『DAZN』の月額プランが大幅割引となるキャンペーンが、2026年7月20日(月)まで実施されている。

本記事では、キャンペーン利用の月額プランや年間プランにかかる料金を比較し、サッカー視聴に適した加入方法を紹介する。

Jリーグ・海外サッカーの新シーズン開幕はいつ？

『DAZN』では、2026年ワールドカップ終了後も様々なコンテンツを配信する。サッカーであれば明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグアンが2026-27シーズンも放映権契約期間に含まれている。ただし、新シーズンに向けた番組編成や中継体制は変更となる場合がある点には注意が必要だ。

2026-27シーズンも『DAZN』が放映権を持つ各国リーグの開催期間は以下の通り。

Jリーグ：2026年8月8日(土)～2027年6月6日(日)

ラ・リーガ：2026年8月15日(土)～2027年5月30日(日)

セリエA：2026年8月22日(土)～2027年5月30日(日)

ブンデスリーガ：2026年8月28日(金)～2027年5月23日(日)

リーグアン：2026年8月21日(金)～2027年5月30日(日)

サッカー視聴に必要なDAZN加入期間は？

各リーグの開催期間から計算すると、海外サッカーは概ね2026年8月中旬～2027年5月末、Jリーグも2026年8月上旬～2027年6月上旬加入していればリーグ戦を十分に楽しむことができる。大幅な日程変更や試合の延期など不測の事態がない場合、合計して約10カ月間の加入で視聴できる見込みだ。

オフシーズンの解約を考慮しないとしても、結論としては10カ月間の加入で『DAZN』の各サッカーコンテンツを楽しむことができるため、その他のスポーツを目的としない限り、1年間加入している必要はない。

DAZNプラン別の料金は？6月上旬までの加入期間で計算

『DAZN』では、「DAZN Standard」の「月額プラン」や「年間プラン(月々払い or 年間プラン)」、DMMプレミアムとセットになった「DMM×DAZNホーダイ」などに加入することで、サッカーコンテンツを見放題となる。

また、ワールドカップ2026の開催に際し、「月額プラン」が通常の月額4,200円(税込)から月額1,980円(税込 ※最初の3カ月間。4カ月目から通常料金)となるキャンペーンを7月20日(月)まで実施。期間中に月額プランへ加入した場合、自動的にキャンペーン価格が適用される。

このキャンペーンを利用した場合を含め、新シーズンのサッカー視聴に向けた料金比較は以下の通り。

※すべて税込。

※各種キャンペーンは予告なく変更・終了・開始となる場合があります。

DAZN 月額プラン割引キャンペーンの詳細は？

『DAZN』は、配信するすべてのコンテンツが視聴できる「DAZN Standard」の月額プランを、通常は月額4,200円(税込)で提供。しかし、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けたキャンペーンとして、期間限定で半額以下の特別価格1,980円(税込)で提供することとなった。

加入期間は、2026年5月30日(土)～7月20日(月)。期間中に『DAZN』との直接契約で新規加入した場合、最初の3カ月間の月額が1,980円(税込)となる。年間プランなど他のプランでは適用されないが、月額プランが対象となるため、もちろんW杯終了後の退会なども可能だ。

また、プロ野球コンテンツのみが視聴できる「DAZN Baseball」に加入中の方は、期間中に1,500円(税込)のアドオンを購入することで、W杯や国際親善試合などの関連コンテンツを視聴できるようになる。

DAZNでFIFA ワールドカップ応援放題！キャンペーン

キャンペーン期間：2026年5月30日(土)～7月20日(月)

内容：「DAZN Standard」月額プランが加入から最初の3カ月間・月額1,980円(税込)

対象者：期間中にDAZNとの直接の契約で月額プランに新規加入する方

視聴可能コンテンツ：DAZN Standard と同様、DAZNの全コンテンツ（FIFAワールドカップ2026全試合、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールなど)

※「DAZN Baseball」契約者は期間中、1,500円(税込)のアドオンでW杯、国際親善試合などが視聴可能。

DAZNのおすすめ加入方法

【DAZN 月額プラン】半額以下の期間限定キャンペーンは7/20まで！

DAZN

「DAZNでFIFA ワールドカップ応援放題！キャンペーン」を利用して「DAZN Standard」の月額プランに加入する場合、エントリーなどは必要なく、期間中であれば自動的に特別価格が適用される。

ただし、「DAZN SOCCER」や「DAZN BASEBALL」、「DAZN Standard」の年間プランなどにはキャンペーン価格が適用されない点には注意が必要だ。

DAZN Standardのキャンペーン利用方法

DAZN公式サイトへアクセス 「スタンダードを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

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DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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