メキシコの歴史にインスパイアされたアウェイユニフォーム。白地にグレーで配したグラフィックは、伝統的な建築や芸術に見られる「グレカス」という模様がモチーフとなっている。全体に繰り返される抽象的な階段パターンは、メキシコの伝統的な建物の階段状外観を思わせる。 首元には「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」の文字が入り、3度目のFIFAワールドカップ開催を控える同国の団結と情熱を示す。