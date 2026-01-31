Goal.com
Yuta Tokuma

千葉ロッテマリーンズ 春季キャンプ2026の日程・放送配信・練習試合予定・メンバー

【千葉ロッテマリーンズ】春季キャンプ2026の日程・放送/配信予定・練習試合スケジュール・参加メンバーを紹介。

千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の日程、放送・配信予定、練習試合のスケジュール、参加メンバーについて紹介する。

千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の日程は？

千葉ロッテマリーンズの2026年春季キャンプは、1軍2軍がともに2026年2月1日(日)から2月23日(月)に行われる。

1軍都城と糸満、2軍は石垣と都城で実施される。

期間中は、2月4日(水)、9日(月)、16日(月)が共通の休養日として設定されており、この日は練習が行われない。観戦や現地訪問を考える場合は、この休養日を避けて日程を組みたい。

区分期間会場休養日(共通)
1軍2月1日(日)～2月11日(水・祝)
2月13日(金)～2月23日(月・祝)		宮崎県都城市・運動公園野球場
沖縄県糸満市・西崎運動公園		2月4日(水)、9日(月)、16日(月)
12日は移動日
2軍2月1日(日)～2月12日(木)
2月14日(土)～2月23日(月・祝)		沖縄県石垣市・中央運動公園
宮崎県都城市・運動公園野球場		2月4日(水)、9日(月)、16日(月)
13日は移動日

千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の試合予定は？

千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026では、複数の練習試合、そしてオープン戦が組まれている。

なお、開始時間や開催可否は天候やチーム状況で変動する可能性があるため、観戦予定がある場合は直前の更新もチェックしたい。

日付種別対戦カード会場開始時間
2月14日(土)練習試合vsDeNA宜野湾12:30
2月15日(日)練習試合vsヤクルト浦添12:30
2月17日(火)練習試合vs巨人那覇13:00
2月18日(水)練習試合vs広島沖縄13:00
2月19日(木)練習試合vsDeNA糸満12:30
2月21日(土)オープン戦vs楽天金武13:00
2月22日(日)練習試合vsハンファ・イーグルス糸満12:30
2月23日(月)オープン戦vs中日北谷13:30

千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の参加メンバーは？

千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、1軍と2軍に分かれて実施される。

1軍

ポジション選手名
投手カスティーヨ、毛利、小島、横山、石垣元、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中晴、坂本、小野、冨士、鈴木、木村、河村、大聖、廣池、宮﨑颯、ロング
捕手松川、佐藤、植田、寺地
内野手池田、友杉、安田、中村、上田、石垣、宮崎、小川、ソト、松石
外野手髙部、藤原、西川、井上、山口、山本大、和田

2軍

ポジション選手名
投手種市、唐川、東妻、西野、廣畑、大谷、奥村、一條、ジャクソン、益田、澤田、中森、早坂、坂井、吉川、本前、森、秋山、中村亮、永島田、中山、髙橋、茨木、長島、武内、ラドニー
捕手田村、岡村、富山
内野手藤岡、立松、櫻井、茶谷、金田、勝又、谷村、山﨑
外野手角中、ポランコ、石川慎、岡、愛斗、杉山、髙野光、藤田、アセベド

千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026の放送/配信予定は？

千葉ロッテマリーンズの春季キャンプ2026は、現地に足を運べなくても映像で追える環境が整っている。1軍の様子はCS放送と複数の配信サービスでライブ配信され。

実戦が組まれる日やキャンプイン当日は中継・配信が充実しており、調整段階から序列争いまでをリアルタイムで確認できる。放送・配信の対象日や時間には違いがあるため、視聴手段ごとの特徴を整理しておきたい。

区分放送/配信先対象日程
CS放送(一軍)日テレNEWS24,スカパー！プロ野球セット2/1(日) 2(月) 3(火) 5(木) 6(金) 7(土) 8(日) 10(火) 11(水・祝) 22(日) 23(月・祝)
ネット配信(一軍)DAZN,パリーグTV,ベースボールLIVE2/1〜2/23(休養日除く)

なお、一軍の配信は休養日を除いて行われる予定だが、ビジター球場で実施される練習試合は配信対象外となる可能性がある。放送・配信時間は天候や練習内容によって変更される場合があるため、視聴前には各サービスや球団公式サイトで最新情報を確認しておきたい。

千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2026のおすすめの視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

DAZN BASEBALL 20260129 CP(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

単月契約ならDMM×DAZNホーダイが圧倒的にお得！DMM TVも見放題

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

プロ野球を単月で見るならDMM×DAZNホーダイ！セットで割引＆ポイント還元ありDAZN月額最安値で視聴

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

pacific tv spring camp 2026(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

