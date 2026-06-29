2026年W杯16強戦、ブラジル対日本の選手評価は？。ブラジルが2-1で勝利し、ベスト16に進出した。
翻訳者：
【選手採点】ブラジルvs日本代表。最高評価を得たのは？
- Getty Images Sport
ブラジル
アリソン（6）：佐野のシュートに反応が遅れたが、後半は上田のシュートを防ぎチームを救った。
ダニーロ （5）：守備的なサイドバックとしてプレーしたが、パスミスから日本の先制点を許した。
マルキーニョス（6）：上田の攻撃をほぼ封じ、日本の反撃も阻んだ。
ガブリエウ（6.5）：担当エリアを封鎖し、カゼミーロへのアシストを記録。
ドウグラス・サントス（5.5）：攻撃参加が少なく、ブラジルの代名詞である攻撃的サイドバックの姿が見えない。
ブルーノ・ギマランイス（7）：中盤で唯一存在感を示し、絶体絶命の状況でも諦めず、後半はほぼフォワードのように攻撃に参加。マルティネッリのゴールをアシスト。
カゼミーロ（6）：前半はミスが多かったが、後半はヘディングで同点弾。日本の先制点ではダニーロと責任共有。
ルーカス・パケタ（5）：足首の怪我の影響もあり、ポジションをインサイドMFと攻撃的MFで迷い、一貫性なし。ハーフタイムで交代。
エンドリッキ（6）：期待値は高いが、この日は最低限の役割のみ。
ラヤン（6）：前半は精彩を欠いたが、後半はフォワードが増え改善。
マテウス・クーニャ（5）：遠距離シュートで鈴木を脅かしたが、その後は存在感が薄かった。精彩を欠いた。
マルティネッリ（7.5）：96分までは全く目立たなかったが、その後、ブラジルをベスト16へ導く決定的なプレーを見せた。
ヴィニシウス（6.5）：前半は目立たなかったが、34分に中央からシュート。後半は加速し、魔法のようなプレーでゴールを狙うも、鈴木の超人セーブに阻まれた。
アンチェロッティ（7）：交代策で流れを変えた。優勝には運も必要だと理解している。
- AFP
日本代表
鈴木彩艶（7.5）：華麗さはないが、要所で好守。96分のマルティネッリのシュートは止めきれなかった。
冨安健洋（6）：カゼミーロのヘディングを弾き、ゴールを防いだ。ヴィニシウスに苦戦も、踏ん張った。
谷口彰悟（6.5）：激しい競り合いを恐れず、最終ラインで最も活躍した。
伊藤洋輝（5.5）：カゼミーロを見失い、背後から抜け出した選手に対応できず。経験が活かせなかった。
堂安律（6）：右サイドで献身的に動き、多くのエネルギーを費やしたが、ゴール前での判断に鈍さが見られた。
菅原由勢（5）：堂安より守備的だったが、マルティネッリへのマークが甘かった。
佐野海舟（6.5）：角度のある右足シュートで一時リードをもたらし、采配を正当化した。
鎌田大地（5.5）：普段より目立たず、チームを引っ張るべきだった。
田中碧（4）：ペナルティエリア手前でボールを失い、クリアせずドリブル。ブラジルがこれを活かし試合に勝利。このミスをしばらく悔やむだろう。
中村敬斗（5）：相手へ切り込む場面がなく低調（78分 鈴木淳之介 評価なし）
伊東純也（6）：ライン間で動き回り相手を悩ませ、時折輝く。常に何かを生み出しそうだった。（78分 町野 評価なし）
前田大然（6）：突破すれば止められにくいが、足元でボールを持つと苦戦。
上田綺世（5.5）：スルーパスのミスが多すぎた。ヘディングで最初のチャンスを作ったが、枠の上へ。マルキーニョスとガブリエウにスペースをほとんど与えられなかった。
森保一監督（5.5）：序盤は良かったが、後半は押し込まれ反撃できず。交代も裏目。