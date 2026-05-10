【選手採点】ラッシュフォードの強烈な一撃でバルセロナがラ・リーガ連覇…レアル・マドリー選手は輝けず

ジョアン・ガルシア（6/10）：

守備に徹し、後半にはヴィニシウスのシュートを好反応で阻止した。

エリック・ガルシア（7/10）：

本来のポジションではないながら積極的に前線へ上がり活躍。ペナルティエリア内でベリンガムに肘を当てたが警告は免れた。

パウ・クバルシ（6/10）：

静かな展開ながら守備は安定。

ジェラール・マルティン（7/10）：

大一番ながら出番は少なかったが、求められる場面では堅実だった。

ジョアン・カンセロ（6/10）：

攻撃的な推進力は控えめながら、左サイドのビルドアップに貢献した。