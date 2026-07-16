2025-26シーズン：14ゴール、6アシスト。

2024年に表彰台に立ったジュード・ベリンガムだが、レアル・マドリーでの不振と2度の負傷離脱により、2年後のバロンドール候補入りは絶望視されていた。しかし、ワールドカップでイングランド代表として6得点を挙げ、準決勝進出の原動力となった活躍は、いまだ最終候補リスト入りの可能性を残している。

ノックアウトステージではメキシコ戦とノルウェー戦でそれぞれ2得点を挙げるなど計6得点をマーク。イングランドはまたも優勝を逃したが、ベリンガムの活躍は選考委員の記憶に長く残るはずだ。