読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の日程は？
読売ジャイアンツの2026年春季キャンプは、1軍、2軍、3軍に分かれて実施され、2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約1ヶ月にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。
1軍は宮崎と那覇、2軍は宮崎、3軍は都城で行われる予定だ。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)、24日(火)は休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか
那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか
|区分
|期間
|会場
|休養日(共通)
|1軍
|2026年2月1日(日)〜2月12日(木)
2月14日(土)～3月1日(日)
|宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか
那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか
|2月4日(水),9日(月),13日(金),18日(水),24日(火)
13日は沖縄への移動日
|2軍
|2026年2月1日(日)〜3月1日(日)
|那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか
|2月4日(水),9日(月),13日(金),18日(水),24日(火)
|3軍
|2026年2月1日(日)〜2月27日(金)
|宮崎県都城市・高城運動公園野球場ほか
|2月4日(水),9日(月),13日(金),18日(水),24日(火)
1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。
読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の試合予定は？
読売ジャイアンツの春季キャンプ2026では、練習試合、そしてオープン戦が組まれている。
予定されている実戦は那覇開催が中心。二軍の練習試合も組まれているため、ファームの注目株を追うなら日程の確認は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月15日(日)
|練習試合
|vs広島
|那覇
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vsロッテ
|那覇
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vsヤクルト
|那覇
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs中日
|北谷
|13:30
|2月23日(月)
|オープン戦
|vs楽天
|那覇
|13:00
|2月27日(金)
|練習試合
|vsハンファ・イーグルス
|那覇
|13:00
|2月28日(土)
|練習試合
|vsサムスン・ライオンズ
|那覇
|13:00
読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
読売ジャイアンツの春季キャンプ2026は、1軍、2軍、3軍に分かれて実施される。振り分けは2026年1月26日時点で発表されていない。
読売ジャイアンツ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
読売ジャイアンツの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍キャンプ様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される予定だ。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(1軍)
|ジータス,スカパー！プロ野球セット
|2/1〜(休養日除く)
|11:00〜15:00
|ネット配信(1軍)
|DAZN,GIANTS TV
|2/1〜(休養日除く)
|11:00〜15:00予定
なお、1軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
読売ジャイアンツ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可