嵐ラストライブのDVDはいつ発売される？発売日・価格・購入方法まとめ

嵐が2026年5月31日をもって活動を終了する。活動終了前最後の公演となるだけに、通常のライブ映像だけでなく、舞台裏やドキュメンタリー映像、メンバーからのメッセージなどの特典収録にも注目が集まりそうだ。

本記事では、嵐ラストライブDVD・Blu-rayの発売時期や購入方法について紹介する。

嵐ラストライブのDVDはいつ発売される？購入・予約方法を紹介

嵐の活動終了前最後のライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の映像作品は、2026年11月3日(火・祝)に発売されることが決定している。

発売日は嵐のデビュー記念日にあたる特別な日となっており、ラストツアーの模様を収録したBlu-ray・DVDに加え、ライブフォトブックも同日に発売される。

なお、販売は一般のCDショップやECサイトでは行われず、「ファミクラストア オンライン」限定での取り扱いとなる。

ファンクラブ会員限定盤は申込期間が設けられており、通常盤についても発売日に受け取るためには期限内の申し込みが必要となるため注意したい。

項目 内容 作品名 ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」 発売日 2026年11月3日(火・祝) 商品形態 Blu-ray・DVD 販売場所 ファミクラストア オンライン限定 FC会員限定盤申込期間 2026年5月15日(金)12:00～6月15日(月)23:59 通常盤申込期間 2026年5月15日(金)12:00～2027年3月31日(水)23:59 発売日に受け取る申込期限 2026年9月15日(火)23:59まで ライブフォトブック 2026年11月3日(火・祝)発売

嵐ラストライブのDVDはAmazonで買える？

『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』のDVD・Blu-rayについては、Amazon上にも商品ページや予約ページが掲載されている場合がある。

ただし、公式発表では「ファミクラストア オンライン」限定販売となっており、確実に購入したい場合は公式サイトから申し込むのが無難だ。

特にファンクラブ会員限定盤は購入条件が設定されているため、注文方法や特典内容を含めて公式サイトで確認しながら手続きを進めることをおすすめしたい。

一方で、Amazonでは過去のライブDVDやBlu-ray、ベストアルバムなど嵐関連作品が多数販売されている。歴代ライブツアーを振り返りたい人や、ラストライブに向けて過去作品を見返したい人は、あわせてチェックしてみるのも良いだろう。

Amazonではラストライブ作品だけでなく、過去の嵐ライブDVD・Blu-rayも多数販売されている。ラストライブの発売を待つ間に、歴代ツアーやベスト映像作品を振り返りたい人はチェックしてみよう。

作品名 URL 価格(税込) 【オンライン限定】嵐 ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」通常盤(DVD) Amazon 12,480円 【オンライン限定】嵐 Five【Blu-ray盤】完全受注生産 Amazon 25,800円 ARASHI Anniversary Tour 5×20(DVD)(初回仕様) Amazon 8,580円 5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019(初回限定盤)[DVD] Amazon 5,281円 ARASHI 10-11 TOUR“Scene”～君と僕の見ている風景～DOME+【初回限定盤】 Amazon 9,179円 ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?(通常盤)[DVD] Amazon 7,679円

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