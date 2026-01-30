【阪神タイガース】春季キャンプ2026の日程・放送/配信・試合予定・メンバー

阪神タイガース春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

阪神タイガース春季キャンプ2026の日程は？

阪神タイガースの2026年春季キャンプは、1軍、2軍がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間はともに2月25日(水)までとなっている。

1軍は宜野座で実施され、2軍は具志川で行われる予定だ。

期間中は、2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、20日(金)の4日間が共通の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日(共通) 1軍 2026年2月1日(日)〜2月25日(水) バイトするならエントリー宜野座スタジアム 2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金) 2軍 2026年2月1日(日)〜2月25日(水) うるま市 具志川野球場 2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金)

1軍と2軍は共に25日まで春季キャンプを実施。見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

阪神タイガース春季キャンプ2026の試合予定は？

阪神タイガースの春季キャンプ2026では、対外試合が複数組まれている。

予定されている実戦はビジターが中心となっているが、宜野座でも開催される。二軍の練習試合も組まれているため、ファームの注目株を追うなら日程の確認は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月8日(日) 練習試合 vs日本ハム 名護 13:00 2月14日(土) 練習試合 vs楽天 宜野座 13:00 2月14日(火) 練習試合(2軍) vs中日 具志川 13:00 2月17日(火) 練習試合(2軍) vsDeNA 具志川 13:00 2月21日(土) オープン戦 vs中日 北谷 14:00 2月22日(日) オープン戦 vsヤクルト 浦添 13:00 2月23日(月) オープン戦 vs日本ハム 名護 13:00

練習試合は個別の起用プランのテスト、オープン戦は開幕を見据えたメンバー選考の色が濃くなる。どこで誰が起用されるかはキャンプ最大の見どころだけに、実戦日程を押さえたうえで追いかけたい。

阪神タイガース春季キャンプ2026の参加メンバーは？

阪神タイガースの春季キャンプ2026は、宜野座で行われる1軍と、具志川で行われる2軍に分かれて実施される。振り分けは2026年1月22日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。

宜野座キャンプ

ポジション 選手名 投手 伊原陵人、椎葉剛、伊藤将司、今朝丸裕喜、門別啓人、才木浩人、及川雅貴、村上頌樹、イーストン・ルーカス、カーソン・ラグズデール、桐敷拓馬、工藤泰成、富田蓮、早川太貴、木下里都、石黒佑弥、津田淳哉、石井大智、伊藤稜 捕手 坂本誠志郎、伏見寅威、藤田健斗、中川勇斗、嶋村麟士朗 内野手 元山飛優、大山悠輔、熊谷敬宥、中野拓夢、佐藤輝明、キャム・ディベイニー、谷端将伍、小幡竜平、百﨑蒼生、髙寺望夢 外野手 森下翔太、近本光司、濱田太貴、井坪陽生、前川右京、小野寺暖

具志川キャンプ

ポジション 選手名 投手 岩崎優、岩貞祐太、西勇輝、下村海翔、大竹耕太郎、髙橋遥人、畠世周、早瀬朔、茨木秀俊、能登嵩都、岡留英貴、湯浅京己、ラファエル・ドリス、ダウリ・モレッタ、小川一平、松原快、神宮僚介、アンソニー・マルティネス 捕手 梅野隆太郎、榮枝裕貴、町田隼乙、長坂拳弥 内野手 木浪聖也、立石正広、糸原健斗、佐野大陽、山田脩也、植田海、戸井零士、川﨑俊哲、ジーン・アルナエス 外野手 岡城快生、島田海吏、豊田寛、西純矢、福島圭音、山﨑照英、スタンリー・コンスエグラ

阪神タイガース2026の放送/配信予定は？

阪神タイガースの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。CS放送スカイAでは、宜野座、具志川両キャンプのもようが連日予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(宜野座・具志川) スカイA,スカパー！プロ野球セット 2/1から全日程中継 10:00〜16:00 初日・最終日は9:00から放送 ネット配信(宜野座・具志川) 虎テレ

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

阪神タイガース主催公式戦のおすすめの視聴方法

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可