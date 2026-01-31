Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rakuten eaglesRakuten
【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定
Yuta Tokuma

東北楽天ゴールデンイーグルス 春季キャンプ2026の日程・放送配信・練習試合予定・メンバー

【東北楽天ゴールデンイーグルス】春季キャンプ2026の日程・放送/配信予定・練習試合スケジュール・参加メンバーを紹介。

初月無料キャンペーン実施中！

DAZN

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

春季キャンプから配信！オープン戦も視聴可能

4月19日まで初月無料キャンペーン実施中！

DAZN BASEBALL

期間限定で初月無料実施中！

今すぐ視聴開始

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定限定オファーに登録

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の日程は？

東北楽天ゴールデンイーグルスの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)から2月23日(月)に行われる。

1軍は金武、2軍は久米島と日向で実施される。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分期間会場休養日(共通)
1軍2月1日(日)～2月23日(月・祝)金武町ベースボールスタジアム2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)
2軍2月1日(日)～2月12日(木)
2月14日(土)～2月23日(月・祝)		久米島野球場
お倉ヶ浜総合公園野球場		2月4日(水)、9日(月)、18日(水)
13日は移動日

【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定限定オファーに登録

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の試合予定は？

東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付種別対戦カード会場開始時間
2月11日(水)練習試合vs日本ハム那覇13:00
2月14日(土)練習試合vs阪神宜野座13:00
2月15日(日)練習試合vs日本ハム金武13:00
2月17日(火)練習試合vs広島沖縄13:00
2月21日(土)オープン戦vsロッテ金武13:00
2月22日(日)オープン戦vsDeNA宜野湾13:00
2月23日(月)オープン戦vs巨人那覇13:00

【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定限定オファーに登録

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の参加メンバーは？

東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。

ポジション選手名
投手藤原 聡大、ロアンシー・コントレラス、古謝 樹、前田 健太、荘司 康誠、伊藤 樹、ホセ・ウレーニャ、中込 陽翔、江原 雅裕、加治屋 蓮、九谷 瑠、藤平 尚真、藤井 聖、西垣 雅矢、津留﨑 大成、日當 直喜、瀧中 瞭太、泰 勝利、西口 直人、林 優樹、今野 龍太、大内 誠弥、内 星龍
捕手太田 光、堀内 謙伍、石原 彪、水上 桂
内野手小深田 大翔、宗山 塁、浅村 栄斗、村林 一輝、鈴木 大地、ルーク・ボイト、黒川 史陽、繁永 晟、平良 竜哉、入江 大樹、小森 航大郎
外野手辰己 涼介、オスカー・ゴンザレス、中島 大輔、カーソン・マッカスカー、佐藤 直樹、阪上 翔也、武藤 敦貴、小郷 裕哉、吉野 創士

2軍

ポジション選手名
投手岸 孝之、早川 隆久、酒居 知史、渡辺 翔太、宋 家豪、坂井 陽翔、鈴木 翔天、辛島 航、古賀 康誠、柴田 大地、伊藤 大晟、德山 一翔、松田 啄磨、中沢 匠磨、蕭 齊
捕手伊藤 光、田中 貴也、YG安田、大栄 利哉、島原 大河
内野手渡邊 佳明、伊藤 裕季也、ワォーターズ、青野 拓海、陽 柏翔、岸本 佑也、金子 京介
外野手田中 和基、吉納 翼、前田 銀治、幌村 黛汰、大坪 梓恩

【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定限定オファーに登録

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分放送/配信先対象日程
CS放送(一軍)J SPORTS,スカパー！プロ野球セット2/1(日) 2(月) 3(火) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 10(火) 11(水・祝) 22(日) 23(月・祝)
ネット配信(一軍)DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE2/1〜2/23(休養日除く)

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定限定オファーに登録

東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

DAZN BASEBALL 20260129 CP(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【春季キャンプ配信】DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！4月19日までの期間限定限定オファーに登録

単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！DMM TVも見放題

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

プロ野球を単月で見るならDMM×DAZNホーダイ！セットで割引＆ポイント還元ありDAZN月額最安値で視聴

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

pacific tv spring camp 2026(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

プロ野球春季キャンプ2026｜各球団のスケジュール一覧

セ・リーグパ・リーグ
読売ジャイアンツ福岡ソフトバンクホークス
阪神タイガース北海道日本ハムファイターズ
横浜DeNAベイスターズ千葉ロッテマリーンズ
広島東洋カープ東北楽天ゴールデンイーグルス
東京ヤクルトスワローズオリックス・バファローズ
中日ドラゴンズ埼玉西武ライオンズ
0