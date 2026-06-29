アリソン（6）：佐野のシュートに反応が遅れたが、後半は上田のシュートを防ぎチームを救った。

ダニーロ （5）：守備的なサイドバックとしてプレーしたが、パスミスから日本の先制点を許した。

マルキーニョス（6）：上田の攻撃をほぼ封じ、日本の反撃も阻んだ。

ガブリエウ（6.5）：担当エリアを封鎖し、カゼミーロへのアシストを記録。

ドウグラス・サントス（5.5）：攻撃参加が少なく、ブラジルの代名詞である攻撃的サイドバックの姿が見えない。

ブルーノ・ギマランイス（7）：中盤で唯一存在感を示し、絶体絶命の状況でも諦めず、後半はほぼフォワードのように攻撃に参加。マルティネッリのゴールをアシスト。

カゼミーロ（6）：前半はミスが多かったが、後半はヘディングで同点弾。日本の先制点ではダニーロと責任共有。

ルーカス・パケタ（5）：足首の怪我の影響もあり、ポジションをインサイドMFと攻撃的MFで迷い、一貫性なし。ハーフタイムで交代。

エンドリッキ（6）：期待値は高いが、この日は最低限の役割のみ。

ラヤン（6）：前半は精彩を欠いたが、後半はフォワードが増え改善。

マテウス・クーニャ（5）：遠距離シュートで鈴木を脅かしたが、その後は存在感が薄かった。精彩を欠いた。

マルティネッリ（7.5）：96分までは全く目立たなかったが、その後、ブラジルをベスト16へ導く決定的なプレーを見せた。

ヴィニシウス（6.5）：前半は目立たなかったが、34分に中央からシュート。後半は加速し、魔法のようなプレーでゴールを狙うも、鈴木の超人セーブに阻まれた。

アンチェロッティ（7）：交代策で流れを変えた。優勝には運も必要だと理解している。



