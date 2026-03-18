W杯に行くのは誰だ？ 日本代表候補を安田理大氏が「当確」「有力」「正念場」「サプライズ」の4段階で評価

8大会連続のワールドカップ（W杯）出場を決めた日本代表。史上最強とも言われるチームの中で、誰が本大会行きの切符をつかむのか。元日本代表DFであり、解説者の安田理大氏が、メンバー候補を「当確」「有力」「正念場」「サプライズ」の4段階で評価したティア表を作成！
開催国を除く世界最速で今夏のW杯北中米大会出場を決めた日本代表。一部で「史上最強」とも称される森保ジャパンでは、激しいポジション争いが繰り広げられている。
6月に開幕するW杯までの活動予定は3月末日の国際親善試合（3月29日・スコットランド戦、4月1日・イングランド戦）、そして5月31日に国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップ（対戦相手未定）を残すのみとなった。2022年のカタール大会以降、森保ジャパンに招集された選手は約90人とされるが、W杯本戦の登録メンバー26人に入るための熾烈な競争がそこにはある。
果たして誰が最終選考に残るのか？ーー今回は、元日本代表DF安田理大氏が「日本代表W杯メンバーTier」を作成。昨年招集された選手を中心に「当確」「有力」「正念場」「サプライズ」の4段階で評価した。
「U-20代表の時のコーチが森保さんでした。人生の半分以上は森保さんと付き合いがある。奥さんより長いですよ（笑）」
と、森保一監督を“よく知る”安田氏が考える現在の日本代表メンバーの立ち位置とは――。
※インタビュー実施日：3月3日