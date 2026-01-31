北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の日程は？
北海道日本ハムファイターズの2026年春季キャンプは、1軍ファームがともに2026年2月1日(日)にキャンプイン。1軍は24日(火)ファームは23日(月)まで行われる。
1軍は名護、2軍は国頭で実施される。
期間中は、2月5日(木)、9日(月)、13日(金)、20日(金)が1軍の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日(共通)
|1軍
|2月1日(日)～2月24日(火)
|Enagic（エナジック）スタジアム名護（名護市営球場）
|2月5日(木)、9日(月)、13日(金)、20日(金)
|ファーム
|2月1日(日)～2月23日(月・祝)
|かいぎんスタジアム国頭
|2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、19日(木)
北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の試合予定は？
北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。
なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs広島
|名護
|13:00
|2月23日(月)
|オープン戦
|vs阪神
|名護
|13:00
北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。
1軍
|ポジション
|選手名
|投手
|12矢澤宏太、14加藤貴之、15北山亘基、16達孝太、17伊藤大海、18山﨑福也、19玉井大翔、20上原健太、24金村尚真、26田中正義、28河野竜生、29細野晴希、30ラオ、35浅利太門、37古林睿煬、40島本浩也、46畔柳亨丞、47柳川大晟、48齋藤友貴哉、55菊地大稀、67山本拓実、74有原航平、96孫易磊
|捕手
|2マルティネス、3郡司裕也、10清水優心、33進藤勇也、60吉田賢吾、64田宮裕涼
|内野手
|5野村佑希、6カストロ、21清宮幸太郎、43水野達稀、54山縣秀、56細川凌平、58奈良間大己
|外野手
|7西川遥輝、50五十幡亮汰、53水谷瞬、61今川優馬、66万波中正、99レイエス
2軍
|ポジション
|選手名
|投手
|13生田目翼、22杉浦稔大、25宮西尚生、27大川慈英、31柴田獅子、32藤田琉生、34堀瑞輝、41福谷浩司、45福島蓮、52池田隆英、62清水大暉、63山城航太郎、113加藤大和、114松本遼大、115清宮虎多朗、116松岡洸希、117宮内春輝、121川勝空人、122澁谷純希、124横山永遠、140福田俊、154安西叶翔、159根本悠楓
|捕手
|57藤森海斗、98梅林優貴
|内野手
|4上川畑大悟、9中島卓也、39有薗直輝、44阪口樂、49大塚瑠晏、51半田南十、65明瀬諒介、111濱田泰希、123常谷拓輝
|外野手
|8淺間大基、36宮崎一樹、42エドポロケイン、125藤田大清、127山口アタル、168星野ひので
北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|CS放送(一軍)
|GAORA,スカパー！プロ野球セット
|2/1〜2/24(休養日除く)
|ネット配信(一軍)
|ファイターズMIRU
|2/1〜2/24(休養日除く)
なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
北海道日本ハムファイターズ公式戦2026のおすすめの視聴方法
「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！
(C)DAZN
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！DMM TVも見放題
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題
(C)パ・リーグTV
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。
もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。
プロ野球春季キャンプ2026｜各球団のスケジュール一覧
|セ・リーグ
|パ・リーグ
|読売ジャイアンツ
|福岡ソフトバンクホークス
|阪神タイガース
|北海道日本ハムファイターズ
|横浜DeNAベイスターズ
|千葉ロッテマリーンズ
|広島東洋カープ
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|東京ヤクルトスワローズ
|オリックス・バファローズ
|中日ドラゴンズ
|埼玉西武ライオンズ