キックオフ：2026年4月8日16(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2025-26チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグでアーセナルが日本代表MF守田英正所属のスポルティングCPを1-0で下してセカンドレグを迎える。

今季のアーセナルは、ここまで好調だ。CLリーグフェーズを8戦全勝で首位通過して、ラウンド16ではレヴァークーゼンを撃破して準々決勝進出を決めた。スポルティングとの敵地での初戦でも、試合終盤のハフェルツの得点で1-0で先勝した。しかし、セカンドレグを前にチームはやや心配な状況。22年ぶりのリーグ優勝を目指す重圧からか、直近の公式戦4試合で1勝3敗と大きく調子を落としている。それでも、3冠の可能性を残すチームは得意の本拠地エミレーツでスポルティングを圧倒してこの不安を払拭できるか。

対するスポルティングは、欧州5大リーグ以外のクラブとして唯一のトップ8フィニッシュ。ラウンド16では難敵ボデ/グリムトにホームで3点差をひっくり返す勝利を挙げて43年ぶりのCLベスト8進出を決めた。しかし、アーセナルとの初戦では終盤で失点してホームで手痛い黒星を喫した。逆転を目指すチームだが、第2戦は敵地で開催される厳しい試合になることが予想される。試合を支配されることが予想される中、守備陣が踏ん張り、スアレスを中心に攻撃陣がどれだけ少ないチャンスをものにできるか。なお、初戦で先発した守田英正が再びこの大一番でもプレーするか注目だ。