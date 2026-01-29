【東京ヤクルトスワローズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信・試合予定・メンバー

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の日程は？

東京ヤクルトスワローズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍は2月26日(木)まで浦添で実施され、2軍は2月11日(水)まで明治神宮野球場、13日(金)から26日(木)は西都で行われる予定だ。

期間中は、2月6日(金)、13日(金)、20日(金)の3日間が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日 1軍 2026年2月1日(日)〜2月26日(木) ANA BALL PARK 浦添 2月6日(金)、13日(金)、20日(金) 2軍 2026年2月1日(日)〜2月11日(水)

2026年2月13日(金)〜2月26日(木) 明治神宮野球場

西都原運動公園野球場 2月6日(金)、20日(金)

12日は移動日

1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の試合予定は？

東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月21日(土) オープン戦 vs巨人 那覇 13:00 2月22日(日) オープン戦 vs阪神 浦添 13:00 2月23日(月) オープン戦 vs広島 浦添 13:00

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されている。

1軍

ポジション 背番号 選手名 投手 11 ホセ・キハダ 17 清水 昇 18 奥川 恭伸 20 木澤 尚文 21 吉村 貢司郎 24 星 知弥 26 山野 太一 28 松本 健吾 30 荘司 宏太 35 石原 勇輝 40 高梨 裕稔 43 増居 翔太 44 大西 広樹 45 小澤 怜史 56 坂本 拓己 58 ナッシュ・ウォルターズ 62 ヘスス・リランソ 69 下川 隼佑 99 青柳 晃洋 012 廣澤 優 捕手 2 古賀 優大 27 中村 悠平 65 鈴木 叶 内野手 00 赤羽 由紘 1 山田 哲人 3 内山 壮真 6 松下 歩叶 7 長岡 秀樹 13 オスナ 38 石井 巧 50 北村 恵吾 60 武岡 龍世 67 伊藤 琉偉 外野手 0 並木 秀尊 4 丸山 和郁 25 サンタナ 36 西村 瑠伊斗 64 岩田 幸宏 024 日隈 モンテル

2軍

ポジション 背番号 選手名 投手 12 石山 泰稚 15 中村 優斗 19 石川 雅規 29 小川 泰弘 33 山崎 太陽 34 田口 麗斗 41 拓也 46 大道 温貴 47 高橋 奎二 49 鈴木 蓮吾 53 長谷川 宙輝 61 飯田 琉斗 66 阪口 皓亮 68 丸山 翔大 71 沼田 翔平 013 竹山 日向 014 西舘 昂汰 015 小宮 悠瞳 016 西濱 勇星 017 翔聖 019 佐藤 琢磨 捕手 32 松本 直樹 48 柿沼 友哉 52 橋本 星哉 57 矢野 泰二郎 022 松本 龍之介 027 中川 拓真 内野手 8 茂木 栄五郎 10 宮本 丈 37 山野辺 翔 39 松川 玲央 54 田中 陽翔 023 澤野 聖悠 025 根岸 辰昇 026 髙野 颯太 外野手 9 塩見 泰隆 31 モイセエフ 42 澤井 廉 63 増田 珠

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(一軍) フジテレビONE 2/1〜2/26(休養日除く) 10:00〜16:00 ネット配信(一軍) DAZN,easy sports,FOD 2/1〜2/26(休養日除く) 10:00〜15:00予定 ネット配信(ファーム) easy sports 2/1〜2/26(休養日除く) 未定

なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可