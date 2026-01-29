【東京ヤクルトスワローズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信・試合予定・メンバー

東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の日程は？
東京ヤクルトスワローズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。
1軍は2月26日(木)まで浦添で実施され、2軍は2月11日(水)まで明治神宮野球場、13日(金)から26日(木)は西都で行われる予定だ。
期間中は、2月6日(金)、13日(金)、20日(金)の3日間が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日
|1軍
|2026年2月1日(日)〜2月26日(木)
|ANA BALL PARK 浦添
|2月6日(金)、13日(金)、20日(金)
|2軍
|2026年2月1日(日)〜2月11日(水)
2026年2月13日(金)〜2月26日(木)
|明治神宮野球場
西都原運動公園野球場
|2月6日(金)、20日(金)
12日は移動日
1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。
東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の試合予定は？
東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs巨人
|那覇
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs阪神
|浦添
|13:00
|2月23日(月)
|オープン戦
|vs広島
|浦添
|13:00
東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されている。
1軍
|ポジション
|背番号
|選手名
|投手
|11
|ホセ・キハダ
|17
|清水 昇
|18
|奥川 恭伸
|20
|木澤 尚文
|21
|吉村 貢司郎
|24
|星 知弥
|26
|山野 太一
|28
|松本 健吾
|30
|荘司 宏太
|35
|石原 勇輝
|40
|高梨 裕稔
|43
|増居 翔太
|44
|大西 広樹
|45
|小澤 怜史
|56
|坂本 拓己
|58
|ナッシュ・ウォルターズ
|62
|ヘスス・リランソ
|69
|下川 隼佑
|99
|青柳 晃洋
|012
|廣澤 優
|捕手
|2
|古賀 優大
|27
|中村 悠平
|65
|鈴木 叶
|内野手
|00
|赤羽 由紘
|1
|山田 哲人
|3
|内山 壮真
|6
|松下 歩叶
|7
|長岡 秀樹
|13
|オスナ
|38
|石井 巧
|50
|北村 恵吾
|60
|武岡 龍世
|67
|伊藤 琉偉
|外野手
|0
|並木 秀尊
|4
|丸山 和郁
|25
|サンタナ
|36
|西村 瑠伊斗
|64
|岩田 幸宏
|024
|日隈 モンテル
2軍
|ポジション
|背番号
|選手名
|投手
|12
|石山 泰稚
|15
|中村 優斗
|19
|石川 雅規
|29
|小川 泰弘
|33
|山崎 太陽
|34
|田口 麗斗
|41
|拓也
|46
|大道 温貴
|47
|高橋 奎二
|49
|鈴木 蓮吾
|53
|長谷川 宙輝
|61
|飯田 琉斗
|66
|阪口 皓亮
|68
|丸山 翔大
|71
|沼田 翔平
|013
|竹山 日向
|014
|西舘 昂汰
|015
|小宮 悠瞳
|016
|西濱 勇星
|017
|翔聖
|019
|佐藤 琢磨
|捕手
|32
|松本 直樹
|48
|柿沼 友哉
|52
|橋本 星哉
|57
|矢野 泰二郎
|022
|松本 龍之介
|027
|中川 拓真
|内野手
|8
|茂木 栄五郎
|10
|宮本 丈
|37
|山野辺 翔
|39
|松川 玲央
|54
|田中 陽翔
|023
|澤野 聖悠
|025
|根岸 辰昇
|026
|髙野 颯太
|外野手
|9
|塩見 泰隆
|31
|モイセエフ
|42
|澤井 廉
|63
|増田 珠
東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
東京ヤクルトスワローズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|フジテレビONE
|2/1〜2/26(休養日除く)
|10:00〜16:00
|ネット配信(一軍)
|DAZN,easy sports,FOD
|2/1〜2/26(休養日除く)
|10:00〜15:00予定
|ネット配信(ファーム)
|easy sports
|2/1〜2/26(休養日除く)
|未定
なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
東京ヤクルトスワローズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可