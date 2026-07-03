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WimbledonGetty Images
ウィンブルドン2026をWOWOWオンデマンドですぐに視聴！
Yuta Tokuma

ウィンブルドンテニス2026のテレビ放送・ネット配信予定

【テニス グランドスラム】2026年ウィンブルドン選手権(全英オープン)のテレビ放送/ネット配信予定を紹介。

ウィンブルドン2025を連日中継/配信！
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テニス四大大会グランドスラム第3戦、ウィンブルドン選手権の本戦が6月30日(月)から7月13日(日)にかけて開催される。

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本記事では、ウィンブルドン2026の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定を紹介する。

ウィンブルドン2026のテレビ放送/ネット配信予定

ウィンブルドン2026は、『WOWOW』が中継を行う。BS放送の「WOWOWライブ」に加え、インターネット配信サービスの「WOWOWオンデマンド」でも試合の視聴が可能だ。

また地上波『NHK総合』とネット『NHKオンデマンド』でも本戦初日から連日中継が行われる。

試合日程

日程実施種目・ラウンド
6月29日（月）
  • 男子・女子シングルス：1回戦
6月30日（火）
  • 男子・女子シングルス：1回戦
7月1日（水）
  • 男子・女子シングルス：2回戦
  • 男子ダブルス：1回戦
7月2日（木）
  • 男子・女子シングルス：2回戦
  • 男子・女子ダブルス：1回戦
7月3日（金）
  • 男子・女子シングルス：3回戦
  • 男子ダブルス：2回戦
  • 女子ダブルス：1回戦
  • 混合ダブルス：1回戦
7月4日（土）
  • 男子・女子シングルス：3回戦
  • 男子・女子ダブルス：2回戦
  • 混合ダブルス：1回戦
7月5日（日）
  • 男子・女子シングルス：4回戦（ベスト16）
  • 男子ダブルス：3回戦
  • 女子ダブルス：2回戦
  • 混合ダブルス：2回戦
7月6日（月）
  • 男子・女子シングルス：4回戦（ベスト16）
  • 男子・女子ダブルス：3回戦
  • 混合ダブルス：準々決勝
7月7日（火）
  • 男子・女子シングルス：準々決勝
  • 男子ダブルス：準々決勝
  • 女子ダブルス：3回戦
  • 混合ダブルス：準決勝
  • 男子・女子車いすシングルス：1回戦
7月8日（水）
  • 男子・女子シングルス：準々決勝
  • 男子・女子ダブルス：準々決勝
  • クアード車いすシングルス：準々決勝
  • 男子・女子車いすダブルス：準々決勝
7月9日（木）
  • 女子シングルス：準決勝
  • 男子ダブルス：準決勝
  • 女子ダブルス：準々決勝
  • 混合ダブルス：決勝
  • 男子・女子車いすシングルス：準々決勝
  • 男子・女子・クアード車いすダブルス：準決勝
7月10日（金）
  • 男子シングルス：準決勝
  • 女子ダブルス：準決勝
  • 男子・女子・クアード車いすシングルス：準決勝
7月11日（土）
  • 女子シングルス：決勝
  • 男子ダブルス：決勝
  • 女子車いすシングルス：決勝
  • 男子・クアード車いすダブルス：決勝
7月12日（日）
  • 男子シングルス：決勝
  • 女子ダブルス：決勝
  • 男子・クアード車いすシングルス：決勝
  • 女子車いすダブルス：決勝

※日程および放送内容、開始時刻は変更の可能性あり。

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WOWOWオンデマンドの登録方法

『WOWOW』の視聴料は月額2,530円(税込)で、申し込みは『WOWOW』の公式サイトから簡単に手続き可能。テレビ視聴環境がなくても、「WOWOWオンデマンド」でのネット配信を活用すれば、場所を問わず視聴できる点も大きな魅力だ。また、『WOWOWオンデマンド』では大会第1日、第2日が無料中継するほか、全日程の日本人選手の全試合をライブ配信する。

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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