FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント 準々決勝が、日本時間7月12日(日)に開催される。

本記事では、7月12日のW杯デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【7月12日】FIFAワールドカップ2026の試合日程・放送/配信予定

日時 グループ・節 対戦カード 放送/配信予定 7/12(日)

6:00 決勝トーナメント

準々決勝 ノルウェー vs イングランド 【放送】

NHK総合(5:45～6:55)

Eテレ(6:35～8:00)

NHK BSP4K(生中継/録画21:30～)

【配信】

DAZN 7/12(日)

10:00 決勝トーナメント

準々決勝 アルゼンチン vs スイス 【放送】

NHK BSP4K(録画19:30～)

【配信】

DAZN

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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