東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の日程は？

東北楽天ゴールデンイーグルスの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)から2月23日(月)に行われる。

1軍は金武、2軍は久米島と日向で実施される。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日(共通) 1軍 2月1日(日)～2月23日(月・祝) 金武町ベースボールスタジアム 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水) 2軍 2月1日(日)～2月12日(木)

2月14日(土)～2月23日(月・祝) 久米島野球場

お倉ヶ浜総合公園野球場 2月4日(水)、9日(月)、18日(水)

13日は移動日

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の試合予定は？

東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月11日(水) 練習試合 vs日本ハム 那覇 13:00 2月14日(土) 練習試合 vs阪神 宜野座 13:00 2月15日(日) 練習試合 vs日本ハム 金武 13:00 2月17日(火) 練習試合 vs広島 沖縄 13:00 2月21日(土) オープン戦 vsロッテ 金武 13:00 2月22日(日) オープン戦 vsDeNA 宜野湾 13:00 2月23日(月) オープン戦 vs巨人 那覇 13:00

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の参加メンバーは？

東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。

ポジション 選手名 投手 藤原 聡大、ロアンシー・コントレラス、古謝 樹、前田 健太、荘司 康誠、伊藤 樹、ホセ・ウレーニャ、中込 陽翔、江原 雅裕、加治屋 蓮、九谷 瑠、藤平 尚真、藤井 聖、西垣 雅矢、津留﨑 大成、日當 直喜、瀧中 瞭太、泰 勝利、西口 直人、林 優樹、今野 龍太、大内 誠弥、内 星龍 捕手 太田 光、堀内 謙伍、石原 彪、水上 桂 内野手 小深田 大翔、宗山 塁、浅村 栄斗、村林 一輝、鈴木 大地、ルーク・ボイト、黒川 史陽、繁永 晟、平良 竜哉、入江 大樹、小森 航大郎 外野手 辰己 涼介、オスカー・ゴンザレス、中島 大輔、カーソン・マッカスカー、佐藤 直樹、阪上 翔也、武藤 敦貴、小郷 裕哉、吉野 創士

2軍

ポジション 選手名 投手 岸 孝之、早川 隆久、酒居 知史、渡辺 翔太、宋 家豪、坂井 陽翔、鈴木 翔天、辛島 航、古賀 康誠、柴田 大地、伊藤 大晟、德山 一翔、松田 啄磨、中沢 匠磨、蕭 齊 捕手 伊藤 光、田中 貴也、YG安田、大栄 利哉、島原 大河 内野手 渡邊 佳明、伊藤 裕季也、ワォーターズ、青野 拓海、陽 柏翔、岸本 佑也、金子 京介 外野手 田中 和基、吉納 翼、前田 銀治、幌村 黛汰、大坪 梓恩

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！ DMM TVも見放題

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

プロ野球春季キャンプ2026｜各球団のスケジュール一覧