中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の日程は？

中日ドラゴンズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍2軍ともには2月24日(火)まで実施。それぞれ北谷と読谷で行われる。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日 1軍 2026年2月1日(日)〜2月24日(火) Agreスタジアム北谷 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水) 2軍 2026年2月1日(日)〜2月24日(火) オキハム読谷平和の森球場 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)

1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の試合予定は？

中日ドラゴンズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月21日(土) オープン戦 vs阪神 北谷 14:00 2月22日(日) オープン戦 vs巨人 北谷 13:30 2月23日(月) オープン戦 vsロッテ 北谷 13:30

中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。

1軍には藤浪晋太郎や新外国人選手が揃って参加し、主力と新戦力を軸に開幕を見据えた競争が進む。一方、ファームには新人や若手が多く配置され、実戦を通じて段階的な昇格を狙う形となる。

1軍

ポジション 選手名 投手 中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、髙橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸 捕手 石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬 内野手 辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松開人、福永裕基、ミゲル・サノー、石川昂弥、新保茉良、知野直人、樋口正修 外野手 尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、上林誠知、細川成也、花田旭、鵜飼航丞

2軍

ポジション 選手名 投手 草加勝、仲地礼亜、松木平優太、根尾昂、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、吉田聖弥、清水達也、篠﨑国忠、齋藤綱記、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、森博人、土生翔太、梅津晃大、森山暁生 捕手 宇佐見真吾、石橋康太、山浅龍之介、日渡騰輝 内野手 高橋周平、森駿太、土田龍空、阿部寿樹、山本泰寛、板山祐太郎、中村奈一輝、津田啓史、石川大峨、川上理偉 外野手 大島洋平、ブライト健太、川越誠司、能戸輝夢、福元悠真、三上愛介

中日ドラゴンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

中日ドラゴンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(一軍) フジテレビONE 2/1〜2/26(休養日除く) 10:00〜16:00 ネット配信(一軍) DAZN,easy sports,FOD 2/1〜2/26(休養日除く) 10:00〜15:00予定 ネット配信(ファーム) easy sports 2/1〜2/26(休養日除く) 未定

なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

