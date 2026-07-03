ウィンブルドンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

テニス四大大会グランドスラム第3戦、ウィンブルドン選手権の本戦が6月30日(月)から7月13日(日)にかけて開催される。

本記事では、ウィンブルドン2026の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定を紹介する。

ウィンブルドン2026のテレビ放送/ネット配信予定

ウィンブルドン2026は、『WOWOW』が中継を行う。BS放送の「WOWOWライブ」に加え、インターネット配信サービスの「WOWOWオンデマンド」でも試合の視聴が可能だ。

また地上波『NHK総合』とネット『NHKオンデマンド』でも本戦初日から連日中継が行われる。

試合日程

日程 実施種目・ラウンド 男子・女子シングルス：1回戦 男子・女子シングルス：1回戦 男子・女子シングルス：2回戦

男子ダブルス：1回戦 男子・女子シングルス：2回戦

男子・女子ダブルス：1回戦 男子・女子シングルス：3回戦

男子ダブルス：2回戦

女子ダブルス：1回戦

混合ダブルス：1回戦 男子・女子シングルス：3回戦

男子・女子ダブルス：2回戦

混合ダブルス：1回戦 男子・女子シングルス：4回戦（ベスト16）

男子ダブルス：3回戦

女子ダブルス：2回戦

混合ダブルス：2回戦 男子・女子シングルス：4回戦（ベスト16）

男子・女子ダブルス：3回戦

混合ダブルス：準々決勝 男子・女子シングルス：準々決勝

男子ダブルス：準々決勝

女子ダブルス：3回戦

混合ダブルス：準決勝

男子・女子車いすシングルス：1回戦 男子・女子シングルス：準々決勝

男子・女子ダブルス：準々決勝

クアード車いすシングルス：準々決勝

男子・女子車いすダブルス：準々決勝 女子シングルス：準決勝

男子ダブルス：準決勝

女子ダブルス：準々決勝

混合ダブルス：決勝

男子・女子車いすシングルス：準々決勝

男子・女子・クアード車いすダブルス：準決勝 男子シングルス：準決勝

女子ダブルス：準決勝

男子・女子・クアード車いすシングルス：準決勝 女子シングルス：決勝

男子ダブルス：決勝

女子車いすシングルス：決勝

男子・クアード車いすダブルス：決勝 男子シングルス：決勝

女子ダブルス：決勝

男子・クアード車いすシングルス：決勝

女子車いすダブルス：決勝

※日程および放送内容、開始時刻は変更の可能性あり。

WOWOWオンデマンドの登録方法

『WOWOW』の視聴料は月額2,530円(税込)で、申し込みは『WOWOW』の公式サイトから簡単に手続き可能。テレビ視聴環境がなくても、「WOWOWオンデマンド」でのネット配信を活用すれば、場所を問わず視聴できる点も大きな魅力だ。また、『WOWOWオンデマンド』では大会第1日、第2日が無料中継するほか、全日程の日本人選手の全試合をライブ配信する。

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。