イタリア国外移籍の可能性高まる鈴木彩艶、欧州王者PSGが関心か…すでに交渉開始と現地報道

パルマの日本代表GK鈴木彩艶は国外への移籍の可能性が高まっているようだ。

パルマでの2シーズン目を終えた鈴木。ケガもありながら、公式戦22試合に出場し、6度のクリーンシートを達成した。日本代表の一員としてワールドカップ4試合に出場しており、守護神として好セーブを連発する活躍を見せた。

プレミアリーグのクラブが関心を寄せると伝えられる中、パルマのフェデリコ・チェルビーニCEOは鈴木についてこのように語っている。

「鈴木は素晴らしいプロ意識を持ち、明確な考えを持っている。彼がパルマに来た時、私はまだ就任していなかったが、彼はイタリアで2年間真剣に『修行』したいと言っていた。イタリアは世界最高のゴールキーパー育成機関だと考えていたからだ。昨年の今頃、彼はプレミアリーグやイタリアの強豪クラブから複数のオファーを受けていた。ワールドカップでも素晴らしい活躍を見せたし、近いうちに活躍できるだろう。彼はカップ戦でのプレーを望んでいることも知っている。イタリア国内よりも国外の方が可能性は高いと思う」

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』では、欧州王者であるパリ・サンジェルマンが突如動き出したとのこと。すでに交渉を開始し、順調に進めているようだ。パリ・サンジェルマンでは昨夏にジャンルイジ・ドンナルンマが退団し、シーズン序盤は新加入のリュカ・シュヴァリエが正GKとなっていたが、中盤以降はマトベイ・サフォノフが正GKとなっていた。