広島東洋カープ 春季キャンプ2026の日程・放送配信・練習試合予定・メンバー

本記事では、広島東洋カープ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
広島東洋カープ春季キャンプ2026の日程は？
広島東洋カープの2026年春季キャンプは、1軍2軍が2026年2月1日(日)から2月25日(水)に実施。25日(水)に広島に戻るスケジュールだ。3軍は27日(金)までとなっている。
1軍は日南と沖縄で行われる。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)が1軍の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日(共通)
|1軍
|2月1日(日）～2月12日(木)
2月14日(土）～2月25日(水)
|宮崎県日南市・天福球場
沖縄県沖縄市・コザしんきんスタジアム
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)
|2軍
|2月1日(日）～2月3日(火)
2月5日(木）～2月25日(水)
|大野練習場/由宇練習場
宮崎県日南市・東光寺球場
|2月4日(水)、9日(月)、14日(土)、19日(木)
|3軍
|2月1日～27日
|高城運動公園野球場
広島東洋カープ春季キャンプ2026の試合予定は？
広島東洋カープの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。
なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月15日(日)
|練習試合
|vs巨人
|那覇
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合
|vs楽天
|沖縄
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合
|vsロッテ
|沖縄
|13:00
|2月21日(土)
|オープン戦
|vsDeNA
|宜野湾
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs日本ハム
|名護
|13:00
|2月23日(月)
|オープン戦
|vsヤクルト
|浦添
|13:00
広島東洋カープ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
広島東洋カープの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。
1軍
|ポジション
|選手名
|投手
|11齊藤 汰直、13森浦 大輔、14大瀬良 大地、16森 翔平、18森下 暢仁、19床田 寛樹、20栗林 良吏、21中﨑 翔太、22髙 太一、26益田 武尚、30滝田 一希、34高橋 昂也、38赤木 晴哉、41鈴木 健矢、42F.ターノック、43島内 颯太郎、53岡本 駿、65玉村 昇悟、68T.ハーン、98辻 大雅
|捕手
|31坂倉 将吾、32石原 貴規、124小林 結太
|内野手
|0勝田 成、4矢野 雅哉、5小園 海斗、10佐々木 泰、33菊池 涼介、49渡邉 悠斗、69辰見 鴻之介、93前川 誠太、94佐藤 啓介、95E.モンテロ、99二俣 翔一
|外野手
|9秋山 翔吾、51平川 蓮、56久保 修、61S.ファビアン、96中村 奨成
2軍
|ポジション
|選手名
|投手
|17常廣 羽也斗、24黒原 拓未、28佐藤 柳之介、29ケムナ 誠、35工藤 泰己、36塹江 敦哉、39長谷部 銀次、45松本 竜也、46髙木 快大、47斉藤 優汰、48アドゥワ 誠、66遠藤 淳志、67菊地 ハルン、70日髙 暖己、120杉田 健、123小船 翼、126竹下 海斗、127河野 佳、128杉原 望来
|捕手
|27會澤 翼、57持丸 泰輝、62清水 叶人、64髙木 翔斗、122安竹 俊喜
|内野手
|7堂林 翔太、44林 晃汰、54西川 篤夢、58仲田 侑仁、63内田 湘大、125岸本 大希、130M.ラミレス
|外野手
|37野間 峻祥、52末包 昇大、59大盛 穂、60田村 俊介、97中村 貴浩、121名原 典彦、131N.ロベルト
広島東洋カープの春季キャンプの放送/配信予定は？
広島東洋カープの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|CS放送(一軍)
|J SPORTS、スカパー！プロ野球セット
|2/1〜2/25(休養日除く)
|ネット配信(一軍)
|J SPORTSオンデマンド、Amazon J SPORTS(無料あり)
|2/1〜2/25(休養日除く)
なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
広島春季キャンプはJ SPORTSで視聴可能！Amazonでも見られる
広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で視聴することができる。14日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。
■Amazon J SPORTSの登録方法
- Amazon「J SPORTS」ページへアクセス
- バナーの「詳細を見る」を選択
- 決済情報を入力して登録完了！
- あとはライブ配信ページから視聴するだけ！
Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。
