中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の日程は？
中日ドラゴンズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。
1軍2軍ともには2月24日(火)まで実施。それぞれ北谷と読谷で行われる。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日
|1軍
|2026年2月1日(日)〜2月24日(火)
Agreスタジアム北谷
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)
|2軍
|2026年2月1日(日)〜2月24日(火)
|オキハム読谷平和の森球場
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)
1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。
中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の試合予定は？
中日ドラゴンズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs阪神
|北谷
|14:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs巨人
|北谷
|13:30
|2月23日(月)
|オープン戦
|vsロッテ
|北谷
|13:30
中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。
1軍には藤浪晋太郎や新外国人選手が揃って参加し、主力と新戦力を軸に開幕を見据えた競争が進む。一方、ファームには新人や若手が多く配置され、実戦を通じて段階的な昇格を狙う形となる。
1軍
|ポジション
|選手名
|投手
|中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、髙橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸
|捕手
|石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬
|内野手
|辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松開人、福永裕基、ミゲル・サノー、石川昂弥、新保茉良、知野直人、樋口正修
|外野手
|尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、上林誠知、細川成也、花田旭、鵜飼航丞
2軍
|ポジション
|選手名
|投手
|草加勝、仲地礼亜、松木平優太、根尾昂、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、吉田聖弥、清水達也、篠﨑国忠、齋藤綱記、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、森博人、土生翔太、梅津晃大、森山暁生
|捕手
|宇佐見真吾、石橋康太、山浅龍之介、日渡騰輝
|内野手
|高橋周平、森駿太、土田龍空、阿部寿樹、山本泰寛、板山祐太郎、中村奈一輝、津田啓史、石川大峨、川上理偉
|外野手
|大島洋平、ブライト健太、川越誠司、能戸輝夢、福元悠真、三上愛介
中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|フジテレビONE
|2/1〜2/26(休養日除く)
|10:00〜16:00
|ネット配信(一軍)
|DAZN,easy sports,FOD
|2/1〜2/26(休養日除く)
|10:00〜15:00予定
|ネット配信(ファーム)
|easy sports
|2/1〜2/26(休養日除く)
|未定
なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
中日ドラゴンズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！
(C)DAZN
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！DMM TVも見放題
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
