千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。
千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の日程は？
千葉ロッテマリーンズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)から2月23日(月)に行われる。
1軍都城と糸満、2軍は石垣と都城で実施される。
期間中は、2月4日(水)、9日(月)、16日(月)が共通の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。
|区分
|期間
|会場
|休養日(共通)
|1軍
|2月1日(日)～2月11日(水・祝)
2月13日(金)～2月23日(月・祝)
|宮崎県都城市・運動公園野球場
沖縄県糸満市・西崎運動公園
|2月4日(水)、9日(月)、16日(月)
12日は移動日
|2軍
|2月1日(日)～2月12日(木)
2月14日(土)～2月23日(月・祝)
|沖縄県石垣市・中央運動公園
宮崎県都城市・運動公園野球場
|2月4日(水)、9日(月)、16日(月)
13日は移動日
千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の試合予定は？
千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。
なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。
|日付
|種別
|対戦カード
|会場
|開始時間
|2月14日(土)
|練習試合
|vsDeNA
|宜野湾
|12:30
|2月15日(日)
|練習試合
|vsヤクルト
|浦添
|12:30
|2月17日(火)
|練習試合
|vs巨人
|那覇
|13:00
|2月18日(水)
|練習試合
|vs広島
|沖縄
|13:00
|2月19日(木)
|練習試合
|vsDeNA
|糸満
|12:30
|2月21日(土)
|オープン戦
|vs楽天
|金武
|13:00
|2月22日(日)
|練習試合
|vsハンファ・イーグルス
|糸満
|12:30
|2月23日(月)
|オープン戦
|vs中日
|北谷
|13:30
千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？
千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。
1軍
|ポジション
|選手名
|投手
|カスティーヨ、毛利、小島、横山、石垣元、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中晴、坂本、小野、冨士、鈴木、木村、河村、大聖、廣池、宮﨑颯、ロング
|捕手
|松川、佐藤、植田、寺地
|内野手
|池田、友杉、安田、中村、上田、石垣、宮崎、小川、ソト、松石
|外野手
|髙部、藤原、西川、井上、山口、山本大、和田
2軍
|ポジション
|選手名
|投手
|種市、唐川、東妻、西野、廣畑、大谷、奥村、一條、ジャクソン、益田、澤田、中森、早坂、坂井、吉川、本前、森、秋山、中村亮、永島田、中山、髙橋、茨木、長島、武内、ラドニー
|捕手
|田村、岡村、富山
|内野手
|藤岡、立松、櫻井、茶谷、金田、勝又、谷村、山﨑
|外野手
|角中、ポランコ、石川慎、岡、愛斗、杉山、髙野光、藤田、アセベド
千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？
千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され。
実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。
|区分
|放送/配信先
|対象日程
|CS放送(一軍)
|日テレNEWS24,スカパー！プロ野球セット
|2/1(日) 2(月) 3(火) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 10(火) 11(水・祝) 22(日) 23(月・祝)
|ネット配信(一軍)
|DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE
|2/1〜2/23(休養日除く)
なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。
千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法
「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！
(C)DAZN
DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。
公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。
単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！DMM TVも見放題
DMM
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題
(C)パ・リーグTV
パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。
もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。
プロ野球春季キャンプ2026｜各球団のスケジュール一覧
|セ・リーグ
|パ・リーグ
|読売ジャイアンツ
|福岡ソフトバンクホークス
|阪神タイガース
|北海道日本ハムファイターズ
|横浜DeNAベイスターズ
|千葉ロッテマリーンズ
|広島東洋カープ
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|東京ヤクルトスワローズ
|オリックス・バファローズ
|中日ドラゴンズ
|埼玉西武ライオンズ