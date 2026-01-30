オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の日程は？

オリックス・バファローズの2026年春季キャンプは、2026年2月1日(日)から27日(金)に宮崎で実施。A組とB組に分かれて行う。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日 1軍 2026年2月1日(日)〜2月27日(金) 宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム、清武第2野球場） 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、16日(月)、20日(金)、24日(火)

オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の試合予定は？

オリックス・バファローズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月25日(水) 球春みやざきベースボールゲームズ vsロッテ 宮崎 13:00 2月26日(木) 球春みやざきベースボールゲームズ vs西武 宮崎 13:00 2月27日(金) 球春みやざきベースボールゲームズ vsロッテジャイアンツ 都城 12:00

オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

A組

ポジション 選手名（背番号順） 投手 00 A.エスピノーザ、11 山下 舜平大、13 寺西 成騎、15 椋木 蓮、16 平野 佳寿、17 曽谷 龍平、18 宮城 大弥、19 山岡 泰輔、20 阿部 翔太、21 山崎 颯一郎、22 九里 亜蓮、28 富山 凌雅、29 田嶋 大樹、40 岩嵜 翔、42 A.マチャド、52 横山 楓、57 山田 修義、59 L.ペルドモ、66 博志、69 S.ジェリー、96 高島 泰都 捕手 2 若月 健矢、4 森 友哉、32 福永 奨、37 石川 亮、44 頓宮 裕真、50 山中 稜真 内野手 1 太田 椋、5 西野 真弘、6 宗 佑磨、9 野口 智哉、10 大城 滉二、24 紅林 弘太郎、30 廣岡 大志、45 B.シーモア、67 中川 圭太、126 香月 一也 外野手 0 渡部 遼人、7 西川 龍馬、8 麦谷 祐介、33 杉澤 龍、38 来田 涼斗、61 平沼 翔太、99 杉本 裕太郎

B組

ポジション 選手名（背番号順） 投手 23 吉田 輝星、31 藤川 敦也、36 森 陽樹、41 佐藤 龍月、43 高谷 舟、47 山口 廉王、48 東松 快征、49 片山 楽生、68 入山 海斗、93 佐藤 一磨、94 川瀬 堅斗、98 権田 琉成、002 シャピロ マシュー一郎、004 渡邉 一生、017 陳 睦衡、041 寿賀 弘都、043 宮國 凌空、056 乾 健斗、135 河内 康介 捕手 60 野上 士耀、62 堀 柊那、034 村上 喬一朗、055 田島 光祐 内野手 25 内藤 鵬、34 横山 聖哉、003 中西 創大、045 河野 聡太、051 今坂 幸暉、052 清水 武蔵、124 遠藤 成、153 宜保 翔 外野手 39 池田 陵真、58 窪田 洋祐、001 三方 陽登、054 寺本 聖一、127 元 謙太

オリックス・バファローズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

オリックス・バファローズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(一軍) フジテレビTWO 2/1〜2/23(休養日除く) 10:30〜16:00 ネット配信(一軍) DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE,FOD 2/1〜2/23(休養日除く) 9:30～16:00予定

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

オリックス・バファローズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法





