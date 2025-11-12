ダウンタウンプラス新作コンテンツ予定まとめ｜配信スケジュール・視聴方法・最新ラインナップ一覧

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』は、松本人志と浜田雅功が新たに手がける映像配信プラットフォームだ。

本記事では、ダウンタウンプラスの新作コンテンツの配信予定について紹介する。

ダウンタウンプラス最新ラインナップ一覧：松本人志が手がける新企画まとめ

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』で配信される新作番組は、松本人志が総合プロデュースを務める完全オリジナルのプロジェクト群。テレビでは見られない自由な発想と尖った構成が魅力で、コンテンツの幅広さと実験的な演出が大きな注目を集めている。

2025年11月1日のサービス開始以降、松本が主導する企画が続々と登場。大喜利や心理戦、トーク、音声コンテンツ、研究型バラエティなど、笑いの可能性を多角的に掘り下げる構成となっている。以下は、現時点で配信が予定されている主な新シリーズ一覧だ。

ダウンタウンプラス新作コンテンツ一覧

番組タイトル 概要 配信開始日 大喜利GRAND PRIX 芸人同士が出題者となり、自らのお題で勝負する大喜利トーナメント。松本人志が審査を担当し、千原ジュニアやロングコートダディ堂前らが参戦。 2025年11月1日 芯くったら負け！実のない話トーナメント 「面白くない話ほど勝ち」という前代未聞のルールで競うトークバトル。笑わせた瞬間に失格となる逆転発想の番組構成。 2025年11月1日 7:3トーク 松本人志がゲストと“ある作業”をしながら会話を交わすトーク番組。演出を排したリアルな空気感が特徴で、素の一面が垣間見える。 2025年11月1日 ダウプラボイス 松本人志と笑い飯が語る音声コンテンツ。日常の中にあるユーモアや癒しをテーマに、“聴く笑い”として新しい試みを展開。 2025年11月1日 Money is Time 挑戦者がパフォーマンスで賞金を競う心理戦バラエティ。松本人志がオーナー役として登場し、“お金と時間”の関係を笑いで描く。 2025年11月5日 松本教授の笑いの証明 松本教授(松本人志)と小峠英二が“笑いのメカニズム”を科学的に検証。バラエティ×実験という異色の形式で構成される。 2025年11月7日 漫才インターナショナル 松本人志がホストを務め、世界各国の笑い文化や漫才をテーマにトークと検証を展開。異文化のユーモアを比較しながら、“笑いの普遍性”を探る知的バラエティ。 2025年11月12日

これらの番組はいずれも『DOWNTOWN＋』の配信限定コンテンツであり、U-NEXTやABEMAなどの月額パックでは一部作品のみ視聴可能。笑いの新たな形を提示する松本人志の最新プロジェクト群として、今後の更新にも大きな注目が集まっている。

ダウンタウンプラスの最新更新スケジュールまとめ

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』では、サービス開始以降、曜日ごとにテーマを分けて新作やアーカイブが配信されている。松本人志が手がける完全オリジナル企画は週に2回更新され、水曜と金曜に最新エピソードが追加。月曜日には過去の名作アーカイブが順次公開され、週末には生配信企画「LIVE＋」が不定期で行われる。

スタート日となった2025年11月1日には、特別生配信イベント「LIVE＋」が夜21時から開催され、その直後に『大喜利GRAND PRIX』『実のない話トーナメント』『ダウプラボイス』『7:3トーク』の4作品が同時公開された。その後も『Money is Time』『松本教授の笑いの証明』『漫才インターナショナル』など、実験的な新作が続々と追加されている。

以下は、2025年11月時点の配信スケジュールの概要。曜日ごとの更新内容を把握しておくことで、最新エピソードを見逃さず楽しむことができる。

ダウンタウンプラス配信スケジュール一覧（2025年11月時点）

このように『ダウンタウンプラス』は、毎週コンスタントに新作が配信される“連続更新型”の構成。定期的にチェックすることで、笑いの進化をリアルタイムで体験できる。

ダウンタウンプラスの配信先まとめ：どのサービスで新作を見られる？

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』の最新エピソードは、2025年11月1日から順次配信が開始された。松本人志・浜田雅功による完全新作や貴重なアーカイブ映像など、多彩なラインナップが複数の動画サービスで展開されている。現在、配信は「公式サイトでの全話配信」と「U-NEXT・ABEMAでの月額パックによる厳選配信」の2つのルートに分かれている。

公式プラットフォーム「DOWNTOWN＋」では、全番組・映画・アーカイブ・生配信までを網羅。松本人志出演のオリジナル番組や、過去の伝説的バラエティ映像まで視聴可能となっている。一方、U-NEXTとABEMAの月額パックでは、話題の新作タイトル（『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Time is Money』『漫才インターナショナル』）のみを配信し、ライト層向けのセレクト版となっている。

U-NEXTでは月額770円(税込)で利用でき、初回登録者は無料トライアルを使えば、実質初月0円で楽しめる。ABEMAも同価格帯で提供されており、新作を気軽に楽しみたい人に最適だ。ただし、どちらもアーカイブ作品や映画コンテンツには対応していない点には注意したい。

なお、地上波・BS・CSでの放送予定は現時点で発表されておらず、視聴は配信限定。今後は松本人志・浜田雅功それぞれの単独企画や、未配信のアーカイブ映像が追加される見込みだ。最も充実したラインナップを楽しみたいなら、公式DOWNTOWN＋への登録が最適な選択肢となる。

配信サービス 月額料金(税込) 主な配信作品 特徴 公式DOWNTOWN＋(本体) 1,100円(年額11,000円) オリジナル番組/映画/アーカイブ/生配信など全作品 全コンテンツを網羅できる完全版プラン U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 770円 『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Time is Money』『漫才インターナショナル』 無料トライアルあり/セレクト配信・アーカイブ非対応 ABEMA de DOWNTOWN+ 770円 同上) 手軽に楽しめる配信プラン/映画・旧作非対応

※2025年11月時点の配信情報に基づきます。最新スケジュールや追加コンテンツは、公式サイトや各配信サービスのSNSでご確認ください。

【U-NEXT】ダウンタウンプラス月額パックの視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Time is Money、漫才インターナショナル)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。