NBAプレーオフ2026はいつ？日程・出場チーム・放送予定

世界最高峰のバスケットボールリーグであるNBAは、レギュラーシーズンの戦いを終え、いよいよ優勝争いが本格化するプレーオフへ突入する。各カンファレンスの上位チームに加え、プレーイン・トーナメントを勝ち抜いたクラブも参戦し、栄冠をかけた熾烈な戦いが続いていく。

本記事では、NBAプレーオフ2026の開催日程、出場チーム、放送・配信予定を紹介する。

NBAプレーオフ2026の開催日程は？

NBAのポストシーズンは、レギュラーシーズン終了直後から一気に加速する。2026年シーズンも例年通り、プレーイン・トーナメントを皮切りに、東西カンファレンスのプレーオフ、そして頂点を決めるNBAファイナルへと続く流れとなる。

まず、プレーオフ進出最後の枠を争うプレーイン・トーナメントは4月15日から4月18日にかけて開催。この結果を受けて、16チームによる本戦トーナメントが4月19日に開幕する。各シリーズは7戦4勝制で行われ、約2カ月にわたる長期決戦が繰り広げられる。

その後、カンファレンス王者同士が激突するNBAファイナルは6月5日にスタート。最大第7戦までもつれた場合、シーズンは6月21日まで続く見込みだ。シーズンの集大成として、世界中の注目が集まる頂上決戦となる。

項目 日程(日本時間) プレーイン・トーナメント 2026年4月15日(水)〜4月18日(土) プレーオフ開幕 2026年4月19日(日) NBAファイナル開幕 2026年6月5日(金) シーズン終了(最大) 2026年6月21日(日)

NBAプレーオフ2026の出場チームは？

NBAプレーオフ2026は、レギュラーシーズンの成績をもとに各カンファレンス上位6チームがストレートインで出場権を獲得。残る第7・第8シードは、4月15日から18日に開催されるプレーイン・トーナメントによって決定される形式となっている。

すでに西カンファレンスでは、オクラホマシティ・サンダーを筆頭に6チームが本戦進出を確定。さらにプレーインではポートランド・トレイルブレイザーズが勝利し、第7シードとして名乗りを上げた。残る第8シードはフェニックス・サンズと他カード勝者による決定戦に委ねられている。

一方の東カンファレンスでは、デトロイト・ピストンズが第1シードを確保し、ボストン・セルティックスやニューヨーク・ニックスらが順当にプレーオフ進出を決めた。プレーインではシャーロット・ホーネッツが延長戦を制して生き残り、第8シード争いへ進出。第7・第8シードはいずれも決定戦の結果次第となる。

なお、すでに確定している1回戦カードとして、西ではデンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズ、ロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツ、東ではニューヨーク・ニックス対アトランタ・ホークス、クリーブランド・キャバリアーズ対トロント・ラプターズが実現。上位シード勢はプレーイン勝者との対戦を待つ形となる。

ウェスタン・カンファレンス確定チーム 第1シード：オクラホマシティ・サンダー(64勝18敗) 第2シード：サンアントニオ・スパーズ(62勝20敗) 第3シード：デンバー・ナゲッツ(54勝28敗) 第4シード：ロサンゼルス・レイカーズ(53勝29敗) 第5シード：ヒューストン・ロケッツ(52勝30敗) 第6シード：ミネソタ・ティンバーウルブズ(49勝33敗) 第7シード：ポートランド・トレイルブレイザーズ(プレーイン勝者) 第8シード：未定(プレーイン決定戦)

イースタン・カンファレンス確定チーム 第1シード：デトロイト・ピストンズ(60勝22敗) 第2シード：ボストン・セルティックス(56勝26敗) 第3シード：ニューヨーク・ニックス(53勝29敗) 第4シード：クリーブランド・キャバリアーズ(52勝30敗) 第5シード：トロント・ラプターズ(46勝36敗) 第6シード：アトランタ・ホークス(46勝36敗) 第7シード：未定(76ers vs マジック勝者) 第8シード：未定(決定戦)



NBAプレーオフ2026のテレビ放送・ネット配信は？

NBA2025-26シーズンのポストシーズンは、日本時間2026年4月15日のプレーイン・トーナメントから幕を開ける。頂点を決めるNBAファイナルまで約2カ月にわたる戦いが続き、日本国内では複数の動画配信サービスを通じて観戦可能となっている。ただし、各サービスによって配信対象が異なるため、視聴目的に応じた選択が重要となる。

主な視聴手段として挙げられるのは「Amazon Prime Video」「NBA docomo」「NBA League Pass」「WOWOW」の4サービス。中でもAmazon Prime Videoは、プレーイン全試合に加え、カンファレンス決勝やNBAファイナルまでカバーしており、注目カードを効率よく追いたいユーザーに適した選択肢といえる。

すべての試合を網羅したい場合は、公式配信のNBA League Passが唯一のフルカバーサービスとなる。プレーインからファイナルまで全試合をライブおよび見逃しで視聴でき、徹底的に楽しみたいファンにとって最適な環境が整っている。

一方で、日本語実況を重視する場合はNBA docomoが候補に挙がるが、NBAファイナルは配信対象外となる点には留意が必要。また、WOWOWでもプレーオフの一部試合を放送・配信するものの、ファイナルは含まれていない。

なお、これまで利用されていたNBA Rakutenは2025年7月31日をもってサービス終了となっており、2026シーズンでは利用できない点も押さえておきたい。

Amazon Prime Video 配信範囲：プレーイン全試合／一部プレーオフ／西カンファレンス決勝／NBAファイナル 料金(税込)：月額600円／年額5,900円 視聴ページ：視聴はこちら

NBA League Pass 配信範囲：プレーイン〜NBAファイナル全試合 料金(税込)：月額3,190円〜 視聴ページ：視聴はこちら

NBA docomo 配信範囲：プレーインおよびプレーオフの一部試合 料金(税込)：月額2,728円(条件により割引あり) 視聴ページ：公式サイト

WOWOW 配信範囲：プレーオフ一部試合 料金(税込)：月額2,530円 視聴ページ：視聴はこちら



※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

ドコモのNBAプレーオフ視聴方法は？無料視聴はある？

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOWでNBAプレーオフ2026を中継！

WOWOWででは、以下の試合をライブ配信。

プレーオフ1回戦：最大14試合

カンファレンス・セミファイナル：最大7試合

カンファレンス・ファイナル：最大7試合

WOWOWのおすすめ視聴方法は？

『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドに登録するには？

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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