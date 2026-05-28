朝倉海が、「UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード」への出場を予定している。
本記事では、朝倉海のUFC次戦の日程や対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
朝倉海のUFC次戦はいつ？
朝倉海が出場予定となっている「UFCファイトナイト・マカオ」は、日本時間5月30日(土)にギャラクシー・アリーナ(マカオ)で開催される。
当日のスケジュールは17:00にプレリム、20:00にメインカードが開始予定。朝倉海はメインイベントの3試合目に出場予定のため、21:00～22:00頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。
- 大会：UFCファイトナイト・マカオ：ソンvsフィゲイレード
- 開催日：5月30日(土)
- 開始時刻：
プレリム：17:00
メインカード：20:00
朝倉海戦：21:00～22:00頃を予想
- 会場：Galaxy Arena(マカオ)
※すべて日本時間。
※朝倉海戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは大きく異なる可能性があります。
朝倉海 UFC次戦の対戦相手は誰？
朝倉海は「UFCファイトナイト・マカオ」のバンタム級マッチでキャメロン・スモザーマン(アメリカ)との対戦を予定。戦績はキャメロン・スモザーマンが18戦12勝6敗、朝倉海が27戦21勝6敗となっている。
|項目
|朝倉海
|キャメロン・スモザーマン
|戦績
|27戦21勝6敗
|18戦12勝6敗
|出身国
|日本
|アメリカ
|身長
|172.72cm
|175.26cm
|体重
|57.14kg
|68.48kg
|リーチ
|175.26cm
|175.26cm
|レッグリーチ
|93.98cm
|99.06cm
朝倉海 UFC次戦の放送・配信予定
朝倉海vsスモザーマンなどが予定されている「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』では、5月30日(土)16:30配信開始、17:00開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～6月28日(日)23:59まで視聴可能だ。
朝倉海 UFC次戦のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。