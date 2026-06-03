2026年FIFAワールドカップを自国で開催するメキシコ代表は、ルーツと未来を反映した新ホームユニフォームを着用する。アディダスが手掛けたこのデザインは、先コロンブス期のモチーフと現代機能を融合させ、国民の誇りを表現。ファンにとって、これは単なる試合用ユニフォームではない。団結と伝統、サッカーへの愛を象徴する存在だ。
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2026年ワールドカップのメキシコユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード
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メキシコ ホームユニフォーム
メキシコ代表ホームユニフォームは、深緑を基調にアステカ文明由来の幾何学模様を配し、伝統と未来を融合させる。サッカーに生き、サッカーに息づく国民の情熱と、世代を超えたファンを結ぶエネルギーを表現。 首元には「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」の文字が刻まれ、団結と誇りを示す。肩の太いストライプとアディダスの冷却技術が、パフォーマンスとアイデンティティを融合させる。
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メキシコ アウェイユニフォーム
メキシコの歴史にインスパイアされたアウェイユニフォーム。白地にグレーで配したグラフィックは、伝統的な建築や芸術に見られる「グレカス」という模様がモチーフとなっている。全体に繰り返される抽象的な階段パターンは、メキシコの伝統的な建物の階段状外観を思わせる。 首元には「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」の文字が入り、3度目のFIFAワールドカップ開催を控える同国の団結と情熱を示す。
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メキシコ代表 サードユニフォーム
アディダスは「Mexican Wa(y)ve」をコンセプトに、メキシコ代表の新サードユニフォームを発表。 ユニフォームには同系色の「MX」パターンが配され、Vネックと細部までこだわったディテールが特徴的だ。胸には「Somos México（我らはメキシコ）」のメッセージが刻まれ、団結を呼びかける。3度ワールドカップを開催したメキシコへのオマージュであり、国民的アイデンティティの象徴だ。