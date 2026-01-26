2026年シーズンへ向けた戦いは、すでに始まっている。横浜DeNAベイスターズの春季キャンプは、新戦力のフィット具合や若手の伸びしろ、そして開幕ローテーションや主力争いの輪郭が見えてくる重要な時間だ。結果以上に「過程」が注目されるのが、この時期のキャンプになる。

本記事では、横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の日程は？

横浜DeNAベイスターズの2026年春季キャンプは、1軍(A班)とファーム(B班)がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約3週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍(A班)は2月23日(祝・月)まで宜野湾で実施され、ファーム(B班)は2月22日(日)まで嘉手納で行われる予定だ。いずれも1月31日(土)に沖縄へ移動し、キャンプ終了後は1軍が2月24日(火)、ファームが2月23日(祝・月)に横浜へ戻るスケジュールとなっている。

期間中は、2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、20日(金)の4日間が共通の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分 期間 会場 移動日 休養日(共通) 1軍(A班) 2026年2月1日(日)〜2月23日(祝・月) ユニオンですからスタジアム宜野湾(宜野湾市立野球場) 沖縄移動:1月31日(土)/横浜帰着予定:2月24日(火) 2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金) ファーム(B班) 2026年2月1日(日)〜2月22日(日) 嘉手納野球場 沖縄移動:1月31日(土)/横浜帰着予定:2月23日(祝・月) 2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金)

1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の試合予定は？

横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026では、青白戦に加えて複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

予定されている実戦は宜野湾開催が中心だが、北谷、具志川、糸満での試合も含まれる。二軍の練習試合も組まれているため、ファームの注目株を追うなら日程の確認は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付 種別 対戦カード 会場 開始時間 2月9日(月) 青白戦 青白戦 宜野湾 未定 2月11日(祝・水) 練習試合 vs中日 宜野湾 12:30 2月14日(土) 練習試合 vsロッテ 宜野湾 12:30 2月15日(日) 練習試合 vs中日 北谷 13:00 2月17日(火) 練習試合(二軍) vs阪神 具志川 13:00 2月18日(水) 練習試合 vsヤクルト 宜野湾 12:30 2月19日(木) 練習試合 vsロッテ 糸満 12:30 2月21日(土) オープン戦 vs広島 宜野湾 13:00 2月22日(日) オープン戦 vs楽天 宜野湾 13:00

青白戦は序盤の仕上がり確認、練習試合は個別の起用プランのテスト、オープン戦は開幕を見据えたメンバー選考の色が濃くなる。どこで誰が起用されるかはキャンプ最大の見どころだけに、実戦日程を押さえたうえで追いかけたい。

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。

1軍には藤浪晋太郎や新外国人選手が揃って参加し、主力と新戦力を軸に開幕を見据えた競争が進む。一方、ファームには新人や若手が多く配置され、実戦を通じて段階的な昇格を狙う形となる。

1軍(A班)宜野湾キャンプ

背番号 選手名 0 デュプランティエ 11 東克樹 12 竹田祐 13 伊勢大夢 19 山﨑康晃 20 坂本裕哉 22 入江大生 24 吉野光樹 27 藤浪晋太郎 30 篠木健太郎 35 橋本達弥 39 若松尚輝 45 森原康平 53 中川颯 54 石田裕太郎 64 中川虎大 98 マルセリーノ 115 馬場皐輔 5 松尾汐恩 10 戸柱恭孝 50 山本祐大 60 古市尊 95 九鬼隆平 00 林琢真 2 牧秀悟 9 京田陽太 25 筒香嘉智 26 三森大貴 44 石上泰輝 51 宮﨑敏郎 56 田内真翔 4 度会隆輝 7 佐野恵太 28 勝又温史 55 井上絢登 58 梶原昂希 61 蝦名達夫 99 ヒュンメル

ファーム(B班)嘉手納キャンプ

背番号 選手名 14 石田健大 15 島田舜也 16 大貫晋一 18 小園健太 33 武田陸玖 38 松本凌人 41 佐々木千隼 43 深沢鳳介 46 坂口翔颯 47 片山皓心 59 平良拳太郎 65 宮城滝太 68 岩田将貴 92 堀岡隼人 102 清水麻成 103 金渕光希 111 吉岡暖 122 庄司陽斗 136 森下瑠大 140 松本隆之介 052 浜地真澄 32 益子京右 57 東妻純平 127 上甲凌大 130 近藤大雅 3 小田康一郎 6 森敬斗 31 柴田竜拓 34 宮下朝陽 37 加藤響 48 成瀬脩人 66 ビシエド 125 小笠原蒼 129 西巻賢二 131 清水詩太 193 高見澤郁魅 8 神里和毅 63 関根大気 67 濱将乃介 155 小針大輝

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分 放送/配信先 対象日程 時間 備考 CS放送(一軍) TBSチャンネル2,スカパー！プロ野球セット 2/1,2/7,2/9,2/11,2/14,2/18 10:00〜16:00 青白戦や練習試合は実施されれば放送 ネット配信(一軍) DAZN,ニコニコ生放送,FOD 2/1〜2/22(休養日除く) 10:00〜15:00予定 2/1のニコ生のみ9:00開始 公式YouTube(一軍) 球団公式YouTube 2/1のみ 10:00〜16:00予定 キャンプイン当日限定 ネット配信(ファーム) easy sports キャンプ第1クール 未定 嘉手納キャンプをライブ配信

なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可