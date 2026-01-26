このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
dena logoNPB
プロ野球春季キャンプ2026はDAZN BASEBALLで配信！今すぐ視聴開始
Aoi Fujimiya

【横浜DeNAベイスターズ】春季キャンプ2026の日程・放送配信・練習試合予定・メンバー

【横浜DeNAベイスターズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信予定・練習試合スケジュール・参加メンバーを紹介。

DAZNの野球専用プラン

DAZN

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

月々2,300円(税込)から登録可能！

※年間での契約、月ごとのお支払い(12ヶ月間合計27,600円)

DAZN BASEBALL

春季キャンプ2026を配信

今すぐ視聴開始

2026年シーズンへ向けた戦いは、すでに始まっている。横浜DeNAベイスターズの春季キャンプは、新戦力のフィット具合や若手の伸びしろ、そして開幕ローテーションや主力争いの輪郭が見えてくる重要な時間だ。結果以上に「過程」が注目されるのが、この時期のキャンプになる。

DAZN BASEBALLでプロ野球春季キャンプを配信！今すぐお得に登録

本記事では、横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の日程は？

横浜DeNAベイスターズの2026年春季キャンプは、1軍(A班)とファーム(B班)がともに2026年2月1日(日)にキャンプインする。キャンプ期間は約3週間にわたり、開幕へ向けた土台作りと戦力の見極めが同時に進められる。

1軍(A班)は2月23日(祝・月)まで宜野湾で実施され、ファーム(B班)は2月22日(日)まで嘉手納で行われる予定だ。いずれも1月31日(土)に沖縄へ移動し、キャンプ終了後は1軍が2月24日(火)、ファームが2月23日(祝・月)に横浜へ戻るスケジュールとなっている。

期間中は、2月5日(木)、10日(火)、16日(月)、20日(金)の4日間が共通の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分期間会場移動日休養日(共通)
1軍(A班)2026年2月1日(日)〜2月23日(祝・月)ユニオンですからスタジアム宜野湾(宜野湾市立野球場)沖縄移動:1月31日(土)/横浜帰着予定:2月24日(火)2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金)
ファーム(B班)2026年2月1日(日)〜2月22日(日)嘉手納野球場沖縄移動:1月31日(土)/横浜帰着予定:2月23日(祝・月)2月5日(木),10日(火),16日(月),20日(金)

1軍とファームで終了日が1日異なる点も踏まえ、見たい選手や目的に応じて訪問日を調整するのが現実的だ。キャンプ序盤は全体練習、中盤以降は実戦形式が増える傾向にあり、時期によって見どころも変わってくる。

DAZN BASEBALLでプロ野球春季キャンプを配信！今すぐお得に登録

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の試合予定は？

横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026では、青白戦に加えて複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

予定されている実戦は宜野湾開催が中心だが、北谷、具志川、糸満での試合も含まれる。二軍の練習試合も組まれているため、ファームの注目株を追うなら日程の確認は欠かせない。なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付種別対戦カード会場開始時間
2月9日(月)青白戦青白戦宜野湾未定
2月11日(祝・水)練習試合vs中日宜野湾12:30
2月14日(土)練習試合vsロッテ宜野湾12:30
2月15日(日)練習試合vs中日北谷13:00
2月17日(火)練習試合(二軍)vs阪神具志川13:00
2月18日(水)練習試合vsヤクルト宜野湾12:30
2月19日(木)練習試合vsロッテ糸満12:30
2月21日(土)オープン戦vs広島宜野湾13:00
2月22日(日)オープン戦vs楽天宜野湾13:00

青白戦は序盤の仕上がり確認、練習試合は個別の起用プランのテスト、オープン戦は開幕を見据えたメンバー選考の色が濃くなる。どこで誰が起用されるかはキャンプ最大の見どころだけに、実戦日程を押さえたうえで追いかけたい。

DAZN BASEBALLでプロ野球春季キャンプを配信！今すぐお得に登録

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、宜野湾で行われる1軍(A班)と、嘉手納で行われるファーム(B班)に分かれて実施される。振り分けは2026年1月16日時点で発表されており、新加入選手の起用や若手の配置から、今季のチーム構想が見えてくる。

1軍には藤浪晋太郎や新外国人選手が揃って参加し、主力と新戦力を軸に開幕を見据えた競争が進む。一方、ファームには新人や若手が多く配置され、実戦を通じて段階的な昇格を狙う形となる。

1軍(A班)宜野湾キャンプ

背番号選手名
0デュプランティエ
11東克樹
12竹田祐
13伊勢大夢
19山﨑康晃
20坂本裕哉
22入江大生
24吉野光樹
27藤浪晋太郎
30篠木健太郎
35橋本達弥
39若松尚輝
45森原康平
53中川颯
54石田裕太郎
64中川虎大
98マルセリーノ
115馬場皐輔
5松尾汐恩
10戸柱恭孝
50山本祐大
60古市尊
95九鬼隆平
00林琢真
2牧秀悟
9京田陽太
25筒香嘉智
26三森大貴
44石上泰輝
51宮﨑敏郎
56田内真翔
4度会隆輝
7佐野恵太
28勝又温史
55井上絢登
58梶原昂希
61蝦名達夫
99ヒュンメル

ファーム(B班)嘉手納キャンプ

背番号選手名
14石田健大
15島田舜也
16大貫晋一
18小園健太
33武田陸玖
38松本凌人
41佐々木千隼
43深沢鳳介
46坂口翔颯
47片山皓心
59平良拳太郎
65宮城滝太
68岩田将貴
92堀岡隼人
102清水麻成
103金渕光希
111吉岡暖
122庄司陽斗
136森下瑠大
140松本隆之介
052浜地真澄
32益子京右
57東妻純平
127上甲凌大
130近藤大雅
3小田康一郎
6森敬斗
31柴田竜拓
34宮下朝陽
37加藤響
48成瀬脩人
66ビシエド
125小笠原蒼
129西巻賢二
131清水詩太
193高見澤郁魅
8神里和毅
63関根大気
67濱将乃介
155小針大輝

DAZN BASEBALLでプロ野球春季キャンプを配信！今すぐお得に登録

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

横浜DeNAベイスターズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。一軍(宜野湾)の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され、2026年はファーム(嘉手納)のキャンプも一部日程で配信予定だ。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分放送/配信先対象日程時間備考
CS放送(一軍)TBSチャンネル2,スカパー！プロ野球セット2/1,2/7,2/9,2/11,2/14,2/1810:00〜16:00青白戦や練習試合は実施されれば放送
ネット配信(一軍)DAZN,ニコニコ生放送,FOD2/1〜2/22(休養日除く)10:00〜15:00予定2/1のニコ生のみ9:00開始
公式YouTube(一軍)球団公式YouTube2/1のみ10:00〜16:00予定キャンプイン当日限定
ネット配信(ファーム)easy sportsキャンプ第1クール未定嘉手納キャンプをライブ配信

なお、一軍の配信は休養日(2/5,2/10,2/16,2/20)を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合(2/15,2/19)は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！「DAZN BASEBALL」に登録

横浜DeNAベイスターズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

年間契約なら野球専用パック「DAZN BASEBALL」がおすすめ！

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは年間プラン(月々払い)での提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

DAZN BASEBALLでプロ野球春季キャンプを配信！今すぐお得に登録

単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元ありDAZN月額プラン最安値で登録

0