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アルゼンチンがゲン担ぎ？因縁のW杯イングランド戦で幸運のアウェイユニフォーム着用へ

イングランド 対 アルゼンチン
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【欧州・海外サッカー ニュース】アルゼンチン代表はゲンを担いでイングランド代表戦に挑むようだ。

北中米で開催されているFIFAワールドカップ（W杯）2026に臨んでいる前回王者のアルゼンチンは、準決勝でイングランド代表と対戦する。

古くは1982年のフォークランド戦争に始まり、1986年メキシコW杯準々決勝ではマラドーナがイングランド相手に“神の手”ゴール、“5人抜き”というアイコニックな出来事を起こすなど、両者による一戦は語り継がれてきた。

さらに1998年フランスW杯ではアルゼンチン代表がPK戦のすえにイングランドを撃破。この試合で退場してしまったイングランド代表のデイヴィッド・ベッカム氏は国内で激しいバッシングにあったが、4年後の日韓大会でPKを沈めて1-0の勝利に導いた。

因縁の関係として語られる両者。アルゼンチン代表はこの試合に勝利して決勝戦へ進むために、ゲンを担いでいるのではないかと、アルゼンチンメディアやイギリス『BBC』が伝えている。

前述したW杯の試合で、アルゼンチン代表が勝利を収めたのはどちらもアウェイユニフォームを着ていたとき。その迷信を信じてなのかどうかは定かではないが、アルゼンチンは今回のイングランド代表戦でアウェイユニフォームの使用を申請し、実際にこの試合で着用するという。

なお、FIFA（国際サッカー連盟）は各チームがホームのユニフォームを着用することを推奨しているが、色が重なる可能性がある場合は、許容できる色のコントラストを見つけるための措置を講じている。

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