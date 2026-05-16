FIFAワールドカップ2026の開幕が近づくなか、各国代表のメンバー発表にも注目が集まっている。優勝候補国をはじめ、世界各国のスター選手が選出されるかどうかは、大会前最大級の話題のひとつだ。

本記事では、ワールドカップ2026に出場する各国代表のメンバー発表時期を紹介する。

ワールドカップ2026 各国のメンバー発表はいつ？

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FIFAワールドカップ2026に向け、各国代表の最終メンバー発表が本格化している。今大会は48カ国制となって初めて開催されるW杯となり、各グループの戦力やスター選手の選出状況にも注目が集まっている。

すでに日本代表やフランス代表、ベルギー代表など複数の国がメンバーを発表。一方で、ブラジル代表、イングランド代表、スペイン代表などの優勝候補国は5月後半に発表を予定している。

なお、各国は6月1日までにFIFAへ最終登録リストを提出予定。正式な大会登録メンバー一覧は、6月2日にFIFAから公開される見込みとなっている。

グループ 国 発表日 A メキシコ 未定 A 南アフリカ 5月27日予定 A 韓国 5月16日発表済み A チェコ 未定 B カナダ 5月29日予定 B ボスニア・ヘルツェゴビナ 5月11日発表済み B カタール 未定 B スイス 5月20日予定 C ブラジル 5月18日予定 C モロッコ 5月21日予定 C ハイチ 5月16日発表済み C スコットランド 5月19日予定 D アメリカ 5月26日予定 D オーストラリア 6月1日予定 D パラグアイ 未定 D トルコ 未定 E ドイツ 5月21日予定 E キュラソー 未定 E コートジボワール 5月15日発表済み E エクアドル 未定 F オランダ 5月27日予定 F 日本 5月15日発表済み F スウェーデン 5月12日発表済み F チュニジア 5月16日発表済み G ベルギー 5月15日発表済み G エジプト 5月29日予定 G イラン 未定 G ニュージーランド 5月14日発表済み H スペイン 5月25日予定 H カーボベルデ 未定 H ウルグアイ 未定 H サウジアラビア 未定 I フランス 5月15日発表済み I セネガル 5月21日予定 I イラク 未定 I ノルウェー 5月21日予定 J アルゼンチン 未定 J アルジェリア 5月31日予定 J オーストリア 5月18日予定 J ヨルダン 未定 K ポルトガル 5月19日予定 K DRコンゴ 未定 K ウズベキスタン 未定 K コロンビア 5月29日予定 L イングランド 5月22日予定 L クロアチア 5月18日予定 L ガーナ 未定 L パナマ 5月26日予定

ワールドカップ2026 メンバー発表の流れは？

FIFAワールドカップ2026では、各国代表チームが段階的にメンバー登録を進める形式となっている。大会開幕直前まで変更の可能性が残されており、各国監督にとってはコンディション管理や負傷者対応も重要なポイントとなる。

まず、各国協会は5月11日までに35〜55名の予備登録リストをFIFAへ提出。このリストは原則非公開となるが、大会直前に負傷者が発生した場合の追加招集は、この予備リスト内からのみ認められる。

その後、5月25日から6月1日にかけて、各国は最終登録リスト(23〜26名)をFIFAへ提出。ここで正式なワールドカップ登録メンバーが決定する。

なお、最終リスト提出後であっても、重大な怪我や病気が発生した場合に限り、各チームの初戦キックオフ24時間前までは選手変更が可能。また、ゴールキーパーについては大会期間中でも特例で入れ替えが認められている。

5月11日：予備登録リスト(35〜55名)提出期限

5月25日〜6月1日：最終登録リスト(23〜26名)提出期間

6月2日：FIFAによる全出場国メンバー正式発表

初戦24時間前まで：重大な怪我・病気の場合のみ選手変更可能

GKは大会期間中も特例で変更可能

ワールドカップ2026 メンバー登録のルールまとめ

FIFAワールドカップ2026では、出場48カ国が大会開幕前にメンバー登録を行う。今大会も、FIFAが定める厳格な登録ルールに基づき、「予備登録リスト」と「最終登録リスト」の2段階でメンバー提出が実施される。

まず、各国は2026年5月11日までに35〜55名の予備登録リストをFIFAへ提出。このリストには最低4名のゴールキーパー登録が義務付けられており、大会直前の負傷者発生時には、このリスト内の選手からのみ追加招集が可能となる。

その後、5月25日から6月1日にかけて、各国は正式な最終登録リストを提出。登録人数は最小23名、最大26名となっており、カタールW杯以降継続されている26人制が採用される。

また、最終リストには最低3名のゴールキーパー登録が必要。背番号は1〜26番を使用し、1番は必ずゴールキーパーが着用しなければならない。

なお、重大な怪我や病気が発生した場合に限り、各国は初戦キックオフ24時間前まで選手変更が可能。さらに、ゴールキーパーについては大会期間中でも特例で入れ替えが認められている。

予備登録リスト提出期限：2026年5月11日

予備登録人数：35〜55名

予備登録GK人数：最低4名

最終登録リスト提出期間：5月25日〜6月1日

最終登録人数：23〜26名

最終登録GK人数：最低3名

背番号：1〜26番を使用

背番号1番：GKが着用必須

FIFA公式メンバー発表：6月2日

選手変更期限：初戦24時間前まで

GKは大会期間中も変更可能

トレーニング選手：最大9名帯同可能

スタッフ登録上限：75名

2026年ワールドカップはどこで見られる？放送・配信局一覧

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信。日本戦は全試合無料配信となることが発表されている。

地上波でのテレビ放送は、『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、『NHK総合』が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、『日本テレビ』が1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル 形態 内容 DAZN

DMM×DAZNホーダイ ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

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