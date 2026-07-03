ウィンブルドンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

テニス四大大会グランドスラム第3戦、ウィンブルドン選手権の本戦が6月30日(月)から7月13日(日)にかけて開催される。
本記事では、ウィンブルドン2026の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定を紹介する。
ウィンブルドン2026のテレビ放送/ネット配信予定
ウィンブルドン2026は、『WOWOW』が中継を行う。BS放送の「WOWOWライブ」に加え、インターネット配信サービスの「WOWOWオンデマンド」でも試合の視聴が可能だ。
また地上波『NHK総合』とネット『NHKオンデマンド』でも本戦初日から連日中継が行われる。
試合日程
|日程
|実施種目・ラウンド
|6月29日（月）
|6月30日（火）
|7月1日（水）
|7月2日（木）
|7月3日（金）
|7月4日（土）
|7月5日（日）
|7月6日（月）
|7月7日（火）
|7月8日（水）
|7月9日（木）
|7月10日（金）
|7月11日（土）
|7月12日（日）
※日程および放送内容、開始時刻は変更の可能性あり。
WOWOWオンデマンドの登録方法
『WOWOW』の視聴料は月額2,530円(税込)で、申し込みは『WOWOW』の公式サイトから簡単に手続き可能。テレビ視聴環境がなくても、「WOWOWオンデマンド」でのネット配信を活用すれば、場所を問わず視聴できる点も大きな魅力だ。また、『WOWOWオンデマンド』では大会第1日、第2日が無料中継するほか、全日程の日本人選手の全試合をライブ配信する。
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。