東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の日程は？
東北楽天ゴールデンイーグルスの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)から2月23日(月)に行われる。
1軍は金武、2軍は久米島と日向で実施される。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日(共通)
|1軍
|2月1日(日)～2月23日(月・祝)
|金武町ベースボールスタジアム
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)
|2軍
|2月1日(日)～2月12日(木)
2月14日(土)～2月23日(月・祝)
|久米島野球場
お倉ヶ浜総合公園野球場
|2月4日(水)、9日(月)、18日(水)
13日は移動日
東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の試合予定は？
東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。
なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月11日(水)
|練習試合
|vs日本ハム
|那覇
|13:00
|2月14日(土)
|練習試合
|vs阪神
|宜野座
|13:00
|2月15日(日)
|練習試合
|vs日本ハム
|金武
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vs広島
|沖縄
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vsロッテ
|金武
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vsDeNA
|宜野湾
|13:00
|2月23日(月)
|オープン戦
|vs巨人
|那覇
|13:00
東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の参加メンバーは？
東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。
|ポジション
|選手名
|投手
|藤原 聡大、ロアンシー・コントレラス、古謝 樹、前田 健太、荘司 康誠、伊藤 樹、ホセ・ウレーニャ、中込 陽翔、江原 雅裕、加治屋 蓮、九谷 瑠、藤平 尚真、藤井 聖、西垣 雅矢、津留﨑 大成、日當 直喜、瀧中 瞭太、泰 勝利、西口 直人、林 優樹、今野 龍太、大内 誠弥、内 星龍
|捕手
|太田 光、堀内 謙伍、石原 彪、水上 桂
|内野手
|小深田 大翔、宗山 塁、浅村 栄斗、村林 一輝、鈴木 大地、ルーク・ボイト、黒川 史陽、繁永 晟、平良 竜哉、入江 大樹、小森 航大郎
|外野手
|辰己 涼介、オスカー・ゴンザレス、中島 大輔、カーソン・マッカスカー、佐藤 直樹、阪上 翔也、武藤 敦貴、小郷 裕哉、吉野 創士
2軍
|ポジション
|選手名
|投手
|岸 孝之、早川 隆久、酒居 知史、渡辺 翔太、宋 家豪、坂井 陽翔、鈴木 翔天、辛島 航、古賀 康誠、柴田 大地、伊藤 大晟、德山 一翔、松田 啄磨、中沢 匠磨、蕭 齊
|捕手
|伊藤 光、田中 貴也、YG安田、大栄 利哉、島原 大河
|内野手
|渡邊 佳明、伊藤 裕季也、ワォーターズ、青野 拓海、陽 柏翔、岸本 佑也、金子 京介
|外野手
|田中 和基、吉納 翼、前田 銀治、幌村 黛汰、大坪 梓恩
東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|CS放送(一軍)
|J SPORTS,スカパー！プロ野球セット
|2/1(日) 2(月) 3(火) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 10(火) 11(水・祝) 22(日) 23(月・祝)
|ネット配信(一軍)
|DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE
|2/1〜2/23(休養日除く)
なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
東北楽天ゴールデンイーグルス春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
