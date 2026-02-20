プロ野球・2026シーズンのオープン戦スケジュールを紹介。
オープン戦の試合情報や放送・配信予定を確認しよう。
※オープン戦の放送/配信予定はすでに発表があったもののみ掲載しています。
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|楽天 vs ロッテ
|金武
・Rakuten パ・リーグSpecial
|14:00
|中日 vs 阪神
|北谷
|13:00
|DeNA vs 広島
|宜野湾
・ニコニコプロ野球チャンネル
|13:00
|巨人 vs ヤクルト
|那覇
・GIANTS TV
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|日本ハム vs 広島
|名護
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:30
|中日 vs 巨人
|北谷
|13:00
|DeNA vs 楽天
|宜野湾
・ニコニコプロ野球チャンネル
|13:00
|ヤクルト vs 阪神
|浦添
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|日本ハム vs 阪神
|名護
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・虎テレ
|13:30
|中日 vs ロッテ
|北谷
|13:00
|ヤクルト vs 広島
|浦添
|13:00
|巨人 vs 楽天
|那覇
・GIANTS TV
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|楽天 vs 広島
|倉敷
・Rakuten パ・リーグSpecial
|14:00
|中日 vs DeNA
|バンテリンドーム
|12:30
|ソフトバンク vs 西武
|アイビー
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・ホークスTV
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|DeNA vs 中日
|横浜
|18:00
|ソフトバンク vs ヤクルト
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|18:00
|日本ハム vs 西武
|エスコンF
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|楽天 vs ロッテ
|静岡
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|DeNA vs 中日
|横浜
|18:00
|オリックス vs 広島
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|18:00
|ソフトバンク vs ヤクルト
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|18:00
|日本ハム vs 西武
|エスコンF
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|楽天 vs ロッテ
|静岡
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|DeNA vs 中日
|横浜
|13:00
|ソフトバンク vs ヤクルト
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|18:00
|オリックス vs 巨人
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・GIANTS TV
|14:00
|阪神 vs ソフトバンク
|甲子園
・虎テレ
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|14:00
|日本ハム vs ロッテ
|エスコンF
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|楽天 vs DeNA
|静岡
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|西武 vs ヤクルト
|春野
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|14:00
|オリックス vs 巨人
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・GIANTS TV
|13:00
|阪神 vs ソフトバンク
|甲子園
・虎テレ
|13:00
|広島 vs 中日
|マツダスタジアム
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|日本ハム vs ロッテ
|エスコンF
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|楽天 vs DeNA
|静岡
・Rakuten パ・リーグSpecial
|12:00
|西武 vs ヤクルト
|春野
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|オリックス vs ソフトバンク
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
|13:00
|阪神 vs 巨人
|甲子園
・スカイA
・GIANTS TV
・虎テレ
|13:00
|広島 vs 中日
|マツダスタジアム
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|ロッテ vs オリックス
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
|13:00
|DeNA vs 広島
|横浜
|18:00
|中日 vs ヤクルト
|バンテリンドーム
|13:00
|阪神 vs 西武
|甲子園
・スカイA
・虎テレ
|13:00
|ソフトバンク vs 巨人
|宇部
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・GIANTS TV
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|楽天 vs 日本ハム
|静岡
|・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|ロッテ vs オリックス
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|DeNA vs 広島
|横浜
|18:00
|中日 vs ヤクルト
|バンテリンドーム
|13:00
|阪神 vs 西武
|甲子園
・スカイA
・虎テレ
|18:00
|ソフトバンク vs 巨人
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・GIANTS TV
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|楽天 vs 日本ハム
|静岡
|・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|DeNA vs 広島
|横浜
|18:00
|ソフトバンク vs 巨人
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・GIANTS TV
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|ロッテ vs 西武
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|15:00
|ヤクルト vs オリックス
|神宮
・フジテレビONE
・FODプレミアム
|18:00
|中日 vs 楽天
|バンテリンドーム
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|ロッテ vs 西武
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|18:00
|巨人 vs 日本ハム
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|15:00
|ヤクルト vs オリックス
|神宮
・フジテレビONE
・FODプレミアム
|13:00
|DeNA vs ソフトバンク
|横浜
|14:00
|中日 vs 楽天
|バンテリンドーム
|13:00
|広島 vs 阪神
|マツダスタジアム
・J SPORTS1
・虎テレ
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|ロッテ vs 西武
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|14:00
|巨人 vs 日本ハム
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|13:00
|ヤクルト vs オリックス
|神宮
・フジテレビONE
・FODプレミアム
|13:00
|DeNA vs ソフトバンク
|横浜
|13:30
|中日 vs 楽天
|バンテリンドーム
|13:00
|広島 vs 阪神
|マツダスタジアム
・J SPORTS1
・虎テレ
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|18:00
|日本ハム vs DeNA
|エスコンＦ
・GAORA SPORTS
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs 楽天
|ベルーナドーム
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・フジテレビTWO
|13:00
|ロッテ vs 阪神
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・虎テレ
|18:00
|巨人 vs ヤクルト
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|18:00
|オリックス vs 広島
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・J SPORTS3
|18:00
|ソフトバンク vs 中日
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|18:00
|日本ハム vs DeNA
|エスコンＦ
・GAORA SPORTS
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|18:00
|西武 vs 楽天
|ベルーナドーム
・ベースボールLIVE
・Rakten パ・リーグSpecial
・フジテレビTWO
|13:00
|ロッテ vs 阪神
|ZOZOマリン
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・虎テレ
|18:00
|巨人 vs ヤクルト
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|18:00
|オリックス vs 広島
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・J SPORTS3
|18:00
|ソフトバンク vs 中日
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|14:00
|日本ハム vs ヤクルト
|エスコンＦ
・GAORA SPORTS
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|西武 vs DeNA
|ベルーナドーム
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・フジテレビTWO
|18:00
|巨人 vs 楽天
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|14:00
|中日 vs ロッテ
|バンテリンドーム
|18:00
|オリックス vs 阪神
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・J SPORTS3
・虎テレ
|14:00
|ソフトバンク vs 広島
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|14:00
|日本ハム vs ヤクルト
|エスコンＦ
・GAORA SPORTS
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|13:00
|西武 vs DeNA
|ベルーナドーム
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・フジテレビTWO
|14:00
|巨人 vs 楽天
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|14:00
|中日 vs ロッテ
|バンテリンドーム
|14:00
|阪神 vs オリックス
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・J SPORTS3
・虎テレ
|13:00
|ソフトバンク vs 広島
|みずほPayPay
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
|開始時刻
|対戦カード
|球場
|放送・配信
|13:00
|日本ハム vs ヤクルト
|エスコンＦ
・GAORA SPORTS
・ベースボールLIVE
|13:00
|西武 vs DeNA
|ベルーナドーム
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・フジテレビTWO
|14:00
|巨人 vs 楽天
|東京ドーム
・日テレジータス
・GIANTS TV
|13:30
|中日 vs ロッテ
|バンテリンドーム
|13:00
|オリックス vs 阪神
|京セラD大阪
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
・J SPORTS3
|14:00
|広島 vs ソフトバンク
|マツダスタジアム
・J SPORTS1