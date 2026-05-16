2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）はついに決勝戦。日本から唯一参戦するガンバ大阪がクリスティアーノ・ロナウドらを擁するタレント軍団、サウジアラビアのアル・ナスルと激突する。
本記事では、ACL2決勝アル・ナスルvsガンバ大阪の見どころや予想スタメン、放送・配信予定を紹介する。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）はついに決勝戦。日本から唯一参戦するガンバ大阪がクリスティアーノ・ロナウドらを擁するタレント軍団、サウジアラビアのアル・ナスルと激突する。
本記事では、ACL2決勝アル・ナスルvsガンバ大阪の見どころや予想スタメン、放送・配信予定を紹介する。
キックオフ：2026年4月17日(日)2:45
放送・配信：DAZN
AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）2025-26決勝でアル・ナスルとガンバ大阪が激突する。
サウジアラビアの強豪アル・ナスルは、C・ロナウドら主力を温存しながらACL2で躍動。グループDを全勝で首位通過し、ノックアウトステージでも圧倒的な戦いを見せ、準決勝でアル・アハリ・ドーハに5-1で勝利して決勝進出を決めた。ロナウド、マネ、フェリックス、コマンら豪華な攻撃陣は大会10試合で33得点と破壊力抜群だ。本拠地開催のガンバ大阪戦でも期待通りのパフォーマンスを見せて1998年以来となるアジアタイトルを手にできるか。
対するガンバ大阪は、4年ぶりのアジアの舞台で快進撃を続ける。グループFを全勝で突破し、ノックアウトステージでも順調に勝ち上がり、準決勝でバンコク・ユナイテッドに2試合合計3-1で逆転勝利してファイナルの舞台への切符を手にした。今大会12試合でわずかに1敗のみと安定した戦いを見せるチームは、指揮官ウィッシングの下、強豪アル・ナスル相手にどのような戦いを見せるか。完全アウェーになり、劣勢に立たされることが予想される中、守備陣がいかに踏ん張り、攻撃陣が少ないチャンスから勝機を見出せるか。2008年以来の大陸タイトルへの期待が高まる。
■GK
ベント
■DF
ブシャル、シマカン、マルティネス、アル＝ガナム
■MF
ヤヒヤ、アンジェロ、アル＝シャラリ、マネ
■FW
フェリックス、ロナウド
■監督
ジェズス
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：アンジェロ
負傷選手情報：アル＝アクイーディ、ブロゾヴィッチ、コマン、アル＝アムリ
■GK
荒木
■DF
岸本、三浦、中谷、中野
■MF
鈴木、山本、山下、食野、奥抜
■FW
ヒュメット
■監督
ウィッシング
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：一森、福岡、半田、佐々木
■アル・ナスル｜クリスティアーノ・ロナウド
アル・ナスルの注目はもちろんロナウドだ。マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードで大活躍して歴代2位となる5度のバロンドール受賞を誇り、一時代を築いた同選手は、2023年からサウジアラビアでプレー。今季28得点を記録するなど、41歳になった今でも健在だ。
アル・ナスル加入以降、主要タイトルに縁のなかったロナウドだが、今季は違う。リーグ首位に立ち、ACL2でも決勝進出とクラブにとって久ぶりのタイトルに大きく前進。日本勢相手に4戦3勝5得点と相性抜群の同選手は、決勝のガンバ大阪との一戦でも自ら得点を奪ってチームをタイトルに導けるか。
■ガンバ大阪｜中谷進之介
対するガンバ大阪の注目は守備陣の主力である中谷。柏レイソルや名古屋グランパスを経て、2024年から同クラブでプレーする同選手は、チームの守備の要としてプレー。今季からはチームキャプテンに抜擢され、J1特別大会で全試合にフル出場と、チームにとって必要不可欠な存在だ。
決勝アル・ナスルとの一戦では、劣勢になることが予想され、中谷や三浦を中心とした守備陣の出番が増えそうだ。ロナウドやフェリックスと言ったビッグネーム相手に安定したパフォーマンスを見せることができるか。守備陣の出来がこの試合の行方を左右すると言っても過言ではない。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
DAZN
「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。
DAZN SOCCER 加入手順
※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。
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