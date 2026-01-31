広島東洋カープ 春季キャンプ2026の日程・放送配信・練習試合予定・メンバー

広島東洋カープ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

広島東洋カープ春季キャンプ2026の日程は？

広島東洋カープの2026年春季キャンプは、1軍2軍が2026年2月1日(日)から2月25日(水)に実施。25日(水)に広島に戻るスケジュールだ。3軍は27日(金)までとなっている。

1軍は日南と沖縄で行われる。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)が1軍の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日(共通) 1軍 2月1日(日）～2月12日(木)

2月14日(土）～2月25日(水) 宮崎県日南市・天福球場

沖縄県沖縄市・コザしんきんスタジアム 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木) 2軍 2月1日(日）～2月3日(火)

2月5日(木）～2月25日(水) 大野練習場/由宇練習場

宮崎県日南市・東光寺球場 2月4日(水)、9日(月)、14日(土)、19日(木) 3軍 2月1日～27日 高城運動公園野球場

広島東洋カープ春季キャンプ2026の試合予定は？

広島東洋カープの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月15日(日) 練習試合 vs巨人 那覇 13:00 2月17日(火) 練習試合 vs楽天 沖縄 13:00 2月18日(水) 練習試合 vsロッテ 沖縄 13:00 2月21日(土) オープン戦 vsDeNA 宜野湾 13:00 2月22日(日) オープン戦 vs日本ハム 名護 13:00 2月23日(月) オープン戦 vsヤクルト 浦添 13:00

広島東洋カープ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

広島東洋カープの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。

1軍

ポジション 選手名 投手 11齊藤 汰直、13森浦 大輔、14大瀬良 大地、16森 翔平、18森下 暢仁、19床田 寛樹、20栗林 良吏、21中﨑 翔太、22髙 太一、26益田 武尚、30滝田 一希、34高橋 昂也、38赤木 晴哉、41鈴木 健矢、42F.ターノック、43島内 颯太郎、53岡本 駿、65玉村 昇悟、68T.ハーン、98辻 大雅 捕手 31坂倉 将吾、32石原 貴規、124小林 結太 内野手 0勝田 成、4矢野 雅哉、5小園 海斗、10佐々木 泰、33菊池 涼介、49渡邉 悠斗、69辰見 鴻之介、93前川 誠太、94佐藤 啓介、95E.モンテロ、99二俣 翔一 外野手 9秋山 翔吾、51平川 蓮、56久保 修、61S.ファビアン、96中村 奨成

2軍

ポジション 選手名 投手 17常廣 羽也斗、24黒原 拓未、28佐藤 柳之介、29ケムナ 誠、35工藤 泰己、36塹江 敦哉、39長谷部 銀次、45松本 竜也、46髙木 快大、47斉藤 優汰、48アドゥワ 誠、66遠藤 淳志、67菊地 ハルン、70日髙 暖己、120杉田 健、123小船 翼、126竹下 海斗、127河野 佳、128杉原 望来 捕手 27會澤 翼、57持丸 泰輝、62清水 叶人、64髙木 翔斗、122安竹 俊喜 内野手 7堂林 翔太、44林 晃汰、54西川 篤夢、58仲田 侑仁、63内田 湘大、125岸本 大希、130M.ラミレス 外野手 37野間 峻祥、52末包 昇大、59大盛 穂、60田村 俊介、97中村 貴浩、121名原 典彦、131N.ロベルト

広島東洋カープの春季キャンプの放送/配信予定は？

広島東洋カープの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

