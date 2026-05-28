朝倉海が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」への出場を予定している。

本記事では、朝倉海のUFC次戦の日程や対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉海のUFC次戦はいつ？

朝倉海が出場予定となっている「UFCファイトナイト・マカオ」は、日本時間5月30日(土)にギャラクシー・アリーナ(マカオ)で開催される。

当日のスケジュールは17:00にプレリム、20:00にメインカードが開始予定。朝倉海はメインイベントの3試合目に出場予定のため、21:00～22:00頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

大会：UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード

開催日：5月30日(土)

開始時刻：

プレリム：17:00

メインカード：20:00

朝倉海戦：21:00～22:00頃を予想

プレリム：17:00 メインカード：20:00 朝倉海戦：21:00～22:00頃を予想 会場：Galaxy Arena(マカオ)

※すべて日本時間。

※朝倉海戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは大きく異なる可能性があります。

朝倉海 UFC次戦の対戦相手は誰？

朝倉海は「UFCファイトナイト・マカオ」のバンタム級マッチでキャメロン・スモザーマン(アメリカ)との対戦を予定。戦績はキャメロン・スモザーマンが18戦12勝6敗、朝倉海が27戦21勝6敗となっている。

項目 朝倉海 キャメロン・スモザーマン 戦績 27戦21勝6敗 18戦12勝6敗 出身国 日本 アメリカ 身長 172.72cm 175.26cm 体重 57.14kg 68.48kg リーチ 175.26cm 175.26cm レッグリーチ 93.98cm 99.06cm

朝倉海 UFC次戦の放送・配信予定

朝倉海vsスモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。

朝倉海 UFC次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。