北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の日程は？

北海道日本ハムファイターズの2026年春季キャンプは、1軍ファームがともに2026年2月1日(日)にキャンプイン。1軍は24日(火)ファームは23日(月)まで行われる。

1軍は名護、2軍は国頭で実施される。

期間中は、2月5日(木)、9日(月)、13日(金)、20日(金)が1軍の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日(共通) 1軍 2月1日(日)～2月24日(火) Enagic（エナジック）スタジアム名護（名護市営球場） 2月5日(木)、9日(月)、13日(金)、20日(金) ファーム 2月1日(日)～2月23日(月・祝) かいぎんスタジアム国頭 2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、19日(木)

北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の試合予定は？

北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月22日(日) オープン戦 vs広島 名護 13:00 2月23日(月) オープン戦 vs阪神 名護 13:00

北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。

1軍

ポジション 選手名 投手 12矢澤宏太、14加藤貴之、15北山亘基、16達孝太、17伊藤大海、18山﨑福也、19玉井大翔、20上原健太、24金村尚真、26田中正義、28河野竜生、29細野晴希、30ラオ、35浅利太門、37古林睿煬、40島本浩也、46畔柳亨丞、47柳川大晟、48齋藤友貴哉、55菊地大稀、67山本拓実、74有原航平、96孫易磊 捕手 2マルティネス、3郡司裕也、10清水優心、33進藤勇也、60吉田賢吾、64田宮裕涼 内野手 5野村佑希、6カストロ、21清宮幸太郎、43水野達稀、54山縣秀、56細川凌平、58奈良間大己 外野手 7西川遥輝、50五十幡亮汰、53水谷瞬、61今川優馬、66万波中正、99レイエス

2軍

ポジション 選手名 投手 13生田目翼、22杉浦稔大、25宮西尚生、27大川慈英、31柴田獅子、32藤田琉生、34堀瑞輝、41福谷浩司、45福島蓮、52池田隆英、62清水大暉、63山城航太郎、113加藤大和、114松本遼大、115清宮虎多朗、116松岡洸希、117宮内春輝、121川勝空人、122澁谷純希、124横山永遠、140福田俊、154安西叶翔、159根本悠楓 捕手 57藤森海斗、98梅林優貴 内野手 4上川畑大悟、9中島卓也、39有薗直輝、44阪口樂、49大塚瑠晏、51半田南十、65明瀬諒介、111濱田泰希、123常谷拓輝 外野手 8淺間大基、36宮崎一樹、42エドポロケイン、125藤田大清、127山口アタル、168星野ひので

北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信される。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 CS放送(一軍) GAORA,スカパー！プロ野球セット 2/1〜2/24(休養日除く) ネット配信(一軍) ファイターズMIRU 2/1〜2/24(休養日除く)

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

北海道日本ハムファイターズ公式戦2026のおすすめの視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！ DMM TVも見放題

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

プロ野球春季キャンプ2026｜各球団のスケジュール一覧