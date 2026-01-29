読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の日程は？

読売ジャイアンツの2026年春季キャンプは、1軍、2軍、3軍に分かれて実施され、2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約1ヶ月にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍は宮崎と那覇、2軍は宮崎、3軍は都城で行われる予定だ。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)、24日(火)は休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか

那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか

区分 期間 会場 休養日(共通) 1軍 2026年2月1日(日)〜2月12日(木)

2月14日(土)～3月1日(日) 宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか

那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか 2月4日(水),9日(月),13日(金),18日(水),24日(火)

13日は沖縄への移動日 2軍 2026年2月1日(日)〜3月1日(日) 那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか 2月4日(水),9日(月),13日(金),18日(水),24日(火) 3軍 2026年2月1日(日)〜2月27日(金) 宮崎県都城市・高城運動公園野球場ほか 2月4日(水),9日(月),13日(金),18日(水),24日(火)

1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の試合予定は？

読売ジャイアンツの春季キャンプ2026では、練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

予定されている実戦は那覇開催が中心。二軍の練習試合も組まれているため、ファームの注目株を追うなら日程の確認は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月15日(日) 練習試合 vs広島 那覇 13:00 2月17日(火) 練習試合 vsロッテ 那覇 13:00 2月21日(土) オープン戦 vsヤクルト 那覇 13:00 2月22日(日) オープン戦 vs中日 北谷 13:30 2月23日(月) オープン戦 vs楽天 那覇 13:00 2月27日(金) 練習試合 vsハンファ・イーグルス 那覇 13:00 2月28日(土) 練習試合 vsサムスン・ライオンズ 那覇 13:00

読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

読売ジャイアンツの春季キャンプ2026は、1軍、2軍、3軍に分かれて実施される。振り分けは2026年1月26日時点で発表されていない。

読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

読売ジャイアンツの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍キャンプ様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(1軍) ジータス,スカパー！プロ野球セット 2/1〜(休養日除く) 11:00〜15:00 ネット配信(1軍) DAZN,GIANTS TV 2/1〜(休養日除く) 11:00〜15:00予定

なお、1軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

読売ジャイアンツ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可