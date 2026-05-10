バルセロナが優勝を決めた試合で両チームの選手を採点する。
【選手採点】ラッシュフォードの強烈な一撃でバルセロナがラ・リーガ連覇…レアル・マドリー選手は輝けず
- Getty Images Sport
バルセロナ
得点者：ラッシュフォード（9分）、フェラン・トーレス（18分）
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GK＆DF
ジョアン・ガルシア（6/10）：
守備に徹し、後半にはヴィニシウスのシュートを好反応で阻止した。
エリック・ガルシア（7/10）：
本来のポジションではないながら積極的に前線へ上がり活躍。ペナルティエリア内でベリンガムに肘を当てたが警告は免れた。
パウ・クバルシ（6/10）：
静かな展開ながら守備は安定。
ジェラール・マルティン（7/10）：
大一番ながら出番は少なかったが、求められる場面では堅実だった。
ジョアン・カンセロ（6/10）：
攻撃的な推進力は控えめながら、左サイドのビルドアップに貢献した。
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MF
ガビ（6/10）：
時折ベリンガムを止めようとして必死に見えた。シンプルなパスはバルサの攻撃に欠かせなかった。
ペドリ（6/10）：
ピッチ上で自由にプレーする機会は多かったが、それを生かしきれなかった。
ダニ・オルモ（7/10）：
フェランのゴールをアシストした空中での絶妙なフリックは、彼のクラスを示した。ライン間で脅威的存在だった。
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FW
マーカス・ラッシュフォード（8/10）：
右サイドという慣れないポジションながら好スタート。圧巻のフリーキックを披露。
フェラン・トーレス（8/10）：
巧みな切り込みでラッシュフォードに早期のフリーキックをもたらし、直後には自身も決定的なシュートでネットを揺らした。
フェルミン・ロペス（6/10）：
2点目のピンポイントクロスを供給したが、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとエドゥアルド・カマヴィンガに抑えられた。
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サブ＆監督
ハフィーニャ（5/10）：
ケガから復帰したのは朗報だ。動きは少し鈍かったが、活気は感じられた。ただ、恥ずかしいほどの演技も見られた。
フレンキー・デ・ヨング（6/10）：
十分に頑張ったが、主な役割は試合をコントロールすることだった。
マルク・ベルナル（6/10）：
中盤にスムーズに収まり、ボールを回し、そこそこの出来。
ロベルト・レヴァンドフスキ（6/10）：
パスを出すべき場面でクルトワに直撃するシュートを放ったが、責められない。
アレハンドロ・バルデ（評価なし）：
終盤に投入され試合を締めくくった。
ハンジ・フリック（9/10）：
父親を亡くした直後にもかかわらずベンチに姿を見せ、チームを率いて2連覇を達成。このドイツ人指揮官にとって、感慨深い勝利となった。
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レアル・マドリー
得点者：なし
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GK＆DF
ティボー・クルトワ（6/10）：
ラッシュフォードのフリーキックには対応できず、トーレスのゴールも防げなかった。それ以外では好セーブを連発したが、配球は不安定だった。
トレント・アレクサンダー＝アーノルド（6/10）：
1対1では効果的だったが、ロングボールへの反応は鈍かった。好パスもいくつか供給。
ラウール・アセンシオ（5/10）：
バルサの2点目はフェルミンにポジションを外された。守備陣は少し混乱していた。
アントニオ・リュディガー（6/10）：
数回のクリア以外はやることが少なかった。
フラン・ガルシア (7/10)：
ラッシュフォードと熱戦を繰り広げ、好守も披露。相手が退場してからはより安定。
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MF
オーレリアン・チュアメニ（6/10）：
騒動の1週間後、堅実なプレーを見せたが、バルサの中盤にはついていけなかった。
エドゥアルド・カマヴィンガ（5/10）：
果敢にタックルに入り走り続けたが、攻撃の推進力は不足。
ブラヒム・ディアス（4/10）：
果敢な突破を見せたが判断ミスが目立った。
ジュード・ベリンガム（7/10）：
果敢な前線突破を連発し、1得点を記録もオフサイド判定。チームで唯一光った。
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FW
ゴンサロ・ガルシア（5/10）：
ボールへの関与は少なかった。堅実な動きで非難はできない。絶望的な場面でも何度もボールを追った。
ヴィニシウス（5/10）：
高い基準からすると目立たず、走り回ったが決定機は作れなかった。
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サブ＆監督
チアゴ・ピタルチ（5/10）：
20分間、影を追いかけていた。
セザール・パラシオス（評価なし）：
インパクトを残す時間なし。
フランコ・マスタンツォーノ (評価なし)：
終盤に投入されたが流れを変えられなかった。
アルバロ・アルベロア（4/10）：
優勝の可能性が完全に消えた。マドリーは粘ったが及ばず。来季へ向かう。たとえ彼がベンチにいないとしても。