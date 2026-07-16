バロンドールは短距離走ではなくマラソンだが、W杯も終盤に差し掛かり、優勝者がほぼ見えてきた。GOALの「バロンドール・パワーランキング」は、10月26日のロンドン授賞式に向け、2026年ゴールデンボール候補を見ていこう。
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バロンドール2026 パワーランキング：W杯決勝を前にメッシとヤマルが上位を維持
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20ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー） ⬇️
2025-26シーズン：14ゴール、6アシスト。
2024年に表彰台に立ったジュード・ベリンガムだが、レアル・マドリーでの不振と2度の負傷離脱により、2年後のバロンドール候補入りは絶望視されていた。しかし、ワールドカップでイングランド代表として6得点を挙げ、準決勝進出の原動力となった活躍は、いまだ最終候補リスト入りの可能性を残している。
ノックアウトステージではメキシコ戦とノルウェー戦でそれぞれ2得点を挙げるなど計6得点をマーク。イングランドはまたも優勝を逃したが、ベリンガムの活躍は選考委員の記憶に長く残るはずだ。
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19ダビド・ラヤ（アーセナル） 🆕
2025-26シーズン：29試合無失点。プレミアリーグ優勝。
バロンドール候補には毎年1～2人のGKが選ばれるが、アーセナルでまたも好パフォーマンスを示したダビド・ラヤが2026年の最有力候補だ。チームがリーグ制覇を達成した今季、彼は3年連続でプレミアリーグ・ゴールデングローブ賞を獲得し、チャンピオンズリーグ決勝進出までの失点はわずか5だった。
さらに今季はW杯制覇で有終の美を飾る可能性もある。ただし代表ではシモンに次ぐ控えで、北米での試合には出場していない。
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18ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド） ⬇️
2025-26シーズン：13ゴール、26アシスト。
プレミアリーグ1シーズン最多アシスト記録を樹立し、FWA年間最優秀選手賞とプレミアリーグ年間最優秀選手賞を獲得。ワールドカップではポルトガルがベスト16敗退だったものの、マンチェスター・ユナイテッドを牽引する存在であることを示した。
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17ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル） ⬇️
2025-26シーズン：4ゴール、6アシスト、31試合無失点。プレミアリーグ優勝。
ガブリエウ・マガリャンイスは現代のアーセナルを象徴する選手だ。ブラジル代表としてプレミア屈指のセットプレーの脅威となり、フィジカルを活かした守備も高く評価されている。
ウィリアム・サリバも依然として洗練されたプレーを見せるが、現在アーセナルではガブリエウがセンターバックコンビの要とみなされている。ただしチャンピオンズリーグ決勝でのPK失敗と、ブラジル代表の早期敗退は、バロンドール投票ではマイナス要因となるだろう。
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16アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン） ⬇️
2025-26シーズン：4ゴール、18アシスト、21試合無失点。アフリカ・ネーションズカップ、チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、UEFAスーパーカップ優勝。
世界最高の右サイドバック、アクラフ・ハキミはPSGで再び輝き、怪我から復帰した絶妙なタイミングがCL決勝制覇を後押しした。
CAFの裁定でアフリカ・ネーションズカップ優勝が認められ、彼は現在「アフリカの王者」を名乗れる。ただしセネガルの控訴でこの決定が覆る可能性もある。ワールドカップではモロッコが再び大陸の旗手となり、ハキミはベスト8進出に貢献した。
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15ロドリ（マンチェスター・シティ） 🆕
2025-26シーズン：2ゴール。FAカップ、カラバオカップ優勝。
前十字靭帯（ACL）の怪我で2024年のバロンドール防衛を逃したロドリは、2025-26シーズンの大半で本来の力を発揮できなかった。マンチェスター・シティの2冠には貢献したものの、コンディションが安定せず、時折ペースについていけない場面もあった。
しかし、ワールドカップではそんな不安は消えた。決勝に進出したスペイン代表でロドリは再び輝き、アルゼンチン戦で優勝に貢献すればバロンドール投票でトップ10返り咲きの可能性もある。
- AFP
14ヴィニシウス（レアル・マドリー） ⬇️
2025-26シーズン：28ゴール、16アシスト。
ヴィニシウスは2025年、レアル・マドリーで苦戦し、ラ・リーガでは8得点しか挙げられなかった。 それでも「調子は一時的、実力は不変」の通り、2026年に入るとチャンピオンズリーグのノックアウトステージ6試合で4得点を挙げるなど、存在感を示した。
