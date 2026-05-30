日本代表は5月31日(日)、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けた強化試合としてアイスランド代表と対戦する。

本記事では、アイスランド戦のスタメン発表時刻を予想する。

アイスランド戦の試合日程・中継予定

日本時間2026年6月12日(金)にワールドカップ開幕を控える日本は、5月31日(日)の国際親善試合「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランドとの対戦を予定。会場は国立競技場で、キックオフ時刻は19:25予定となっている。

試合の模様は、ネット『DAZN』が無料ライブ配信。テレビ放送は『日本テレビ系』で全国生中継され、ネット『TVer』での同時配信も予定されている。

大会：キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。

開始日時：2026年5月31日(日)19:25

対戦カード：日本代表 vs アイスランド代表

会場：国立競技場

テレビ放送：日本テレビ系全国ネット

ネット配信：DAZN、TVer

アイスランド戦のスタメン発表は何時ごろ？

日本代表の親善試合では通常、キックオフの1時間前を目安としてスタメンが発表される。30分～1時間半前ほどの幅で前後する可能性はあるものの、アイスランド戦でも同様のタイムスケジュールになることが予想される。

なお、スタメン発表は日本サッカー協会(JFA)公式サイトやJFA公式SNSなどで行われる見込みとなっている。

アイスランド戦で吉田麻也の出場はある？

今回のアイスランド戦は、基本的にはワールドカップ本大会の招集メンバー26名で臨むものの、合流が遅れている鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)は参加せず。代わりに吉田麻也(LAギャラクシー／アメリカ)が追加招集された。

吉田はW杯本大会のメンバーに選ばれたわけではなく、アイスランド戦のみの限定招集。日本代表歴代3位となる126試合出場を記録しているだけでなく、2022年前回大会で主将を務めるなどの豊富な経験から、合宿でのトレーニング時点からチームに良い効果をもたらすことが期待されている。

アイスランド戦でも出場する資格はあるが、W杯本大会の貴重なテストの場でもあるため、実際に起用される可能性は低いかもしれない。展開としては、リードしている状況での試合終盤、あるいはトラブル発生時や予防策として本大会招集選手を休ませたい場面で送り込む選択肢も考えられる。

アイスランド戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、アイスランドとの直前強化試合は、地上波『日本テレビ系』で全国生中継。ネット『TVer』でも同時ライブ配信が行われる。

そして、ネット『DAZN』でも無料ライブ配信を予定。『DAZN』はW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。

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