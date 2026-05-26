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【鶴屋怜出場予定】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

鶴屋怜の次戦はいつ？試合日程・対戦カード・中継予定｜UFCファイトナイト

鶴屋怜のUFC次戦(UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード)はいつ開催？対戦カードや試合日程、テレビ放送・ネット配信中継予定を紹介。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
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5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

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鶴屋怜が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」への出場を予定している。

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本記事では、鶴屋怜のUFC次戦の日程や対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

鶴屋怜のUFC次戦はいつ？試合日程

鶴屋怜が出場予定となっている「UFCファイトナイト・マカオ」は、日本時間5月30日(土)にギャラクシー・アリーナ(マカオ)で開催される。

当日のスケジュールは17:00にプレリム、20:00にメインカードが開始予定。鶴屋怜はプレリムの4試合目に出場予定のため、18:00～18:30頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

  • 大会：UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード
  • 開催日：5月30日(土)
  • 開始時刻：
    プレリム：17:00
    メインカード：20:00
    鶴屋怜戦：18:00～18:30頃を予想
  • 会場：Galaxy Arena(マカオ)

※すべて日本時間。
※鶴屋怜戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは大きく異なる可能性があります。

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鶴屋怜 UFC次戦の対戦カードは？

鶴屋怜は「UFCファイトナイト・マカオ」のバンタム級マッチでヘスス・アギラー(メキシコ)との対戦を予定。戦績はヘスス・アギラーが16戦12勝4敗、鶴屋怜が11戦10勝1敗となっている。

項目鶴屋怜ヘスス・アギラー
戦績11戦10勝1敗16戦12勝4敗
出身国日本メキシコ
身長167.64cm162.56cm
体重56.92kg57.14kg
リーチ172.72cm158.75cm
レッグリーチ91.44cm91.44cm

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鶴屋怜 UFC次戦の中継予定

鶴屋怜vsスモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

また、当日には朝倉海vsキャメロン・スモザーマン、ソン・ヤドンvsデイヴソン・フィゲイレードといった注目カードがメインイベントで予定されている。

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鶴屋怜 UFC次戦のおすすめ視聴方法

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前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。