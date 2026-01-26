2026年シーズンへ向けた戦いは、すでに始まっている。横浜DeNAベイスターズの春季キャンプは、新戦力のフィット具合や若手の伸びしろ、そして開幕ローテーションや主力争いの輪郭が見えてくる重要な時間だ。結果以上に「過程」が注目されるのが、この時期のキャンプになる。
本記事では、横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の日程は？
横浜DeNAベイスターズの2026年春季キャンプは、1軍(A班)とファーム(B班)がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約3週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。
1軍(A班)は2月23日(祝・月)まで宜野湾で実施され、ファーム(B班)は2月22日(日)まで嘉手納で行われる予定だ。いずれも1月31日(土)に沖縄へ移動し、キャンプ終了後は1軍が2月24日(火)、ファームが2月23日(祝・月)に横浜へ戻るスケジュールとなっている。
期間中は、2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、20日(金)の4日間が共通の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|移動日
|休養日(共通)
|1軍(A班)
|2026年2月1日(日)〜2月23日(祝・月)
|ユニオンですからスタジアム宜野湾(宜野湾市立野球場)
|沖縄移動:1月31日(土)/横浜帰着予定:2月24日(火)
|2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金)
|ファーム(B班)
|2026年2月1日(日)〜2月22日(日)
|嘉手納野球場
|沖縄移動:1月31日(土)/横浜帰着予定:2月23日(祝・月)
|2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金)
1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。
横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の試合予定は？
横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026では、青白戦に加えて複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。
予定されている実戦は宜野湾開催が中心だが、北谷、具志川、糸満での試合も含まれる。二軍の練習試合も組まれているため、ファームの注目株を追うなら日程の確認は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月9日(月)
|青白戦
|青白戦
|宜野湾
|未定
|2月11日(祝・水)
|練習試合
|vs中日
|宜野湾
|12:30
|2月14日(土)
|練習試合
|vsロッテ
|宜野湾
|12:30
|2月15日(日)
|練習試合
|vs中日
|北谷
|13:00
|2月17日(火)
|練習試合(二軍)
|vs阪神
|具志川
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合
|vsヤクルト
|宜野湾
|12:30
|2月19日(木)
|練習試合
|vsロッテ
|糸満
|12:30
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs広島
|宜野湾
|13:00
|2月22日(日)
|オープン戦
|vs楽天
|宜野湾
|13:00
青白戦は序盤の仕上がり確認、練習試合は個別の起用プランのテスト、オープン戦は開幕を見据えたメンバー選考の色が濃くなる。どこで誰が起用されるかはキャンプ最大の見どころだけに、実戦日程を押さえたうえで追いかけたい。
横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。
1軍には藤浪晋太郎や新外国人選手が揃って参加し、主力と新戦力を軸に開幕を見据えた競争が進む。一方、ファームには新人や若手が多く配置され、実戦を通じて段階的な昇格を狙う形となる。
1軍(A班)宜野湾キャンプ
|背番号
|選手名
|0
|デュプランティエ
|11
|東克樹
|12
|竹田祐
|13
|伊勢大夢
|19
|山﨑康晃
|20
|坂本裕哉
|22
|入江大生
|24
|吉野光樹
|27
|藤浪晋太郎
|30
|篠木健太郎
|35
|橋本達弥
|39
|若松尚輝
|45
|森原康平
|53
|中川颯
|54
|石田裕太郎
|64
|中川虎大
|98
|マルセリーノ
|115
|馬場皐輔
|5
|松尾汐恩
|10
|戸柱恭孝
|50
|山本祐大
|60
|古市尊
|95
|九鬼隆平
|00
|林琢真
|2
|牧秀悟
|9
|京田陽太
|25
|筒香嘉智
|26
|三森大貴
|44
|石上泰輝
|51
|宮﨑敏郎
|56
|田内真翔
|4
|度会隆輝
|7
|佐野恵太
|28
|勝又温史
|55
|井上絢登
|58
|梶原昂希
|61
|蝦名達夫
|99
|ヒュンメル
ファーム(B班)嘉手納キャンプ
|背番号
|選手名
|14
|石田健大
|15
|島田舜也
|16
|大貫晋一
|18
|小園健太
|33
|武田陸玖
|38
|松本凌人
|41
|佐々木千隼
|43
|深沢鳳介
|46
|坂口翔颯
|47
|片山皓心
|59
|平良拳太郎
|65
|宮城滝太
|68
|岩田将貴
|92
|堀岡隼人
|102
|清水麻成
|103
|金渕光希
|111
|吉岡暖
|122
|庄司陽斗
|136
|森下瑠大
|140
|松本隆之介
|052
|浜地真澄
|32
|益子京右
|57
|東妻純平
|127
|上甲凌大
|130
|近藤大雅
|3
|小田康一郎
|6
|森敬斗
|31
|柴田竜拓
|34
|宮下朝陽
|37
|加藤響
|48
|成瀬脩人
|66
|ビシエド
|125
|小笠原蒼
|129
|西巻賢二
|131
|清水詩太
|193
|高見澤郁魅
|8
|神里和毅
|63
|関根大気
|67
|濱将乃介
|155
|小針大輝
横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|時間
|備考
|CS放送(一軍)
|TBSチャンネル2,スカパー！プロ野球セット
|2/1,2/7,2/9,2/11,2/14,2/18
|10:00〜16:00
|青白戦や練習試合は実施されれば放送
|ネット配信(一軍)
|DAZN,ニコニコ生放送,FOD
|2/1〜2/22(休養日除く)
|10:00〜15:00予定
|2/1のニコ生のみ9:00開始
|公式YouTube(一軍)
|球団公式YouTube
|2/1のみ
|10:00〜16:00予定
|キャンプイン当日限定
|ネット配信(ファーム)
|easy sports
|キャンプ第1クール
|未定
|嘉手納キャンプをライブ配信
なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可