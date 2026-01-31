福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026の日程は？

福岡ソフトバンクホークスの2026年春季キャンプは、2026年2月1日(日)から3月3日(火)に行われる。

1軍は宮崎で実施される。

期間中は、2月5日（木）・9日（月）・13日（金）・18日（水）・24日（火）・27日（金）が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日 1軍 2月1日(日)～3月3日(火) 宮崎県宮崎市・生目の杜運動公園 2月5日（木）・9日（月）・13日（金）・18日（水）・24日（火）・27日（金）

福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026の試合予定は？

福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月22日(日) ラグザス 侍ジャパンシリーズ vs日本代表 宮崎 13:00 2月23日(月) ラグザス 侍ジャパンシリーズ vs日本代表 宮崎 14:00 3月1日(日) オープン戦 vs西武 宮崎 12:30

福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026の参加メンバーは？

福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。振り分けは2026年1月22日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。

S組は、2月14日（第4クール）から全体に合流。

S組

東浜巨・L.モイネロ・藤井皓哉・R.オスナ・D.ヘルナンデス・松本裕樹・嶺井博希・山川穂高・今宮健太・中村晃・牧原大成・近藤健介・柳田悠岐

A組

ポジション 選手名 投手 C.スチュワートJr、上沢直之、津森宥紀、徐若熙、大津亮介、大江竜聖、中村稔弥、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、松本晴、上茶谷大河、木村光、A.アルメンタ 野手 渡邉陸、谷川原健太、海野隆司、川瀬晃、J.ダウンズ、栗原陵矢、庄子雄大、廣瀨隆太、イヒネイツア、井上朋也、野村勇、周東佑京、正木智也、柳町達、笹川吉康、秋広優人、山本恵大

B組

ポジション 選手名 投手 稲川竜汰、鈴木豪太、岩井俊介、大山凌、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、村田賢一、大竹風雅、相原雄太、岡田皓一朗、藤原大翔、大矢琉晟、山崎琢磨、張峻瑋、Ｌ.ロドリゲス、長水啓眞、内野海斗、D.サルディ 野手 藤田悠太郎、大友宗、石塚綜一郎、髙橋隆慶、広瀬結煌、佐倉俠史朗、中澤恒貴、山下恭吾、西尾歩真、緒方理貢、川村友斗、大泉周也、桑原秀侍、鈴木貴大、佐藤航太

福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

福岡ソフトバンクホークスの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。A組の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！ DMM TVも見放題

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

プロ野球春季キャンプ2026｜各球団のスケジュール一覧