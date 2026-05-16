■アル・ナスル｜クリスティアーノ・ロナウド

アル・ナスルの注目はもちろんロナウドだ。マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードで大活躍して歴代2位となる5度のバロンドール受賞を誇り、一時代を築いた同選手は、2023年からサウジアラビアでプレー。今季28得点を記録するなど、41歳になった今でも健在だ。

アル・ナスル加入以降、主要タイトルに縁のなかったロナウドだが、今季は違う。リーグ首位に立ち、ACL2でも決勝進出とクラブにとって久ぶりのタイトルに大きく前進。日本勢相手に4戦3勝5得点と相性抜群の同選手は、決勝のガンバ大阪との一戦でも自ら得点を奪ってチームをタイトルに導けるか。

■ガンバ大阪｜中谷進之介

対するガンバ大阪の注目は守備陣の主力である中谷。柏レイソルや名古屋グランパスを経て、2024年から同クラブでプレーする同選手は、チームの守備の要としてプレー。今季からはチームキャプテンに抜擢され、J1特別大会で全試合にフル出場と、チームにとって必要不可欠な存在だ。

決勝アル・ナスルとの一戦では、劣勢になることが予想され、中谷や三浦を中心とした守備陣の出番が増えそうだ。ロナウドやフェリックスと言ったビッグネーム相手に安定したパフォーマンスを見せることができるか。守備陣の出来がこの試合の行方を左右すると言っても過言ではない。