ワールドカップ3位決定戦が行われ、フランスとイングランドが対戦した。

フランスはキリアン・エンバペやマイケル・オリーセら主力が先発。一方のイングランドはハリー・ケイン、ジュード・ベリンガムがベンチスタートとなり、GKもディーン・ヘンダーソンが初スタメンに入るなど大きくメンバーを入れ替えた。

試合はフランスのモチベーションが低く、前半からイングランドが畳み掛ける。3分にはデクラン・ライスがドリブルで持ち運び、見事なミドルシュートで先制点を挙げる。18分にはライスのコーナーキックからエズリ・コンサが頭で決め、追加点となった。

37分にはカウンターからマーカス・ラッシュフォードが粘って、最後はブカヨ・サカが流し込んだ。45分にも再びサカが左足でネットを揺らし、前半だけで4-0とした。

後半に入り、ようやくフランスも反撃。ダヨ・ウパメカノがボールを奪うと、オリーセへ。スルーパスにエンバペが左足で流し込み、今大会9ゴール目でフランスが1点を返した。54分にもエンバペのスルーパスにブラッドリー・バルコラが抜け出すと、右足で叩き込み、フランスが2点目を挙げている。

67分にも右からデンベレがパスを送り、ダイレクトでエンバペとオリーセが連携を見せる。最後はエンバペが左足でゴール右に沈め、ついにフランスが1点差とした。エンバペは今大会10ゴール目としている。

79分にベリンガムが途中出場すると、いきなり決定機。ワトキンスのパスからファーストタッチで抜け出したベリンガムだが、シュートまでに時間がかかり最後はGKがブロック。こぼれ球をロジャーズが狙うが、DFにブロックされた。直後のカウンターからオリーセに決定機。デンベレからのリターンパスを至近距離から右足で狙うが、ゴール右に外し同点のチャンスを逃す。

85分にはジェド・スペンスが突破からエリア内で倒され、イングランドがPKを獲得。サカがゴール右隅に沈め、ハットトリックを達成し、5-3としている。

終盤にはウパメカノのカットからデンベレが左足の見事なシュートを決め、再び1点差に。しかし、直後にベリンガムが6点目を挙げ、6-4で試合は終了。イングランドが5-4と逃げ切って3位となった。エンバペは10ゴールで大会を終え、2位リオネル・メッシと2点差とし、単独得点王獲得の可能性を残した。