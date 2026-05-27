『WOWOW』が「CL･EL2026-27 シーズンパス」販売！7/31までオトクな早割キャンペーンも

『WOWOW』は27日、サッカーに特化した「CL･EL2026-27 シーズンパス」を販売することを発表した。

今季のチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグ（ECL）、UEFA女子チャンピオンズリーグ（WCL）を独占生中継（放送・配信）する『WOWOW』。いよいよ今シーズンのフィナーレが迫る中、新シーズンもサッカーに特化したシーズンパスを販売することを発表している。

2026-27シーズンも継続して生中継する『WOWOW』は、サッカー番組に特化した「CL･EL2026-27 シーズンパス」の販売を決定（税込19,800円）。さらに、5/31（日）から7/31（金）までは通常価格よりお得な「早割キャンペーン」も開催する（税込17,500円 ※月額換算1,346円）。

【販売期間】

1：早割キャンペーン 5月31日(日)0時00分 ~ 7月31日(金)23時59分

2：通常販売 8月1日(土)12時00分 ~ 10月31日(土)23時59分

【販売価格】

1：早割キャンペーン 17,500円(税込)※月額換算1,346円。2026年6月~2027年6月の13カ月で算出

2：通常販売 19,800円(税込)

【販売ページ】

https://wod.wowow.co.jp/product/270

【視聴可能期間】

2027年6月30日(水)23:59まで

【主な視聴可能コンテンツ】

WOWOWオンデマンドのサッカーコンテンツ

・UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 予選プレーオフ~決勝の全試合

・UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ~決勝の全試合

・UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ~決勝の注目試合

・UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ~決勝の注目試合

・UEFAスーパーカップ2026

・MATCH HIGHLIGHT

・UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

※25-26決勝「PSG vs アーセナル」のライブ配信はご視聴できません。アーカイブ配信は6/1(月)18時から視聴可能

・2026-27シーズン開幕前特別企画

「2025-26シーズンを振り返る」、「今、押さえたい強豪国の選手たち」、「日本人選手が躍動した名勝負選」など随時更新

ほか多数

▶サッカー熱も、頂点へ。UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 WOWOWで独占生中継！