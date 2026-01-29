Goal.com
Yuta Tokuma

【東京ヤクルトスワローズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信・試合予定・メンバー

【東京ヤクルトスワローズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信予定・練習試合スケジュール・参加メンバーを紹介。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の日程は？

東京ヤクルトスワローズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍は2月26日(木)まで浦添で実施され、2軍は2月11日(水)まで明治神宮野球場、13日(金)から26日(木)は西都で行われる予定だ。

期間中は、2月6日(金)、13日(金)、20日(金)の3日間が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分期間会場休養日
1軍2026年2月1日(日)〜2月26日(木)ANA　BALL　PARK　浦添

 

2月6日(金)、13日(金)、20日(金)
2軍2026年2月1日(日)〜2月11日(水)
2026年2月13日(金)〜2月26日(木)		明治神宮野球場
西都原運動公園野球場		2月6日(金)、20日(金)
12日は移動日

1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の試合予定は？

東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。

日付種別対戦カード会場開始時間
2月21日(土)オープン戦vs巨人那覇13:00
2月22日(日)オープン戦vs阪神浦添13:00
2月23日(月)オープン戦vs広島浦添13:00

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されている。

1軍

ポジション背番号選手名
投手11ホセ・キハダ
17清水 昇
18奥川 恭伸
20木澤 尚文
21吉村 貢司郎
24星 知弥
26山野 太一
28松本 健吾
30荘司 宏太
35石原 勇輝
40高梨 裕稔
43増居 翔太
44大西 広樹
45小澤 怜史
56坂本 拓己
58ナッシュ・ウォルターズ
62ヘスス・リランソ
69下川 隼佑
99青柳 晃洋
012廣澤 優
捕手2古賀 優大
27中村 悠平
65鈴木 叶
内野手00赤羽 由紘
1山田 哲人
3内山 壮真
6松下 歩叶
7長岡 秀樹
13オスナ
38石井 巧
50北村 恵吾
60武岡 龍世
67伊藤 琉偉
外野手0並木 秀尊
4丸山 和郁
25サンタナ
36西村 瑠伊斗
64岩田 幸宏
024日隈 モンテル

2軍

ポジション背番号選手名
投手12石山 泰稚
15中村 優斗
19石川 雅規
29小川 泰弘
33山崎 太陽
34田口 麗斗
41拓也
46大道 温貴
47高橋 奎二
49鈴木 蓮吾
53長谷川 宙輝
61飯田 琉斗
66阪口 皓亮
68丸山 翔大
71沼田 翔平
013竹山 日向
014西舘 昂汰
015小宮 悠瞳
016西濱 勇星
017翔聖
019佐藤 琢磨
捕手32松本 直樹
48柿沼 友哉
52橋本 星哉
57矢野 泰二郎
022松本 龍之介
027中川 拓真
内野手8茂木 栄五郎
10宮本 丈
37山野辺 翔
39松川 玲央
54田中 陽翔
023澤野 聖悠
025根岸 辰昇
026髙野 颯太
外野手9塩見 泰隆
31モイセエフ
42澤井 廉
63増田 珠

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分放送/配信先対象日程時間備考
CS放送(一軍)フジテレビONE2/1〜2/26(休養日除く) 10:00〜16:00 
ネット配信(一軍)DAZN,easy sports,FOD2/1〜2/26(休養日除く) 10:00〜15:00予定 
ネット配信(ファーム)easy sports2/1〜2/26(休養日除く)未定 

なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

