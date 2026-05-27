AmazonスマイルSALEでSwitch2本体は安くなる？ポイント還元・周辺機器セール情報まとめ

Amazonでは定期的に「スマイルSALE」や「プライムデー」など大型セールが開催されているが、Nintendo Switchシリーズ本体は例年大幅値下げされにくい傾向にある。一方で、ポイント還元や周辺機器セットなどを通じて“実質的な値引き”が行われるケースも少なくない。

本記事では、AmazonスマイルSALEでSwitch2本体が安くなる可能性やおすすめの周辺機器について紹介する。

AmazonスマイルSALEの日程は？

2026年5月の『AmazonスマイルSALE』は、5月27日(水)9:00から6月2日(火)23:59まで開催される。

今回のスマイルSALEは約7日間にわたる大型セールとなっており、通常開催時より長めの日程が組まれている点も特徴だ。

家電、ゲーム、PC周辺機器、日用品、食品など幅広いカテゴリがセール対象となる見込みで、『Nintendo Switch 2』関連商品の値動きにも注目が集まっている。

また、Amazonでは本セール開始前から一部メーカーによる事前セールも実施。モバイルバッテリーや充電機器などを展開する『MOTTERU』では、5月20日頃から「初夏のお買い得SALE」がスタートしている。

項目 内容 セール名 AmazonスマイルSALE 開催期間 2026年5月27日(水)9:00〜6月2日(火)23:59 開催日数 7日間 主な対象カテゴリ ゲーム・家電・PC周辺機器・日用品など 事前セール 一部メーカーが5月20日頃から開催

AmazonスマイルSALEのキャンペーン内容は？

2026年5月開催の『AmazonスマイルSALE』では、セール対象商品の値引きに加え、「ポイントアップキャンペーン」も同時開催される。

期間中にエントリーを行い、合計10,000円(税込)以上の買い物をすることで、条件に応じたAmazonポイントが還元される仕組み。

特にAmazonプライム会員やAmazon Mastercard利用者は還元率が上乗せされるため、『Nintendo Switch 2』関連商品や周辺機器購入時にも実質的な値引き効果が期待できる。

また、ドラッグストア商品や食品・飲料、ファッション、お酒など対象カテゴリ商品では、追加でポイントアップが適用されるキャンペーンも実施。

キャンペーン参加には事前エントリーが必要となっており、購入前にキャンペーンページから登録しておく必要がある。

項目 内容 キャンペーン名 ポイントアップキャンペーン エントリー期間 2026年5月20日(水)12:00〜6月2日(火)23:59 セール開催期間 2026年5月27日(水)9:00〜6月2日(火)23:59 参加条件 エントリー＋合計10,000円(税込)以上購入 ポイント付与時期 セール終了後約40日 プライム会員特典 +1.0% Amazon Mastercard利用 最大+3.0% 対象カテゴリ追加還元 最大+3.5%

対象カテゴリにはドラッグストア商品、食品・飲料、ファッション、お酒などが含まれており、日用品まとめ買いとの相性も良い。

対象カテゴリ 追加ポイント ドラッグストア商品 +3.5% 食品・飲料 +3.5% ファッション +3.5% お酒 +3.5%

Switch2本体自体が値引き対象にならなかった場合でも、ポイント還元を活用することで実質価格を抑えられる可能性があるため、購入予定者はキャンペーン条件を事前に確認しておきたい。

AmazonスマイルSALEでSwitch2本体は安くなる？

2026年5月開催の『AmazonスマイルSALE』では、『Nintendo Switch 2』本体そのものは値下げ対象ではない。(5月27日時点)

過去のNintendo Switchシリーズでも、本体価格が直接値下げされるケースは少なく、発売直後の新型ハードは特に定価販売が中心となる傾向が強い。

一方で、ProコントローラーやmicroSD Expressカード、保護フィルム、キャリングケースなどの周辺機器については、スマイルSALE対象となっている。

また、本体価格が据え置きだった場合でも、Amazonのポイントアップキャンペーン対象になることで、実質的には通常購入よりお得になるケースも。

特にプライム会員＋Amazon Mastercard決済を組み合わせた場合は、ポイント還元率が上乗せされるため、Switch2本体購入でも数千ポイント規模の還元が期待できる。

おすすめのSwitch関連商品

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。