先発した守田英正が再びこの大一番でもプレーするか注目だ。
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アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、サリバ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
スビメンディ、ライス、マドゥエケ、エゼ、トロサール
■FW
ギェケレシュ
■監督
アルテタ
累積リーチ：ノアゴール、スビメンディ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：カラフィオーリ、サカ、ウーデゴール、ティンバー
負傷選手情報：メリーノ
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スポルティングCP｜予想スタメン
■GK
シルヴァ
■DF
フレスネダ、ディオマンデ、イナシオ、アラウホ
■MF
ヒュルマンド、守田、カタモ、トリンコン、ゴンサウヴェス
■FW
スアレス
■監督
ボルジェス
累積リーチ：スアレス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ヨアニディス、ギリェルミ、サントス
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アーセナルvsスポルティングCP｜注目選手
■アーセナル | デクラン・ライス
アーセナルの注目はライス。2023年にウェストハムから加入した同選手は、即座にチームの主力に定着して近年の躍動を支えている。現代最高のアンカーとも評価されるライスは、今季も公式戦46試合に出場して中盤でチームにとって欠かせない選手として存在感を放っている。
スポルティングとの初戦でもライスはフル出場し、スビメンディとともに中盤をコントロールして先勝に大きく貢献した。ホームでの第2戦では、チームが主導権を握ることが予想される中、ライスを中心に試合を組み立てることができるか。3冠を目指す上で取りこぼしは許されない。
■スポルティングCP | 守田英正
対するスポルティングの注目は守田だ。2022年からプレーする同クラブで、リーグ2連覇に貢献したりと主力として活躍してきた。今季は一時序列を下げる時期もあったが、ボデ/グリムトとの2戦目では先発復帰して逆転勝利に貢献したりと、ここまで公式戦41試合に出場している。
守田はアーセナルとの初戦でもフル出場して、欠場した主将ヒュルマンドの穴を埋めるプレーを見せるなど健闘した。逆転勝利を目指すこの一戦では復帰するヒュルマンドとともに守田がタレント擁するアーセナルとの中盤の主導権争いでどれだけのパフォーマンスを見せることができるか注目だ。
- (C)WOWOW
アーセナルvsスポルティングCP｜放送・配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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