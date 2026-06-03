現世界王者のアルゼンチン代表は、歴史を称えつつ未来を志向するアディダスの新ホームユニフォームで2026年ワールドカップに臨む。 伝統の白とスカイブルーのストライプはモダンに刷新され、1978・1986・2022年優勝を象徴する3色グラデーションが施されている。首後ろの「1896」は協会設立年を記し、肩と袖のネイビーがアクセントを加える。
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2026年ワールドカップのアルゼンチンユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード
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アルゼンチン代表ホームユニフォーム
アディダスは伝統のアルビセレステストライプに現代的な解釈を取り入れ、アルゼンチン代表キットを一新。2026年ホームモデルは、スカイブルーのストライプに3色のブルーグラデーションを入れ、1978、1986、2022年の3度優勝を表現する。 首裏にはAFA設立年「1896」を配し、伝統とモダンが融合したデザインだ。
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アルゼンチン アウェイユニフォーム
アウェイユニフォームは、アルゼンチンの芸術遺産に着想を得た渦巻くブルーのグラフィックが特徴。黒を基調に白をアクセントとし、様式化されたラインや花、つる植物が鮮やかなコントラストで際立つ。 首裏には5月の太陽「ソル・デ・マヨ」を背景に「アルゼンチン」の文字を刻印した。