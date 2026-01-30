Goal.com
Yuta Tokuma

【埼玉西武ライオンズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信・試合予定・メンバー

【埼玉西武ライオンズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信予定・練習試合スケジュール・参加メンバーを紹介。

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の日程は？

埼玉西武ライオンズの2026年春季キャンプは、1軍が2026年2月1日(日)から23日(月)、2軍3軍は25日(水)まで実施。キャンプ期間は約4週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍は南郷で実施され、2軍3軍は高知で行われる予定だ。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)が休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分期間会場休養日
1軍2026年2月1日(日)〜2月23日(月)

宮崎県日南市南郷中央公園

 

2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)
2軍3軍2026年2月1日(日)〜2月25日(水)高知県立春野総合運動公園2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、19日(木)

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の試合予定は？

埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026では複数のオープン戦が組まれている。未発表ながら、練習試合も実施予定だ。

日付種別対戦カード会場開始時間
2月22日(日)練習試合vsロッテジャイアンツ南郷13:00
2月25日(水)練習試合vs斗山ベアーズ宮崎13:00
2月26日(木)練習試合vsオリックス宮崎13:00
2月28日(土)オープン戦vsロッテ都城13:00

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されている。

1軍

ポジション選手名
投手渡邉、高橋光、與座、隅田、松本、岩城、武内、青山、ワイナンス、甲斐野、山田、成田、ウィンゲンター、篠原、E.ラミレス、黒田、平良、豆田、菅井、浜屋、冨士、佐藤爽、高橋礼
捕手小島、古賀悠、柘植、世澤
内野手仲田、石井、外崎、源田、ネビン、山村、佐藤太、滝澤、村田
外野手桑原、渡部、蛭間、カナリオ、茶野、秋山、西川、仲三、長谷川、林安可

2軍

ポジション選手名
投手上田、糸川、ボー、杉山、中村祐、佐々木、宮澤、三浦、シンクレア、森脇、ゴンザレス、オリバー
捕手炭谷、牧野、野田
内野手児玉、齋藤、平沢、高松、中村剛、金子、福尾、コルニエル
外野手栗山、古川、林冠臣、川田、岸、奥村、ラマル、オケム

3軍

ポジション選手名
投手佐藤隼、堀越、羽田、狩生、黒木、上間、斎藤、濱岡、平口、川下、木瀬、正木、ムサ、フレッド
捕手龍山、野村
内野手横田、新井、今岡、古賀輝、谷口
外野手安藤、澤田、カルロス

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

埼玉西武ライオンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分放送/配信先対象日程時間備考
CS放送(一軍)フジテレビTWO2/1〜2/23(休養日除く) 10:30〜16:00 
ネット配信(一軍)DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE,FOD2/1〜2/23(休養日除く) 9:30～16:00予定 

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

埼玉西武ライオンズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

