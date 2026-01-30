埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の日程は？
埼玉西武ライオンズの2026年春季キャンプは、1軍が2026年2月1日(日)から23日(月)、2軍3軍は25日(水)まで実施。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。
1軍は南郷で実施され、2軍3軍は高知で行われる予定だ。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日
|1軍
|2026年2月1日(日)〜2月23日(月)
宮崎県日南市南郷中央公園
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)
|2軍3軍
|2026年2月1日(日)〜2月25日(水)
|高知県立春野総合運動公園
|2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)
埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の試合予定は？
埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月22日(日)
|練習試合
|vsロッテジャイアンツ
|南郷
|13:00
|2月25日(水)
|練習試合
|vs斗山ベアーズ
|宮崎
|13:00
|2月26日(木)
|練習試合
|vsオリックス
|宮崎
|13:00
|2月28日(土)
|オープン戦
|vsロッテ
|都城
|13:00
埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されている。
1軍
|ポジション
|選手名
|投手
|渡邉、高橋光、與座、隅田、松本、岩城、武内、青山、ワイナンス、甲斐野、山田、成田、ウィンゲンター、篠原、E.ラミレス、黒田、平良、豆田、菅井、浜屋、冨士、佐藤爽、高橋礼
|捕手
|小島、古賀悠、柘植、世澤
|内野手
|仲田、石井、外崎、源田、ネビン、山村、佐藤太、滝澤、村田
|外野手
|桑原、渡部、蛭間、カナリオ、茶野、秋山、西川、仲三、長谷川、林安可
2軍
|ポジション
|選手名
|投手
|上田、糸川、ボー、杉山、中村祐、佐々木、宮澤、三浦、シンクレア、森脇、ゴンザレス、オリバー
|捕手
|炭谷、牧野、野田
|内野手
|児玉、齋藤、平沢、高松、中村剛、金子、福尾、コルニエル
|外野手
|栗山、古川、林冠臣、川田、岸、奥村、ラマル、オケム
3軍
|ポジション
|選手名
|投手
|佐藤隼、堀越、羽田、狩生、黒木、上間、斎藤、濱岡、平口、川下、木瀬、正木、ムサ、フレッド
|捕手
|龍山、野村
|内野手
|横田、新井、今岡、古賀輝、谷口
|外野手
|安藤、澤田、カルロス
埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|フジテレビTWO
|2/1〜2/23(休養日除く)
|10:30〜16:00
|ネット配信(一軍)
|DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE,FOD
|2/1〜2/23(休養日除く)
|9:30～16:00予定
なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可