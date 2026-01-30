オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の日程は？
オリックス・バファローズの2026年春季キャンプは、2026年2月1日(日)から27日(金)に宮崎で実施。A組とB組に分かれて行う。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日
|1軍
|2026年2月1日(日)〜2月27日(金)
宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム、清武第2野球場）
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)
オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の試合予定は？
オリックス・バファローズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月25日(水)
|球春みやざきベースボールゲームズ
|vsロッテ
|宮崎
|13:00
|2月26日(木)
|球春みやざきベースボールゲームズ
|vs西武
|宮崎
|13:00
|2月27日(金)
|球春みやざきベースボールゲームズ
|vsロッテジャイアンツ
|都城
|12:00
オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
A組
|ポジション
|選手名（背番号順）
|投手
|00 A.エスピノーザ、11 山下 舜平大、13 寺西 成騎、15 椋木 蓮、16 平野 佳寿、17 曽谷 龍平、18 宮城 大弥、19 山岡 泰輔、20 阿部 翔太、21 山崎 颯一郎、22 九里 亜蓮、28 富山 凌雅、29 田嶋 大樹、40 岩嵜 翔、42 A.マチャド、52 横山 楓、57 山田 修義、59 L.ペルドモ、66 博志、69 S.ジェリー、96 高島 泰都
|捕手
|2 若月 健矢、4 森 友哉、32 福永 奨、37 石川 亮、44 頓宮 裕真、50 山中 稜真
|内野手
|1 太田 椋、5 西野 真弘、6 宗 佑磨、9 野口 智哉、10 大城 滉二、24 紅林 弘太郎、30 廣岡 大志、45 B.シーモア、67 中川 圭太、126 香月 一也
|外野手
|0 渡部 遼人、7 西川 龍馬、8 麦谷 祐介、33 杉澤 龍、38 来田 涼斗、61 平沼 翔太、99 杉本 裕太郎
B組
|ポジション
|選手名（背番号順）
|投手
|23 吉田 輝星、31 藤川 敦也、36 森 陽樹、41 佐藤 龍月、43 高谷 舟、47 山口 廉王、48 東松 快征、49 片山 楽生、68 入山 海斗、93 佐藤 一磨、94 川瀬 堅斗、98 権田 琉成、002 シャピロ マシュー一郎、004 渡邉 一生、017 陳 睦衡、041 寿賀 弘都、043 宮國 凌空、056 乾 健斗、135 河内 康介
|捕手
|60 野上 士耀、62 堀 柊那、034 村上 喬一朗、055 田島 光祐
|内野手
|25 内藤 鵬、34 横山 聖哉、003 中西 創大、045 河野 聡太、051 今坂 幸暉、052 清水 武蔵、124 遠藤 成、153 宜保 翔
|外野手
|39 池田 陵真、58 窪田 洋祐、001 三方 陽登、054 寺本 聖一、127 元 謙太
オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
オリックス・バファローズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|フジテレビTWO
|2/1〜2/23(休養日除く)
|10:30〜16:00
|ネット配信(一軍)
|DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE,FOD
|2/1〜2/23(休養日除く)
|9:30～16:00予定
なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
オリックス・バファローズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！
(C)DAZN
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！DMM TVも見放題
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可