それでもベルナベウにタイトルはもたらせなかった。W杯では4得点を挙げてブラジル代表の低迷に区切りをつけたが、ベスト16止まりだった。
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13デクラン・ライス（アーセナル） ⬇️
2025-26シーズン：7ゴール、14アシスト。プレミアリーグ優勝。
レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ戦で存在感を示したデクラン・ライスは、アーセナルでもさらに力を発揮。今季のプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に大きく貢献した。
力強いドリブル、守備での貢献、セットプレーでの正確なキックで常に存在感を示した。北米遠征中の負傷と体調不良にもめげず、イングランド代表のW杯準決勝進出にも貢献した。
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12ラウタロ・マルティネス（インテル） ⬆️
2025-26シーズン：30ゴール、10アシスト。セリエA、コッパ・イタリア優勝。
チャンピオンズリーグではボデ/グリムトに早々に敗退したが、インテルはセリエAとコッパ・イタリアで優勝し、成功したシーズンとなった。例年通り、ラウタロ・マルティネスが原動力だった。
彼はセリエA得点王となり、その勢いをW杯でも維持。アルゼンチン代表では準決勝イングランド戦の決勝点など要所で得点を挙げており、連覇を狙うチームに欠かせない存在だ。
- AFP
11ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ） ⬆️
2025-26シーズン：32ゴール、9アシスト。コパ・デル・レイ制覇。
ミケル・オヤルサバルはキャリア最高のシーズンを過ごしている。ユーロ2024決勝で決勝点を奪った彼は、クラブでは自己最多得点をマークし、レアル・ソシエダをコパ・デル・レイ制覇へ導いた。代表でもその決定力は健在だ。
9月のW杯予選開始以降も代表でほぼ1試合1得点を維持し、2年前の大陸制覇に世界タイトルを加えようとする「ラ・ロハ」でその決定力を示している。
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10ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン） ⬆️
2025-26シーズン：7ゴール、10アシスト。CL、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップ制覇。
2025年にはバロンドールで表彰台に立ったヴィティーニャ。PSGの「最高司令官」として、多くの人が彼を世界最高のMFと評価している。 シーズンを通じて高いパフォーマンスを維持し、ルイス・エンリケ率いるチームはリーグ・アンとチャンピオンズリーグを再び制した。
CL決勝ではMOMに選ばれ、W杯でもポルトガル代表のペースを牽引したが、チームはスペインに敗れベスト16止まりだった。
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9ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン） ⬆️
2025-26シーズン：30ゴール、27アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップ制覇。
リヴァプールのファンが、昨夏にルイス・ディアスが放出されていなければ、今シーズンの成績はもっと好調だったのではないかと思うのも無理はないだろう。この万能なフォワードは、2024-25シーズンのリヴァプールの優勝に重要な役割を果たしたが、新たな挑戦を望んだ彼の意向を受け、クラブはバイエルン・ミュンヘンからのコロンビア代表選手に対する7500万ユーロのオファーを受け入れた。
移籍後、ディアスは過去を振り返らず、ハリー・ケインらと素晴らしい連携を見せる。 昨季のブンデスリーガでは息をのむゴールが複数あり、チャンピオンズリーグでの活躍もバロンドール選考委員の目を引いた。W杯ではコロンビア代表として好パフォーマンスを見せたが、ラウンド16でスイスにPK戦敗退した。
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8アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ） ⬇️
2025-26シーズン：58ゴール、11アシスト。FAカップ、カラバオカップ制覇。
前年の低調さを払拭し、2025-26シーズンの幕開けとともに「ターミネーター・モード」に入ったハーランドは、主要タイトル奪還を狙うマンチェスター・シティ攻撃陣の核となった。 2026年初頭に得点感覚を失い、バロンドールとチャンピオンズリーグの夢が遠のいたが、チームとともに巻き返し、FAカップとカラバオカップを制し、プレミアリーグでもアーセナルを追い詰めた。
結果的に最大のタイトルは逃したが、1998年以来となるノルウェーのW杯出場と大会での7得点は、彼のバロンドール候補としての評価をさらに高めた。
- AFP
7クヴィチャ・クヴァラツケリア（パリ・サンジェルマン） ⬆️
2025-26シーズン：23ゴール、10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップを制覇。
チャンピオンズリーグのノックアウトステージで最も輝いた選手を選ぶなら、クヴィチャ・クヴァラツケリアは他を圧倒する。PSGのウインガーは、同大会史上初めてノックアウトステージ7試合連続で得点またはアシストを記録し、チームを欧州制覇へ導いた。
