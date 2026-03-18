W杯に行くのは誰だ？ 日本代表候補を安田理大氏が「当確」「有力」「正念場」「サプライズ」の4段階で評価

鈴木彩艶、早川友基、板倉滉、冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝、鈴木淳之介、長友佑都、堂安律、遠藤航、久保建英、伊東純也、鎌田大地、三笘薫、中村敬斗、佐野海舟、上田綺世

※南野拓実



■安田さんから一言

▽DF冨安健洋（アヤックス）

「ケガからやっと復帰しました。実力は文句なしの“当確”です！ あとはコンディションを上げていく、それだけです」

▽DF谷口彰悟（シント＝トロイデン）

「ワールドカップの谷口彰悟はすごいよ！ 3バックの中央は彼がスタメンでいいと思います」

▽DF鈴木淳之介（コペンハーゲン）

「与えられた出場機会でのパフォーマンスは恐ろしいくらいでした。チャンピオンズリーグも経験してさらに強くなりましたし、次の大会を見据えたうえでも“当確”です」

▽DF長友佑都（FC東京）

「当確です。絶対に行きます。試合に出るとしても非常に短い時間だと思いますが、ピッチ外での精神的支柱として必要です。招集について確かに賛否両論はあるでしょう。選手にとっての一番は『試合に出ること』ですし、彼が入ることによって他の選手の枠がなくなってしまうのも事実。もし自分が同じポジションだったら『ふざけるな』と思うかもしれない。難しい部分もあります。でも、そこは森保監督ともある程度は話し合っていると思うし、間違いなく帯同するはずです」

▽MF堂安律（フランクフルト）

「堂安は今の日本代表で一番好きな選手です。ガンバ大阪の後輩でもありますし、言う事なしです」

▽MF遠藤航（リヴァプール）

「ケガしてしまいましたけど、今までずっとキャプテンもしてきました。出る出ないにしろ、絶対に選ぶべき選手」

▽MF久保建英（レアル・ソシエダ）

「誰もが見たいと思っている選手。文句なしです」

▽MF南野拓実（モナコ）

「僕が監督だったら、ケガしていても必ず連れていきます。登録選手ではないかもしれませんけど、僕は連れていきたい。もちろん可能性がある限りは頑張ってほしいですけど、ケガの重さ（左膝前十字靭帯断裂）を考えると出場するのは現実的ではないかもしれない。でも、数少ない森保ジャパン立ち上げメンバーの1人で、ゴールもたくさん決めてきました。もし森保監督が連れて行かなかったら……僕が連れていきます」

▽MF佐野海舟（マインツ）

「（即答で）“当確”です！ パフォーマンスが素晴らし過ぎます。今季のマインツ自体は苦しんだ時期もありましたが、監督交代後も使われ続けています。彼のクオリティはすべてがハイレベルなので、W杯後はビッグクラブに移籍すると思っています。今の代表チームのボランチでは真っ先に名前が挙がる選手。彼の相棒をどうするのか、と考えるくらいですね」

▽FW上田綺世（フェイエノールト）

「“当確”の中でも最上位。エールディビジでも点を取りまくっています。彼と佐野海舟、鈴木彩艶が当確でもトップです。絶対に外せない選手」



