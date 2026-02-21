2026シーズンのプロ野球オープン戦が、2月21日(土)～3月22日(日)に行われる。

本記事では、プロ野球オープン戦の無料中継の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

プロ野球オープン戦の日程は？

プロ野球オープン戦は2026年2月21日(土)にスタートし、3月22日(日)まで各地で開催。連日試合が行われるが、2月24日(火)～27日(金)、3月2日(月)・9日(月)・16日(月)・19日(木)は試合が開催されない。

開催期間：2月21日(土)～3月22日(日)

非開催日：2月24日(火)～27日(金)、3月2日(月)・9日(月)・16日(月)・19日(木)

プロ野球オープン戦はどこで見られる？無料中継はある？

プロ野球オープン戦は、試合によって様々なテレビ放送・ネット配信局で中継を実施。シーズンを含めてプロ野球を楽しみ尽くしたいのであれば、初月無料キャンペーン(※年間プランのみ)を2026年4月19日(日)まで実施している『DAZN』への加入がおすすめだ。

球団ごとのオープン戦の主な中継局は以下の通りだが、各チャンネルですべての試合を取り扱うわけではない点には注意が必要だ。最新の中継情報は、各放送・配信局の公式サイトから確認してほしい。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球オープン戦のおすすめ視聴方法

「DAZN BASEBALL」期間限定で初月無料キャンペーン実施中！

(C)DAZN

DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。