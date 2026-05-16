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Aoi Fujimiya

ワールドカップ2026の代表メンバーはいつ発表？48か国全チームの発表スケジュール一覧まとめ

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

ワールドカップ2026各国代表のメンバー発表はいつ？日本・ブラジル・フランスなどの全48か国の発表日一覧を紹介。

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FIFAワールドカップ2026の開幕が近づくなか、各国代表のメンバー発表にも注目が集まっている。優勝候補国をはじめ、世界各国のスター選手が選出されるかどうかは、大会前最大級の話題のひとつだ。

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本記事では、ワールドカップ2026に出場する各国代表のメンバー発表時期を紹介する。

ワールドカップ2026 各国のメンバー発表はいつ？

FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELESGetty Images

FIFAワールドカップ2026に向け、各国代表の最終メンバー発表が本格化している。今大会は48カ国制となって初めて開催されるW杯となり、各グループの戦力やスター選手の選出状況にも注目が集まっている。

すでに日本代表やフランス代表、ベルギー代表など複数の国がメンバーを発表。一方で、ブラジル代表、イングランド代表、スペイン代表などの優勝候補国は5月後半に発表を予定している。

なお、各国は6月1日までにFIFAへ最終登録リストを提出予定。正式な大会登録メンバー一覧は、6月2日にFIFAから公開される見込みとなっている。

グループ発表日
Aメキシコ未定
A南アフリカ5月27日予定
A韓国5月16日発表済み
Aチェコ未定
Bカナダ5月29日予定
Bボスニア・ヘルツェゴビナ5月11日発表済み
Bカタール未定
Bスイス5月20日予定
Cブラジル5月18日予定
Cモロッコ5月21日予定
Cハイチ5月16日発表済み
Cスコットランド5月19日予定
Dアメリカ5月26日予定
Dオーストラリア6月1日予定
Dパラグアイ未定
Dトルコ未定
Eドイツ5月21日予定
Eキュラソー未定
Eコートジボワール5月15日発表済み
Eエクアドル未定
Fオランダ5月27日予定
F日本5月15日発表済み
Fスウェーデン5月12日発表済み
Fチュニジア5月16日発表済み
Gベルギー5月15日発表済み
Gエジプト5月29日予定
Gイラン未定
Gニュージーランド5月14日発表済み
Hスペイン5月25日予定
Hカーボベルデ未定
Hウルグアイ未定
Hサウジアラビア未定
Iフランス5月15日発表済み
Iセネガル5月21日予定
Iイラク未定
Iノルウェー5月21日予定
Jアルゼンチン未定
Jアルジェリア5月31日予定
Jオーストリア5月18日予定
Jヨルダン未定
Kポルトガル5月19日予定
KDRコンゴ未定
Kウズベキスタン未定
Kコロンビア5月29日予定
Lイングランド5月22日予定
Lクロアチア5月18日予定
Lガーナ未定
Lパナマ5月26日予定

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ワールドカップ2026 メンバー発表の流れは？

FIFAワールドカップ2026では、各国代表チームが段階的にメンバー登録を進める形式となっている。大会開幕直前まで変更の可能性が残されており、各国監督にとってはコンディション管理や負傷者対応も重要なポイントとなる。

まず、各国協会は5月11日までに35〜55名の予備登録リストをFIFAへ提出。このリストは原則非公開となるが、大会直前に負傷者が発生した場合の追加招集は、この予備リスト内からのみ認められる。

その後、5月25日から6月1日にかけて、各国は最終登録リスト(23〜26名)をFIFAへ提出。ここで正式なワールドカップ登録メンバーが決定する。

なお、最終リスト提出後であっても、重大な怪我や病気が発生した場合に限り、各チームの初戦キックオフ24時間前までは選手変更が可能。また、ゴールキーパーについては大会期間中でも特例で入れ替えが認められている。

  • 5月11日：予備登録リスト(35〜55名)提出期限
  • 5月25日〜6月1日：最終登録リスト(23〜26名)提出期間
  • 6月2日：FIFAによる全出場国メンバー正式発表
  • 初戦24時間前まで：重大な怪我・病気の場合のみ選手変更可能
  • GKは大会期間中も特例で変更可能

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ワールドカップ2026 メンバー登録のルールまとめ

FIFAワールドカップ2026では、出場48カ国が大会開幕前にメンバー登録を行う。今大会も、FIFAが定める厳格な登録ルールに基づき、「予備登録リスト」と「最終登録リスト」の2段階でメンバー提出が実施される。

まず、各国は2026年5月11日までに35〜55名の予備登録リストをFIFAへ提出。このリストには最低4名のゴールキーパー登録が義務付けられており、大会直前の負傷者発生時には、このリスト内の選手からのみ追加招集が可能となる。

その後、5月25日から6月1日にかけて、各国は正式な最終登録リストを提出。登録人数は最小23名、最大26名となっており、カタールW杯以降継続されている26人制が採用される。

また、最終リストには最低3名のゴールキーパー登録が必要。背番号は1〜26番を使用し、1番は必ずゴールキーパーが着用しなければならない。

なお、重大な怪我や病気が発生した場合に限り、各国は初戦キックオフ24時間前まで選手変更が可能。さらに、ゴールキーパーについては大会期間中でも特例で入れ替えが認められている。

  • 予備登録リスト提出期限：2026年5月11日
  • 予備登録人数：35〜55名
  • 予備登録GK人数：最低4名
  • 最終登録リスト提出期間：5月25日〜6月1日
  • 最終登録人数：23〜26名
  • 最終登録GK人数：最低3名
  • 背番号：1〜26番を使用
  • 背番号1番：GKが着用必須
  • FIFA公式メンバー発表：6月2日
  • 選手変更期限：初戦24時間前まで
  • GKは大会期間中も変更可能
  • トレーニング選手：最大9名帯同可能
  • スタッフ登録上限：75名

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2026年ワールドカップはどこで見られる？放送・配信局一覧

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信。日本戦は全試合無料配信となることが発表されている。

地上波でのテレビ放送は、『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、『NHK総合』が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、『日本テレビ』が1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル形態内容
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DMM×DAZNホーダイ		ネット・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
NHK総合地上波・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSBS・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSプレミアム4ＫBS・全104試合を放送(生中継・録画)
NHK ONEネット・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
日本テレビ地上波・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
フジテレビ地上波・10試合を生中継

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2026年W杯のおすすめ視聴方法

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4カ月目以降は月額2,600円(税込)となるが、欧州サッカーや代表戦を継続して楽しみたい人にとってはコストを抑えやすいプランとなっている。なお、年間プラン限定となるため、キャンペーン期間中に加入しても途中解約はできない。

キャンペーン適用にエントリーは不要。期間内に「DAZN SOCCER」へ加入するだけで、新規登録・再加入のどちらでも対象となる。

  • キャンペーン価格：最初の3カ月間 月々980円(税込)
  • 初年度年間総額：26,340円(税込)
  • キャンペーン期間：2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59
  • 対象者：新規加入・再加入ユーザー
  • 加入ページ：DAZN公式サイト

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