ただしシーズン通算のパフォーマンスはそれほどの高さではなく、またジョージア代表がW杯予選を突破できなかったこともバロンドール評価の天井となりうる。愛称「クヴァラドーナ」の彼は、少なくとも表彰台へ届くだけの結果は残した。
- AFP
6ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン） ⬇️
2025-26シーズン：24ゴール、14アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップ制覇。
前半戦は怪我で出番が限られ、バロンドール連覇は難しいと思われた。しかし、完全復活後は好調を取り戻し、再び候補に名を連ねた。特にチャンピオンズリーグのノックアウトステージでリヴァプールとバイエルン・ミュンヘンを相手に試合を決める活躍を見せ、決勝のアーセナル戦でも得点を奪った。
デンベレは受賞へ向けW杯でも結果が求められた。グループ第2戦イラク戦で大会初得点を挙げ、ノルウェー戦ではハットトリックを達成。しかし北米開催の大会ではチームメイトに存在感を奪われ、2年連続のゴールデンボールはほぼ絶望となった。
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5キリアン・エンバペ（レアル・マドリー） ⬇️
2025-26シーズン：56ゴール、13アシスト。
今年こそ、キリアン・エンバペがバロンドールを手にする年になるのか。モナコで10代として頭角を現した瞬間から、彼は将来の受賞者と期待されてきた。12月に27歳になった今も、頂点に立つ機会を待ち続けている。
今季の大半は、その瞬間を掴む絶好の機会だった。苦戦するレアル・マドリーを一人で支えたが、膝を痛めて完全回復に苦戦する間に、チームはタイトルを逃した。 それでもエンバペはワールドカップで真価を発揮し、3大会連続で存在感を示している。現在8得点をマークしており、3位決定戦で追加すれば史上初の2度目のゴールデンブーツ受賞も射程圏だ。
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4マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン） ⬇️
2025-26シーズン：26ゴール、39アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップ制覇。
クリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンへ移籍したマイケル・オリーセが適応に苦戦すると予想した人は、見当違いだった。このウインガーは2年間、ブンデスリーガ王者で素晴らしい活躍を続けている。 自ら得点を挙げつつ味方を生かす24歳は、欧州屈指のフォワードに成長した。チャンピオンズリーグでも存在感を示し、準々決勝レアル・マドリー戦ではベルナベウで相手を翻弄し、第2戦では決勝弾をマークした。
クラブでの活躍が評価され、競争の激しいフランス代表でも定位置を確保。W杯では準決勝敗退ながら、創造性とパスで攻撃をけん引した。
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3ラミン・ヤマル（バルセロナ） ⬆️
2025-26シーズン：26ゴール、21アシスト。ラ・リーガ、スーペルコパ・デ・エスパーニャ制覇。
シーズン前からブックメーカーがバロンドール最有力と目したラミン・ヤマルは、21歳未満で史上初受賞へ王手。 昨季CL終盤の活躍で彼は「世界最高」との評価を得て、デンベレに次ぐ2位に入った。
それでも、大舞台での決定力不足を指摘する声や、過密日程による怪我と代表での活躍限定的という懸念もある。 それでも日曜の決勝でヤマルが突然「ラ・ロハ」を覚醒させても驚かない。もしスペインが勝てば、10月の投票集計で彼が首位に立つ可能性は十分にある。
- (C)Getty Images
2リオネル・メッシ（インテル・マイアミ） ⬆️
2025-26シーズン：44ゴール、30アシスト。MLSカップ優勝。
リオネル・メッシがバロンドールに再び名を連ねるなど、想像できるだろうか？ インテル・マイアミをクラブ史上初となるMLSカップ制覇へ導き、アルゼンチン代表として活躍した彼は、8度目の受賞へ王手をかけている。
プレーオフ6試合で6ゴール7アシストを記録し、2年連続MLS最優秀選手賞（MVP）を獲得した。 北米開催のW杯でアルゼンチン代表を連覇に導けば、クラブでの活躍がさらに評価されるだろう。
今大会は7試合で8得点を挙げ、通算得点記録を更新してゴールデンブーツ賞首位に立つ。アルビセレステを優勝に導けば、2026年のバロンドールは彼のものだ。
- Getty Images Sport
1ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン） ↔️
2025-26シーズン：73ゴール、8アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップ制覇。
ハリー・ケインを評価しない声は依然としてある。しかし「タイトル不足」という重荷をようやく下ろした今、バイエルンのストライカーは使命に燃える男だ。驚異的なペースで得点を重ね、個人賞への価値を示している。
さらに彼はリーグ王者としてオールラウンドな才能を示し、W杯準決勝進出のイングランド代表でも6得点を記録した。北米での敗退が他候補にチャンスを与えたものの、ケインは審査員が評価すべき実績を十分に積み上げた。
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