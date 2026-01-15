このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【9月14日】カネロ対クロフォードはどこで見れる？無料配信はある？

ボクシングスーパーミドル級世界タイトル戦、カネロvsクロフォードはどこで見れる？無料ネット配信・テレビ放送はある？

カネロvsクロフォードは独占配信！

Netflix

9/14(日)10時～“世紀の一戦”カネロvsクロフォード

大会はNetflix独占ライブ配信！

ドコモユーザーなら爆アゲセレクション経由の加入でdポイント(期間・用途限定)最大20％還元！

Netflix

最大20％dポイント(期間・用途限定)還元

爆アゲセレクションで加入

カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォードによるボクシングスーパーミドル級世界タイトルマッチが、日本時間の9月14日に行われる。

本記事では、カネロvsクロフォードの視聴方法、無料配信について紹介する。

カネロvsクロフォードの試合日程・会場は？

サウル・"カネロ"・アルバレスとテレンス・クロフォードのスーパーミドル級世界タイトルマッチは、日本時間2025年9月14日(日)の午前10時以降に開始予定。舞台はアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのT-モバイル・アリーナで行われる。また、NFLレイダースの本拠地であるアレジアント・スタジアムがボクシング興行として初めて利用される歴史的イベントでもある。

試合はWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチとして実施される。

日時(日本時間)対戦カード開催地タイトル放送/配信
2025年9月14日(日)午前10時以降サウル・"カネロ"・アルバレス vs テレンス・クロフォードアメリカ・ネバダ州ラスベガス T-モバイル・アリーナ／アレジアント・スタジアムWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチNetflix

カネロvsクロフォードはどこで見れる？放送/配信予定を紹介

サウル・"カネロ"・アルバレス vs テレンス・クロフォードのWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級タイトルマッチは、Netflixで全世界同時ライブ配信に対応し、見逃し配信も用意される。

プラットフォーム配信形態
Netflixライブ配信/見逃し配信

カネロvsクロフォードの無料配信はある？

サウル・「カネロ」・アルバレス vs テレンス・クロフォード戦について、現時点で無料配信は予定されていない。試合はNetflixで全世界同時ライブ配信および見逃し配信が行われるが、視聴には月額890円(税込)からのNetflix会員登録が必須となる。

その他、テレビ放送や『Netflix』以外のネット配信は予定されていない。

【最大20％還元】爆アゲセレクションでNetflixがお得！料金プラン一覧

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活
ahamo
eximo
ギガホ
ドコモ光ペア回線		15％還元(122pt)20％還元(290pt)20％還元(417pt)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ mini
irumo
ギガライト
その他回線		15％還元(122pt)10％還元(145pt)10％還元(209pt)
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるdポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※本記事は2025年11月末時点のものです。2025年12月10日にポイント還元率が改定されていますのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法・切り替え手順は？

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

