【W杯ラウンド32組み合わせ＆日程】ポルトガルvsクロアチアなど注目試合続々…日本代表はブラジルと大一番

FIFAワールドカップ2026は27日にグループリーグの全日程が終了し、ラウンド32の組み合わせが決定した。





史上初の3カ国共催で行われているワールドカップ。連日各地で熱戦が繰り広げられているが、現地時間27日までにグループリーグの全日程が終了した。この結果、ノックアウトステージ進出チームが出揃い、さらにラウンド32の組み合わせが決定している。





グループJを首位で通過した王者アルゼンチンは、初出場ながら躍進を続けるカーボベルデと激突。また、優勝候補のフランスはスウェーデンと、イングランドはDRコンゴとの対戦が決定。開催国のアメリカはボスニア・ヘルツェゴヴィナ、メキシコはエクアドル、カナダは南アフリカと対戦することになった。





一方で、グループAを3位で終えた韓国やイラン、大会前に期待を集めていたトルコ、内紛が伝えられたウルグアイなどはグループリーグで姿を消すことになっている。





なお、グループFを2位で通過した日本代表は、ラウンド32で大会最多5度の優勝を誇る“王国”ブラジルと激突する。





■ワールドカップ・ラウンド32組み合わせ一覧





▽6月29日（月）

南アフリカ vs カナダ(4:00)





▽6月30日（火）

ブラジル vs 日本(2:00)

ドイツ vs パラグアイ(5:30)

オランダ vs モロッコ(10:00)





▽7月1日（水）

コートジボワール vs ノルウェー(2:00)

フランス vs スウェーデン(6:00)

メキシコ vs エクアドル(10:00)





▽7月2日（木）

イングランド vs DRコンゴ(1:00)

ベルギー vs セネガル(5:00)

アメリカ vs ボスニア・ヘルツェゴヴィナ(9:00)





▽7月3日（金）

スペイン vs オーストリア(4:00)

ポルトガル vs クロアチア(8:00)

スイス vs アルジェリア(12:00)





▽7月4日（土）

オーストラリア vs エジプト(3:00)

アルゼンチン vs カーボベルデ(7:00)

コロンビア vs ガーナ(10:30)