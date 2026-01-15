【9月14日】カネロ対クロフォードはどこで見れる？無料配信はある？

カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォードによるボクシングスーパーミドル級世界タイトルマッチが、日本時間の9月14日に行われる。

本記事では、カネロvsクロフォードの視聴方法、無料配信について紹介する。

カネロvsクロフォードの試合日程・会場は？

サウル・"カネロ"・アルバレスとテレンス・クロフォードのスーパーミドル級世界タイトルマッチは、日本時間2025年9月14日(日)の午前10時以降に開始予定。舞台はアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのT-モバイル・アリーナで行われる。また、NFLレイダースの本拠地であるアレジアント・スタジアムがボクシング興行として初めて利用される歴史的イベントでもある。

試合はWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチとして実施される。

日時(日本時間) 対戦カード 開催地 タイトル 放送/配信 2025年9月14日(日)午前10時以降 サウル・"カネロ"・アルバレス vs テレンス・クロフォード アメリカ・ネバダ州ラスベガス T-モバイル・アリーナ／アレジアント・スタジアム WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチ Netflix

カネロvsクロフォードはどこで見れる？放送/配信予定を紹介

サウル・"カネロ"・アルバレス vs テレンス・クロフォードのWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチは、Netflixで全世界同時ライブ配信に対応し、見逃し配信も用意される。

プラットフォーム 配信形態 Netflix ライブ配信/見逃し配信

カネロvsクロフォードの無料配信はある？

サウル・「カネロ」・アルバレス vs テレンス・クロフォード戦について、現時点で無料配信は予定されていない。試合はNetflixで全世界同時ライブ配信および見逃し配信が行われるが、視聴には月額890円(税込)からのNetflix会員登録が必須となる。

その他、テレビ放送や『Netflix』以外のネット配信は予定されていない。

