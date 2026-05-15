2025-26シーズンのFAカップ決勝が、日本時間2026年5月16日(土)に行われる。

本記事では、FAカップ決勝の地上波中継の有無、放送・配信局を紹介する。

FAカップ決勝はどこで見られる？地上波中継・ネット配信は？

FAカップ決勝では、8年ぶり9回目の優勝を目指すチェルシーと、3年ぶり8度目の戴冠が懸かるマンチェスター・シティが激突。試合は日本時間2026年5月16日(土)23:00にキックオフ予定となっている。

試合中継は、地上波テレビ中継では行われない。ネット『U-NEXT』による独占ライブ配信予定となっている。その他、『DAZN』や『Lemino』、『ABEMA』などでの中継も行われない。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXTサッカーパック ネット 〇

5/16(土)22:30配信開始 地上波 テレビ × DAZN ネット × Lemino ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット ×

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

FAカップ決勝のU-NEXT中継詳細

FAカップ決勝は、『U-NEXT』の「サッカーパック」でのみ視聴可能。「月額プラン」では配信されない。

また、番組では実況を下田恒幸氏、解説を戸田和幸氏が担当。ライブ開催日時は5月16日(土)22:30配信開始、23:00開演予定となっている。見逃し配信期間は、見逃し配信準備完了次第～5月30日(土)23:59までだ。また、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とのコラボによるウォッチパーティーも実施予定となっている。

番組：決勝 チェルシー v マンチェスター・C 5/16 [FAカップ]

出演：実況 下田恒幸｜解説 戸田 和幸

見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～5月30日(土)23:59

※配信予定・中継内容は変更となる場合があります。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

FAカップのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT

2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、『U-NEXT』月額プランの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能

FAカップ決勝中継で人気芸人コンビと同時視聴コラボ！

U-NEXT

『U-NEXT』は2025-26シーズンFAカップ決勝の独占中継に際し、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とのコラボを発表。「それいけ益々荘」は、「M-1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次さんと、「キングオブコント2023」準優勝のカゲヤマ益田康平さんによるチャンネルだ。

『U-NEXT』とのコラボでは、5月16日(土)23:00キックオフ予定のFAカップ決勝チェルシvsマンチェスター・シティを、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」でウォッチパーティー。ウォッチパーティーはキックオフ10分前の22:50からYouTube上で行われるため、追加料金は必要ないが、試合映像を視聴するためには『U-NEXTサッカーパック』に加入する必要がある。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。