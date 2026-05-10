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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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【選手採点】ラッシュフォードの強烈な一撃でバルセロナがラ・リーガ連覇…レアル・マドリー選手は輝けず

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バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー

バルセロナは日曜日のホームでのエル・クラシコでレアル・マドリーを圧倒し、リーグ連覇を決めた。首位のバルセロナは引き分け以上で優勝だったが、混乱続くマドリーを難なく下した。

バルセロナが優勝を決めた試合で両チームの選手を採点する。

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    バルセロナ

    得点者：ラッシュフォード（9分）、フェラン・トーレス（18分）

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    GK＆DF

    ジョアン・ガルシア（6/10）：

    守備に徹し、後半にはヴィニシウスのシュートを好反応で阻止した。

    エリック・ガルシア（7/10）：

    本来のポジションではないながら積極的に前線へ上がり活躍。ペナルティエリア内でベリンガムに肘を当てたが警告は免れた。

    パウ・クバルシ（6/10）：

    静かな展開ながら守備は安定。

    ジェラール・マルティン（7/10）：

    大一番ながら出番は少なかったが、求められる場面では堅実だった。

    ジョアン・カンセロ（6/10）：

    攻撃的な推進力は控えめながら、左サイドのビルドアップに貢献した。

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    MF

    ガビ（6/10）：

    時折ベリンガムを止めようとして必死に見えた。シンプルなパスはバルサの攻撃に欠かせなかった。

    ペドリ（6/10）：

    ピッチ上で自由にプレーする機会は多かったが、それを生かしきれなかった。

    ダニ・オルモ（7/10）：

    フェランのゴールをアシストした空中での絶妙なフリックは、彼のクラスを示した。ライン間で脅威的存在だった。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    FW

    マーカス・ラッシュフォード（8/10）：

    右サイドという慣れないポジションながら好スタート。圧巻のフリーキックを披露。

    フェラン・トーレス（8/10）：

    巧みな切り込みでラッシュフォードに早期のフリーキックをもたらし、直後には自身も決定的なシュートでネットを揺らした。

    フェルミン・ロペス（6/10）：

    2点目のピンポイントクロスを供給したが、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとエドゥアルド・カマヴィンガに抑えられた。

  • FlickGetty Images

    サブ＆監督

    ハフィーニャ（5/10）：

    ケガから復帰したのは朗報だ。動きは少し鈍かったが、活気は感じられた。ただ、恥ずかしいほどの演技も見られた。

    フレンキー・デ・ヨング（6/10）：

    十分に頑張ったが、主な役割は試合をコントロールすることだった。

    マルク・ベルナル（6/10）：

    中盤にスムーズに収まり、ボールを回し、そこそこの出来。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（6/10）：

    パスを出すべき場面でクルトワに直撃するシュートを放ったが、責められない。

    アレハンドロ・バルデ（評価なし）：

    終盤に投入され試合を締めくくった。

    ハンジ・フリック（9/10）：

    父親を亡くした直後にもかかわらずベンチに姿を見せ、チームを率いて2連覇を達成。このドイツ人指揮官にとって、感慨深い勝利となった。

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリー

    得点者：なし

  • Trent Alexander ArnoldGetty

    GK＆DF

    ティボー・クルトワ（6/10）：

    ラッシュフォードのフリーキックには対応できず、トーレスのゴールも防げなかった。それ以外では好セーブを連発したが、配球は不安定だった。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（6/10）：

    1対1では効果的だったが、ロングボールへの反応は鈍かった。好パスもいくつか供給。

    ラウール・アセンシオ（5/10）：

    バルサの2点目はフェルミンにポジションを外された。守備陣は少し混乱していた。

    アントニオ・リュディガー（6/10）：

    数回のクリア以外はやることが少なかった。

    フラン・ガルシア (7/10)：

    ラッシュフォードと熱戦を繰り広げ、好守も披露。相手が退場してからはより安定。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    MF

    オーレリアン・チュアメニ（6/10）：

    騒動の1週間後、堅実なプレーを見せたが、バルサの中盤にはついていけなかった。

    エドゥアルド・カマヴィンガ（5/10）：

    果敢にタックルに入り走り続けたが、攻撃の推進力は不足。

    ブラヒム・ディアス（4/10）：

    果敢な突破を見せたが判断ミスが目立った。

    ジュード・ベリンガム（7/10）：

    果敢な前線突破を連発し、1得点を記録もオフサイド判定。チームで唯一光った。

  • Vinicius JrGetty

    FW

    ゴンサロ・ガルシア（5/10）：

    ボールへの関与は少なかった。堅実な動きで非難はできない。絶望的な場面でも何度もボールを追った。

    ヴィニシウス（5/10）：

    高い基準からすると目立たず、走り回ったが決定機は作れなかった。

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    サブ＆監督

    チアゴ・ピタルチ（5/10）：

    20分間、影を追いかけていた。

    セザール・パラシオス（評価なし）：

    インパクトを残す時間なし。

    フランコ・マスタンツォーノ (評価なし)：

    終盤に投入されたが流れを変えられなかった。

    アルバロ・アルベロア（4/10）：

    優勝の可能性が完全に消えた。マドリーは粘ったが及ばず。来季へ向かう。たとえ彼がベンチにいないとしても。

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