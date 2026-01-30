埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の日程は？

埼玉西武ライオンズの2026年春季キャンプは、1軍が2026年2月1日(日)から23日(月)、2軍3軍は25日(水)まで実施。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍は南郷で実施され、2軍3軍は高知で行われる予定だ。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 休養日 1軍 2026年2月1日(日)〜2月23日(月) 宮崎県日南市南郷中央公園 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木) 2軍3軍 2026年2月1日(日)〜2月25日(水) 高知県立春野総合運動公園 2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の試合予定は？

埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月22日(日) 練習試合 vsロッテジャイアンツ 南郷 13:00 2月25日(水) 練習試合 vs斗山ベアーズ 宮崎 13:00 2月26日(木) 練習試合 vsオリックス 宮崎 13:00 2月28日(土) オープン戦 vsロッテ 都城 13:00

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されている。

1軍

ポジション 選手名 投手 渡邉、高橋光、與座、隅田、松本、岩城、武内、青山、ワイナンス、甲斐野、山田、成田、ウィンゲンター、篠原、E.ラミレス、黒田、平良、豆田、菅井、浜屋、冨士、佐藤爽、高橋礼 捕手 小島、古賀悠、柘植、世澤 内野手 仲田、石井、外崎、源田、ネビン、山村、佐藤太、滝澤、村田 外野手 桑原、渡部、蛭間、カナリオ、茶野、秋山、西川、仲三、長谷川、林安可

2軍

ポジション 選手名 投手 上田、糸川、ボー、杉山、中村祐、佐々木、宮澤、三浦、シンクレア、森脇、ゴンザレス、オリバー 捕手 炭谷、牧野、野田 内野手 児玉、齋藤、平沢、高松、中村剛、金子、福尾、コルニエル 外野手 栗山、古川、林冠臣、川田、岸、奥村、ラマル、オケム

3軍

ポジション 選手名 投手 佐藤隼、堀越、羽田、狩生、黒木、上間、斎藤、濱岡、平口、川下、木瀬、正木、ムサ、フレッド 捕手 龍山、野村 内野手 横田、新井、今岡、古賀輝、谷口 外野手 安藤、澤田、カルロス

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(一軍) フジテレビTWO 2/1〜2/23(休養日除く) 10:30〜16:00 ネット配信(一軍) DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE,FOD 2/1〜2/23(休養日除く) 9:30～16:00予定

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

